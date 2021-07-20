Китай поддержал не команду Зеленского, а Медведчука

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

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Китай поддержал. Но не команду Зеленского, а оппозицию.

Посол Китая в Украине написал письмо Виктору Медведчуку, который сейчас находится под домашним арестом.

Фань Сяньжун заявил о важной роли сотрудничества ОПЗЖ и Компартии КНР для развития двусторонних отношений между Пекином и Киевом.

"Уверен, что дальнейшее взаимодействие между партиями даст ещё больше импульсов углублению наших дружественных отношений и принесёт ещё больше реальных результатов на благо наших государств и народов", - говорится в письме китайского дипломата.

Ранее представитель Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил о возможности "разворота" Украины в сторону Китая - если США и Европа захотят подружиться с Россией ценой "сдачи" украинских интересов.