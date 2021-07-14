Когда кругом враги: Кто надоумил "зеленых" развязать войну со всеми и против всех?

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Об этом пишет Эдуард Долгачев в своем блоге на сайте Korrespondent.net.

События последних месяцев показывают, что "зеленая" власть продолжает с нездоровым азартом рубить сук, на котором она сидит. И не просто рубить, но с каждым ударом топора создавать себе новых противников, которые с нетерпением ожидают её падения. Сук всё тоньше, а противников всё больше – и в этом заключается главная ошибка команды Зеленского!

Она так и не смогла осознать главное правило политики: у любой власти всегда должна быть опора, особенно если она вступает с кем-то в конфликт. Опора бывает разной, её можно даже менять в зависимости от ситуации, но она должна быть. Если же её нет, или она оказалась недостаточной, то происходит кризис власти и прочие нехорошие вещи. Так вот, украинская власть теряет свои опоры с такой же быстротой, с какой наживают себе новых противников!

Когда Зеленский только стал президентом, у него был один противник – это коррупционная команда его предшественника, которую он обещал посадить. И Зеленский мог это сделать, потому что имел тогда достаточно сильную опору, в первую очередь на своих избирателей. Ведь он получил на выборах рекордные 73,22 %!

Но, как и всякий актер, он увидел в них лишь пассивно аплодирующего зрителя, недооценил этот ресурс, пошел на поводу у "продюсеров". А те подсунули ему очень специфическую роль, играя которую, Зеленский так и не разобрался ни с кем из старых противников, но создал себе новых – причем, из числа тех, кто его выбрал, и кто его поддерживал первое время.

В итоге за два года "слуги народа" окружили себя плотным кольцом политических фронтов. Первым был фронт против Порошенко, который остается горячим. А, несмотря на все попытки заискивания перед национал-патриотами и национал-радикалами, Зеленский так и остался для большинства из них "промосковским клоуном". Начиная с весны 2021-го, Офис президента руками ГБР, СБУ и ОГП активно "штормит" Кличко и Киевскую городскую государственную администрацию, открыв полноценный фронт войны против столичных групп влияния.

В 2020-м году Зеленский и компания по собственной инициативе сделали своими главными врагами ОПЗЖ и Виктора Медведчука. В 2021-м этот фронт стал для "слуг народа" самым главным: они закрыли оппозиционные телеканалы, ввели санкции против лидеров ОПЗЖ, завели уголовное дело против Медведчука. Причем понимая, что Медведчук, как опытный юрист и политик, просто "размазал" бы их на открытом и честном суде, они стали использовать против него ручной судебный админресурс. Вот тут, как говорится, и пригодилась "судебная реформа"!

Кстати, прокурорам и судьям, выполняющим подобные судебные заказы власти, стоит помнить о судьбе своих коллег, принимавших участие в прежних политических репрессиях. Например, бывший судья Печерского суда Родион Киреев, выносивший приговор Юлии Тимошенко, с 2014-м года сам скрывается от правосудия где-то в РФ. А судья Николай Чаус, выносивший в начале 2014 года приговор членам "Автомайдана", затем пытался услужить новой власти и в 2015-м взялся вести дело Корбана. Но в итоге Корбан вышел на свободу, а Чаус, опасаясь мести за судебный беспредел, в страхе бежал в Молдову – и теперь, после похищения из Кишинева, его судьба вообще неизвестна...

Вместе с этим и внутри власти тоже образовалось несколько внутренних фронтов. С отставки правительства Гончарука начались напряженные отношения со многими "соросятами", отодвинутыми от кормушек. Тогда же начался конфликт с нардепами "группы Дубинского", спровоцированный ссорой Зеленского с Коломойским. Очень опасным для президента является и нарастающее противостояние с Аваковым, которое заметнее всего проявилось в ходе кадровых решений в Харькове, при назначении нового руководства ОГА и выборах председателя облсовета.

Интересная ситуация образовалась во внешней политике. Там "слуги народа" вновь разогрели докрасна фронт против России, открытый еще Порошенко. Причем совершенно односторонне, ведь Путин за эти два года фактически ничего не предпринимал. Вдобавок к этому чуть было не открылся фронт с Китаем, однако в последнее время появилась информация о том, что Киев торопливо восстанавливает отношения с Пекином. Разумеется, это сильно не понравится США, но отношения с Вашингтоном у Зеленского не задались еще во времена Трампа. Охладела к нему и Европа. При этом, забрасывая США и ЕС уже даже не заявлениями, а истерическими требованиями немедленно принять Украину в НАТО и остановить "Северный поток-2", украинские власти рискуют открыть еще и западный фронт!

