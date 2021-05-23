Когда Зеленский говорил о Медведчуке, его жесты и мимика свидетельствовали о страхе перед будущей ответственностью, - Чаплыга
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Смотрю пресс-конференцию нашего гаранта. Зашла речь о СНБО, санкциях и Медведчуке.
Смотрите-смотрите! Тот случай, когда язык жестов и язык тела говорит больше, чем слова!
Не знал, что ответить. Поэтому изображал, будто что-то пишет. Отвечает и отводит взгляд – так делают, когда не уверены в своих словах и боятся.
"Не помню, была ли на бигбордах эпоха Медведчука…". Шо ж ты взгляд сразу прячешь! Еще и плечи вжал! Показал всем, что боится.
"Я считаю, что эта эпоха заканчивается…". И опять спрятал взгляд. Неуверенность и страх.
"Да, я нашел путь другой. Через Совет национальной безопасности и обороны…". Лицо искаженное, потому что человек не верит в то, что говорит. Не верит и боится.
А почему не верит?
"Начали работать очень мощно и прокуроры, и Служба безопасности…". Уходит от темы – так делают, когда боятся. Ушла гримаса с лица, пошла жестикуляция рукой перед собой – облегчение, ушел от опасной темы.
Ни к селу, ни к городу зашла речь, что полиция арестовала двух воров в законе.
Полиция не может арестовать, решение об аресте принимает суд. Громкий провал на суде по Медведчуку должен был научить.
Объясняю! Есть сознание. И есть подсознание. На словах можно говорить, что "закончилась эпоха Медведчука", а подсознание говорит: "Зеленский, ты же сам в это не веришь!". А потом говорит, что за беспредел придется отвечать. И становится страшно...
Михаил Чаплыга