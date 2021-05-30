Кочетков: Хватит продвигать во власть харизматичных, но беспринципных

Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая Офис президента

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Вот смотрю я на декоративную (потому что строят не реальность, а декорации) деятельность Владимира Александровича и его присных, и все осязаемей становится ощущение, что так дальше нельзя. Потому что рухнет, причем, нам на головы.

Как работает типичная схема захода на трон в Украине?

Есть некий персонаж, стремящийся к власти, но на аристократа духа явно не тянущий. Аристократ духа — это, кстати, не по рождению, а по самовоспитанию: человек, живущий по моральным принципам и ставящий общественное благо не ниже личного. Такой лидер имеет ресурс (в широком смысле), поэтому вокруг него группируются умные и знающие, но публично бесперспективные.

Если все складывается удачно, умные доводят ресурсного до трона. Поначалу он ест у них с руки, потом его зализывают до состояния, что он всерьез начинает верить, будто сам всего достиг и собственноручно обеспечивает движение светил по небосводу. И тогда лидер освобождается от тех, кто привел его к власти, начинает не руководить, а царствовать, и быстро, в течении одного президентского срока, дотрахивается до мышей-карликов. И, соответственно, до поражения на выборах, на которые он заранее выходит триумфатором.

Так было с Леонидом Кучмой, рядом с которым уже через год не осталось практически никого из команды, приведшей его к власти. Правда, уникальность Даниловича как раз в том, что он смог собрать почти всю эту команду вновь, и они же завели его на второй срок. После чего он простился с ними окончательно, и оперся на Виктора Медведчука.

Так было с Виктором Ющенко — мы помним громкие скандалы, ознаменовавшие развал "оранжевой команды".

По этому же пути шел Виктор Янукович, он уже запустил в дело "молодую команду" Саши-стоматолога, которая должна была сменить бригаду чисто донецких пацанов, но, слава богу, помешал Майдан.

Сейчас нечто подобное происходит с Владимиром Зеленским, просто ВАЗу, с учетом его шоу-бизового происхождения, понадобилось не год, а два, чтобы раздуплиться.

А теперь вопрос: а зачем мы — политтехнологи, имиджмейкеры, консультанты — такие умные, грамотные, читающие будущее с листа, продвигаем левых персонажей, которые ничего не соображают в творящемся в стране и мире, если мы им не растолкуем? Тех, которые не способны на решения, которые мы им не подскажем? Да что там, которые не говорят ничего умного и резонансного, если мы им это не напишем? Но эти выкармливаемые нами политические птенцы гарантированно выталкивают нас из гнезда как только им покажется, что они способны рулить сами.

А может хватить быть лишь советниками и серыми кардиналами? Давайте договоримся и начнем продвигать во власть людей из своей профессиональной интеллектуальной среды, продвигать и поддерживать людей с принципами! Если грамотные политические менеджеры осознают свою субъектность, то они способны взять власть в стране в свои руки, которые куда чище, чем у большинства чистых политиков.

Кстати, имею список людей из нашей околополитической сферы, чей приход во власть готов активно и публично поддерживать.

Александр Кочетков