И есть еще один фронт, самый большой, хотя его замечают не все – открытый "зеленой" властью против украинского народа. Удары на нем наносятся регулярно! По русскоязычным украинцам и языковым меньшинствам (венгерским, болгарским) ударили жесткими "украинизаторскими" законами. Те, кто ожидал мира на Донбассе, теперь выслушивают воинственную риторику власти, фактически заблокировавшей Минский процесс. По ФОПам ударили фискальными законами, а законопроект №5600 вообще накрыл новыми налогами и миллионы украинцев: предпринимателей, фермеров и селян, продавцов и покупателей квартир.

Под видом открытия рынков газа и электроэнергии были запущены механизмы обогащения паразитирующих фирм-посредников. Продолжился рост коммунальных тарифов – и, как следствие, стремительно растет задолженность населения, достигшая нынешней весной почти 80 миллиардов гривен! А власть думает лишь о том, как выбить эти долги из нищающего населения.

"Голосуя за Зеленского, мы надеялись, что нам спишут долги за коммуналку. И вот теперь, наконец, дождались: долги действительно начали списывать. С наших банковских счетов!" – так еще утром 6 июля украинцы пыталась шутить над вступившим в силу распоряжением Минюста об автоматическом взыскании задолженности физических лиц. Но уже на следующий день всем стало не до смеха, когда в Киеве отчаявшийся хозяин проданной за долги квартиры открыл стрельбу по сотрудникам полиции, прибывшим его выселять. Вдруг каждый понял, что он может стать следующей жертвой "реформ" этой власти, потеряв всё – от денег и имущества до свободы и здоровья. После чего он станет ненужным ей даже в качестве избирателя…

За это же время, воюющая против всех "Зе!Команда" так и не обзавелась новыми союзниками, не создала себе новые опоры. Ничего подобного в новейшей истории Украины еще не было! Даже Виктор Ющенко, хоть и ушел на покой с 6% рейтинга, но зато с миром, никого серьезно не обидев. Политика нынешней власти напоминает какой-то ремейк кинокомедии "Фантоцци против всех" в исполнении Зеленского, только совершенно не смешной!

Война на два фронта, против Порошенко и против ОПЗЖ, уже была стратегической ошибкой команды Зеленского. Выиграть войну на два фронта вообще практически невозможно. Германия, например, убеждалась в этом дважды – хотя оба раза рассчитывала, что пока один противник собирается с силами, она тем временем быстренько разобьет второго.

Точно так же уже потерпел крах "блицкрига" Зеленского против ОПЗЖ. В мае Медведчук с адвокатами нанес власти тяжелое поражение в суде. Вместо его взятия под стражу, из чего власть готовилась сделать очередное политическое шоу, суд назначил ему лишь домашний арест, да и то под колоссальным давлением "сверху". Прошло два месяца, власть так и не смогла доказать выдвинутые против него обвинения, она просто оконфузилась, осрамилась! И теперь, не зная что делать дальше, но и не решаясь с извинениями закрыть дело Медведчука, на Банковой просто тянут время – поэтому "ручной" судья просто продлил ему домашний арест.

Война власти против всех превращается в затяжную, а число фронтов увеличивается. Но в кольце фронтов выстояла только Советская Россия (почти уникальный исторический пример), вот только у неё была мощная опора на внутренние ресурсы и симпатизирующие ей левые партии в Европе. У клянущих коммунистическое прошлое "слуг народа" ничего этого нет. И поэтому к ним неумолимо приближается кризис власти, являющийся закономерным итогом такого процесса.

В качестве примера подобного кризиса в демократической стране можно привести последние дни президентского срока Дональда Трампа. Затянувшийся кризис власти наблюдался в последние месяцы СССР. А в странах с диктаторскими режимами это вообще заканчивается страшными трагедиями – как в случае со смертоубийством Каддафи. Никто не знает, каким этот кризис будет в Украине. Но в любом случае он станет прологом новой общенациональной катастрофы.

Эдуард Долгачев