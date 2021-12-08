Когда Зеленский только говорит о переговорах с РФ, Медведчук на деле показывает, что такой диалог возможен

После провального пресс-марафона оппоненты Зеленского завопили "Акела промахнулся!" - поэтому в ОП "легли на амбразуру", чтобы не допустить провала №2

Об этом пишет Сергей Лозовский в своем блоге на сайте Korrespondent.net.

В ОП придавали чересчур большое значение посланию президента к Верховной Раде. Слишком уж болезненно для Зеленского прошел пресс-марафон, в ходе которого президент прямо перед камерами ругался и выяснял отношения с журналистами, выглядел нервным и неуверенным в себе человеком, не контролировал свои жесты и мимику.

В общем, оппоненты радостно воскликнули "Акела промахнулся!" И, что самое главное, имели на это полное право. Допустить еще одну такую ошибку было смерти подобно - и в ОП буквально "легли на амбразуру", чтобы этого не случилось.

Послание президента к Верховной Раде было сконструировано из 2 смысловых блоков – а) какими достижениями можно похвастаться и б) какие задачи Зеленский & Co ставят перед собой в рамках своего курса на то, чтобы облагодетельствовать Украину. Также весь спектр тезисов можно разделить на вопросы внутренней и внешней политики.

В целом, Зеленский нарисовал настолько яркую и привлекательную картинку КВН-будущего, что возникли закономерные сомнения насчет того, что она вообще может иметь место в реальной жизни.

При этом первая и главная претензия – это разница между словом и делом. К примеру, когда слышишь от президента, что в 2021 году размер ВВП превысит $190 миллиардов, а затем смотришь данные World Bank, где видишь $164,52 миллиардов, то такие разоблачения нивелируют ценность его слов.

"В 2021 году размер экономики Украины впервые достигнет рекордного уровня за период независимости – превысит 190 миллиардов долларов".

Экономическая статистика разбивает радужные картинки, нарисованные Зеленским. Так, обратите внимание, президент сознательно не стал говорить о темпах роста ВВП. Потому что факты – вещь упрямая. В 2020 году падение ВВП составило "минус" 4,0 %, а темпы роста в 2021-м – согласно прогнозу МВФ, только 3,5 %. То есть, по факту, Зеленский, Шмыгаль & Co не смогли даже отыграть падение 2020 года. А это, мягко говоря, "неуд" за КВН-экономику.

Еще один пример, иллюстрирующий разницу между словом и делом – это заявление Зеленского о том, что "мы восстанавливаем научный флот Украины". Но затем элементарная проверка показывает, что и научно-исследовательское судно "Борис Александров", и ледокол "Ноосфера" - это старые корабли, которые "с барского плеча" Украине продали на Западе. В частности, "Ноосфера" - это старый английский ледокол James Clark Ross, который за ненадобностью Великобритания продала Украине.

"Впервые за многие годы мы восстанавливаем научный флот Украины. Представьте, последний рейс украинского научного судна в Мировом океане состоялся 20 лет назад, а в Черном море – 10 лет назад. В этом году у нас появилось два корабля – мало, но они появились! Это судно "Борис Александров", которое будет выполнять научные и экологические исследования в Черном море, и ледокол "Ноосфера" для исследования Мирового океана, а также наших экспедиций на украинскую станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде".

Также Зеленский публично заявил, что нужны прямые переговоры с Россией. Мы понимаем, зачем это нужно. Личная встреча с Владимиром Путиным в декабре 2019 года помогла остановить тенденцию снижения и добавила несколько баллов к рейтингу Зеленского. Но как неоднократно говорили в Кремле, элите РФ не нужна встреча ради встречи.

"И мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. И сегодня это признали уже все внешние партнеры. Все внешние признали, а некоторые внутренние этого не признают".

При этом, как показывает практика, переговоры возможны, если Киев предложит реалистичную повестку. Очень символично, что глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук в тот же самый день участвовал в международной видеоконференции, организованной российской партией власти "Единая Россия". Медведчук поздравил главу ЕР Дмитрия Медведева и членов "Единой России" с двадцатилетием со дня основания партии. Кроме того, глава политсовета ОПЗЖ в своем выступлении сделал акцент на заслугах ЕР в строительстве современной России. В общем, на выходе имеем красноречивую картинку, когда Зеленский только говорит о переговорах с РФ, в то время как Медведчук на деле показывает, что такой диалог возможен.

Честно говоря, именно такие моменты и разочаровывают. Ибо мы помним, что "гладко было на бумаге, да забыли про овраги". Ибо громкие обещания и радужные картинки – это прекрасно. Но если объективные факты разбивают громкие обещания, тогда получается, что всем этим словам – грош цена?!

Сергей Лозовский