Китай поддержал не команду Зеленского, а Медведчука
Оригинал в Telegram-канале "Sputnik Ближнее зарубежье".
Китай поддержал. Но не команду Зеленского, а оппозицию.
Посол Китая в Украине написал письмо Виктору Медведчуку, который сейчас находится под домашним арестом.
Фань Сяньжун заявил о важной роли сотрудничества ОПЗЖ и Компартии КНР для развития двусторонних отношений между Пекином и Киевом.
"Уверен, что дальнейшее взаимодействие между партиями даст ещё больше импульсов углублению наших дружественных отношений и принесёт ещё больше реальных результатов на благо наших государств и народов", - говорится в письме китайского дипломата.
Ранее представитель Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил о возможности "разворота" Украины в сторону Китая - если США и Европа захотят подружиться с Россией ценой "сдачи" украинских интересов.