Когда Зеленский говорил о Медведчуке, его жесты и мимика свидетельствовали о страхе перед будущей ответственностью, - Чаплыга

Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая Офис президента

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Смотрю пресс-конференцию нашего гаранта. Зашла речь о СНБО, санкциях и Медведчуке.

Смотрите-смотрите! Тот случай, когда язык жестов и язык тела говорит больше, чем слова!

Не знал, что ответить. Поэтому изображал, будто что-то пишет. Отвечает и отводит взгляд – так делают, когда не уверены в своих словах и боятся.

"Не помню, была ли на бигбордах эпоха Медведчука…". Шо ж ты взгляд сразу прячешь! Еще и плечи вжал! Показал всем, что боится.

"Я считаю, что эта эпоха заканчивается…". И опять спрятал взгляд. Неуверенность и страх.

"Да, я нашел путь другой. Через Совет национальной безопасности и обороны…". Лицо искаженное, потому что человек не верит в то, что говорит. Не верит и боится. А почему не верит?

"Начали работать очень мощно и прокуроры, и Служба безопасности…". Уходит от темы – так делают, когда боятся. Ушла гримаса с лица, пошла жестикуляция рукой перед собой – облегчение, ушел от опасной темы.

Ни к селу, ни к городу зашла речь, что полиция арестовала двух воров в законе.

Полиция не может арестовать, решение об аресте принимает суд. Громкий провал на суде по Медведчуку должен был научить.