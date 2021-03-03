Кому придется платить транспортный налог в 2021 году?

Коллаж 24 канала

Минэкономики обнародовало перечень легковых автомобилей, подлежащих обложению транспортным налогом в 2021 году.

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Среди таких автомобилей оказались Aston Martin, Audi, Bentley, Tesla, Porsche, Lamborghini, Ferrari, Cadillac, Maserati, Lexus, Rolls-Royce, а также отдельные модели Mercedes-Benz, Land Rover, Chevrolet, BMW.

Владельцы люксовых автомобилей в этом году уплачивают транспортный налог за автомобили с 2016 года выпуска (включительно), среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.

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То есть если размер "минималки" по состоянию на 1 января 2021 года составляет 6 тыс. грн, то уплатить налог должны владельцы автомобилей, авто которых стоит более 2,25 млн грн.

Ставка налога составляет 25 тысяч гривен в год, сроки уплаты – в течение 60 дней со дня вручения решения/уведомления.

Плательщиками являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые имеют зарегистрированные в Украине согласно действующему законодательству собственные легковые автомобили, что в соответствии с пп. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 НКУ являются объектами налогообложения.

Налог уплачивается по месту регистрации объектов налогообложения и зачисляется в соответствующий бюджет согласно положениям Бюджетного кодекса Украины.

В случае если налогоплательщик не уплачивает согласованную сумму денежного обязательства в течение сроков, определенных НКУ, такой налогоплательщик привлекается к ответственности в виде штрафа в следующих размерах:

1️. При задержке до 30 календарных дней включительно, следующих за последним днем срока уплаты суммы денежного обязательства, – в размере 10% погашенной суммы налогового долга.

2️. При задержке более 30 календарных дней, следующих за последним днем срока уплаты суммы денежного обязательства, – в размере 20% погашенной суммы налогового долга.

В то же время предусмотрено, что начиная с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока уплаты налогового обязательства (в том числе за период административного и/или судебного обжалования), начинается начисление пени (пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 НКУ).

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В случае незаконного завладения третьим лицом легковым автомобилем, который в соответствии с пп. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 НКУ является объектом налогообложения, транспортный налог за такой легковой автомобиль уплачивается с месяца, следующего за месяцем, в котором имел место факт незаконного завладения легковым автомобилем, если такой факт подтверждается соответствующим документом о внесении сведений о совершении уголовного правонарушения в Единый реестр досудебных расследований, выданным уполномоченным государственным органом.

В случае возврата легкового автомобиля его владельцу (законному владельцу) налог за такой легковой автомобиль уплачивается с месяца, в котором легковой автомобиль был возвращен в соответствии с постановлением следователя, прокурора или решение суда. Налогоплательщик обязан предоставить контролирующему органу копию такого постановления (решения) в течение 10 дней с момента получения (пп. 267.6.8 п. 267.6 ст. 267 НКУ).

"Адвокат Права"