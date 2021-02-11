Коллективный иммунитет от COVID-19: Каждый второй уже переболел коронавирусом?

Сергей Карпухин/ТАСС

По официальным данным, в Украине COVID-19 перенесло более одного миллиона человек. Это примерно 3% всего населения. Авторы некоторых исследований, однако, предполагают, что COVID-19 переболела уже половина жителей страны.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Распространение коронавируса в Украине уже давно вышло из-под контроля? Согласно официальной статистике, с начала пандемии COVID-19 в Украине заболело и выздоровело чуть больше одного миллиона людей. Это примерно три процента от общего количества населения страны. Сейчас, однако, появились исследования, в которых предполагается, что коронавирусную болезнь перенесла уже половина жителей Украины.

В частности, как утверждает частная лаборатория "Синэво" по итогам тестирования в январе 2021 года, количество клиентов с выявленным иммунитетом к COVID-19 в зависимости от региона составляет от 44% до 60%. В то же время еще в октябре 2020 года процент клиентов с положительным тестом на иммунитет составил 33%, а в июле - 9%", говорится в сообщении лаборатории. Как сообщается, с мая 2020 года по январь 2021 года тестирование на антитела IgG были произведены в общей сложности более 140 тысячам клиентов. Лаборатория "Синэво" имеет свои филиалы по всей территории Украины. По оценке директора по развитию этой сети Николая Бутенко, такие показатели дают основания предполагать, что Украина приближается к появления коллективного иммунитета к COVID-19.

Коллективный иммунитет без вакцины также за счет смертей

О возможности такой тенденции говорят и в Лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии имени А. Лукьяновой.

В этой лаборатории в рамках одного рандомного исследования решили проверить также на антитела к COVID-19 пациентов, которые обращались в лаборатории по совсем другим причинам. Эти люди не знали, были ли они инфицированы коронавирусом и, возможно, уже бессимптомно перенесли коронавирусную болезнь. Как оказалось, 45% из них уже имели антитела к COVID-19, рассказал в беседе с DW иммунолог Борис Донской, который был среди тех, кто проводил это исследование.

"Это обычные люди, которые ходят на работу, ведут активный образ жизни и не самоизолировались на дистанционную работу. Процент оказался впечатляющим", - говорит Донской. Он отмечает, если принимать во внимание данные рандомных тестирований, то можно предположить, что коллективный иммунитет в Украине может сформироваться к лету этого года. "Из-за промедления с вакцинацией у нас мало времени, мы не сможем провести быстро массовую защиту вакцинацией, а будем приобретать его естественным путем, который мы проходили сто и двести лет назад из-за заболевания и, к сожалению, из-за смерти", - считает иммунолог.

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По официальным данным, в результате COVID-19 умерли уже почти 24 тысячи человек. Предполагается, что реальные цифры могут быть значительно выше.

Требуется большое серологическое исследование на антитела

Донской объясняет, что официальная статистика заболевания тех, кто переболел COVID-19 отличается от данных частной лаборатории и ученых из-за того то, что в официальные сводки попадут лишь те, кто "активно" болел или делал сознательно ПЦР-тестирования. Зато туда не попадают те, кто болеет бессимптомно, или те, кто болеет дома, имея легкие симптомы и не обращался в медучреждения для госпитализации, а общался с семейным врачом дистанционно. Ведь именно к этому людей призвали чиновники, чтобы предотвратить коллапс медицинской системы. "Большинство людей, в принципе, так и сделало. Очень много случаев, когда люди болеют дома и не идут в ПЦР-лаборатории и таким образом улучшают или ухудшают статистку", - говорит иммунолог. Именно поэтому, по его мнению, нужны исследования, которые бы могли выявить реальную картину тех, кто уже имеет антитела к COVID-19.

Но можно ли эти локальные исследования ученых и данные частных лабораторий экстраполировать на всю Украину, чтобы понять, сколько же украинцев реально переболело коронавирусной болезнью? По мнению доцента кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. Щупика Федора Лапия, сейчас проведенных исследований еще не достаточно, чтобы утверждать, что в Украине уже скоро может появиться коллективный иммунитет.

"Проведенные исследования и собранные данные, к сожалению, не являются репрезентативными. В частные лаборатории приходят люди, которые активно проявили желание протестироваться, потому что имели симптомы или подозрения на COVID-19. Уверен, что в эти исследования не попали, например, пенсионеры и другие категории, которым дорого делать такие анализы", - говорит Лапий. По его убеждению, ответ на вопрос о том, какой именно процент украинцев уже переболел COVID-19 может дать только большое серологическое исследование на антитела к коронавирусу, которое будет проводиться на всей территории Украины и выборочно среди всех категорий населения. Пока такого в Украине не проводили. "Это своеобразный экзитпол, который дает точную картину по всей стране. Думаю, что мы пересекли уже границу в 10 процентов украинцев, которые встретились с ковидом, но сколько именно - для этого и нужно большое исследование", - отмечает ученый.

Минздрав: еще не 50 процентов

С этим соглашается и заместитель директора Института проблем математических машин и систем НАН Украины Игорь Бровченко, который руководит рабочей группой по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией COVID-19 в Украине. "По опосредованным, косвенным данным, сейчас в Украине COVID-19 переболели уже 25-30 процентов населения. Это грубые подсчеты, поскольку для них мы принимаем во внимание лишь процент летальности и коэффициент избыточной смертности", - отмечает Бровченко. По его мнению, данные, полученные в результате широкого серологического исследования, могли бы значительно облегчить прогнозирование развития эпидемии в Украине. Такое прогнозирование важно для применения эффективных способов реагирования, призванных остановить распространение вируса. В условиях дефицита вакцины, например, можно было бы определить сколько точно вакцины нужно украинцам, кто может подождать с вакцинацией, если уже переболел, а кого надо вакцинировать в первую очередь, пояснил эксперт.

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В Министерстве здравоохранения (Минздрав) в Киеве также отвергают предположение, что в Украине COVID-19 переболело более 50 процентов населения. Руководитель экспертной группы по иммунопрофилактике Минздрава Украины Сергей Литовка отмечает, если бы предположения отдельных исследователей были правильными, то ежедневная картина заболевания коронавирусом была бы несколько иной. "Если бы 50 процентов украинцев уже переболело, то бы имели отдельные спорадические случаи новых заболеваний. А так показатели остаются все еще высокими", - отмечает Литовка в разговоре с DW.

По словам Литовки, на последнем заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) обсуждалась необходимость проведения большого серологического исследования на наличие антител к COVID-19. Его будут проводить Национальная академия медицинских наук Украины, Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского, Центр общественного здоровья и Минздрав. В течение ближайших двух недель правительство должно сформировать техническое задание, а затем выделить средства на проведение такого исследования. Правда, точное время его проведения в Минздраве не уточнили.

Эксперты же сетуют, что первое подобное исследование должно было быть проведено еще осенью прошлого года и повторяться ежемесячно. Это бы, по мнению ученых, дало возможность не гадать на кофейной гуще о наличие коллективного иммунитета и более рационально подходить к заказу и закупке вакцины от COVID-19.

Лилия Ржеутская