Когда отпрыски "выпорхнули из гнезда": Как пережить сепарацию с детьми

Попытки оградить ребенка от всех опасностей - становится причиной его несамостоятельности и неуверенности в себе beobachter

Одним из важнейших и критических этапов в отношениях родителей и их детей является сепарация. Как воспитать самостоятельность в принятии решений и ответственность за их последствия, и не стать родителем-параноиком?

Об этом пишет Елена Любченко на своей странице в Facebook.

Мама знаменитого Илона Маска Мэй Маск (у нее, кроме всем известного старшенького, еще двое), в одном из интервью рассказала про свой опыт сепарации с детьми.

Сначала она была очень удивлена, когда поняла, что дети не хотят провести с ней всю жизнь. Но когда и третья дочь начала жить отдельно, Мэй воскликнула: "Вау, наконец-то началась моя жизнь!"

Если дети выросли самостоятельными, значит, родители выполнили свою главную задачу: подготовить ребенка к взрослой жизни.

Почему же многие, когда отпрыски "выпорхнули из гнезда", всячески пытаются затянуть великовозрастных "птенчиков" обратно?

У сепарации много этапов, и начинается она еще когда ребенок учится ходить. А завершается в период примерно с 17 до 21 года.

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Сейчас психологи сходятся во мнении, что подростковый возраст современного человека увеличен - его верхней границей можно считать 24 года. А я бы сказала - лет 30.

За это время здоровый человек должен постепенно отделиться от родителей, сохранив с ними связь и теплые, близкие, доверительные отношения.

Кстати говоря, еще 200 лет назад "взрослость" начиналась гораздо раньше - примерно в 15−16. В наше время все иначе. Мы знаем и 50-летних "детей", так и не начавших самостоятельную жизнь.

Где происходит сбой? Довольно часто еще до зачатия.

"Родить для себя" - фраза, настораживающая любого психотерапевта. Причем женщина ее произносит и вне брака, и в нем. "Обрести смысл", "часики тикают", "спастись от одиночества", "будет хоть один человек, который даст мне любовь"… Женщина не разобралась со своей жизнью, не сумела ее построить, не смогла создать близкие отношения со взрослыми. И рожает ребенка, чтобы "спастись".

Но ребенок вырастает. А мать свои проблемы так и не решила. С жизнью не разобралась, отношений глубоких нет, а обретенный когда-то "смысл жизни" собирается свинтить на съемную квартиру с какой-то девахой.

Каждая ли из мам сможет в этот момент воскликнуть, как Мэй Маск (кстати, нутрициолог, диетолог и модель): "Наконец-то я займусь своей жизнью!"? Далеко не каждая. Для многих это признание своего возраста, ненужности, бессмысленности, утрата, конец. Потому что заполнение пустоты кем-либо и чем-либо обязательно аукнется еще большей пустотой в будущем.

"Ну, у нас-то сепарация точно завершена, ребенок давно живет отдельно. Только что звонил, спрашивал, как ему на работе поступить - сложности у него", - эти слова матери говорят о том, что нет никакой сепарации. А дистанция не всегда решает проблему. Это огромная внутренняя работа. Прежде всего - родителей.

Как поступают и что чувствуют родители, которые успешно сепарировались с детьми?

Их не раздражают решения детей. Они позволяют уже взрослому ребенку получать опыт, доверяют ему. Но, при необходимости, только когда их просят, готовы помочь.

Они заняты своими делами, проектами, творчеством, а не тревогами и мыслями о ребенке.

Они не дают без спросу категоричных советов. Они вообще не лезут в жизнь детей. Не наводят порядок в их квартирах, не следят за тем, что в их холодильниках, в отношениях, в воспитании внуков.

Задача родителя - быть проводником в жизненный опыт. И быть рядом, когда нужно (а нужно в основном в раннем детстве, потом все меньше и меньше).

Что же делать родителям, чтобы легче пережить сепарацию?

Погрустить. Да, отпускать детей грустно. Гнездо пустеет. Переворачивается важная страница жизни. Это нужно пережить и осмыслить. Но точно не обижаться на детей и обвинять их в своих сложностях.

Заняться собой, вести активную жизнь. Что вас на самом деле интересует и вдохновляет? Начните интересный проект, получите еще одно образование, больше проводите время с друзьями, сделайте наконец то, что давно хотели, но на что никогда не хватало времени.

Разговаривать со своими детьми и задавать им вопросы. Но не лезьте без спросу с советами и помощью. Вместо этого просто задайте вопрос: "Нужна ли тебе сейчас моя помощь?"

Принять факт, что дети будут ошибаться. Они могут даже жить не так, как вам нравится, делать то, что вам непонятно, иметь свои ценности и приоритеты. И это нормально. Ведь они теперь взрослые люди.

Как сказал Гюго, "всякая опека, которая продолжается после совершеннолетия, превращается в узурпацию".

Елена Любченко