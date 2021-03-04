Китай как главная угроза США - первая речь госсекретаря Блинкена

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Госсекретарь Энтони Блинкен заявил в среду, что США должны вкладываться в собственную демократию и поддерживать американских рабочих, чтобы справиться с вызовом от крепнущего Китая.

Об этом пишет Politico

В своей первой крупной речи с момента вступления в должность Блинкен обрисовал, как администрация Байдена видит роль Америки в мире. Президент Джо Байден же в среду опубликовал "временное стратегическое руководство", где отдельно изложил аналогичные принципы. Этот документ призван служить руководством для американских ведомств, пока команда Байдена готовит свою официальную Стратегию национальной безопасности — вероятнее всего, она будет обнародована к концу года.

По словам Блинкена, предстоит найти решения целого ряда проблем — от борьбы с технологическими атаками до перемены климата. И практически на каждом фронте США, скорее всего, столкнутся с коммунистическим правительством в Пекине.

"Китай — единственная страна, которая обладает достаточной экономической, дипломатической, военной и технологической мощью, чтобы всерьез бросить вызов стабильной и открытой международной системе — всем правилам, ценностям и отношениям, благодаря которым мир работает, как нам нравится", — заявил Блинкен в своей речи в Госдепартаменте.

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В речи Блинкена во многом прозвучали обещания, которые они с Байденом неоднократно давали во время президентской кампании 2020 года и уже после его победы на ноябрьских выборах. Но в целом он подчеркнул, что обсуждение вопросов национальной безопасности в Вашингтоне смещается с угроз вроде терроризма и иных в сторону соперничества "великих держав" — в частности, с Китаем.

Так, Блинкен пообещал: положить конец пандемии коронавируса, сделать одним из приоритетных направлений перемену климата, повышать уровень дипломатии при сохранении военного превосходства, демонстрировать мировое лидерство и сотрудничать с иностранными союзниками, вкладываться в технологии, улучшить иммиграционную систему США, побороться с коррупцией и отстаивать права человека.

Не упоминая администрацию Трампа открыто, Блинкен все же сделал несколько завуалированных выпадов в ее адрес. Так, обсуждая назревшую реформу иммиграционной системы, он привел в пример политику предыдущей администрации, которая разлучала детей-мигрантов и их родителей.

"Жестокость, особенно к детям, недопустима", — заявил Блинкен.

Блинкен признал, что сегодняшний мир отличается от 2017 года, когда президентом стал Дональд Трамп, и сильно изменился с 2009 года, когда многие чиновники нынешней администрации Байдена работали на тогдашнего президента Барака Обаму.

"Мы не просто продолжаем работу с того места, где остановились, словно последних четырех лет не было. Мы смотрим на мир свежим взглядом", — подчеркнул Блинкен.

В частности, приходится тщательнее изучать взаимосвязь внешней политики, внутренней и вопросов торговли. Блинкен пообещал, что администрация Байдена оценит, как ее шаги за границей скажутся на американских рабочих.

"Некоторые из нас прежде ратовали за соглашения о свободной торговле из-за веры, что американцы получат широкие экономические выгоды и что эти сделки сформируют мировую экономику в соответствии с нашими желаниями, — сказал Блинкен. — У нас были веские причины так полагать. Но мы не вполне осознали, на ком у нас это скажется отрицательно и что потребуется, чтобы адекватно компенсировать их боль".

"Теперь наш подход будет другим, — заверил он. — Мы будем бороться за каждое рабочее место в Америке и за права, защиту и интересы всех американских рабочих".

Блинкен коснулся и другой излюбленной темы Байдена: необходимости крепить демократию. Он упомянул восстание 6 января с "гражданской оккупацией" Капитолия США, подчеркнув, что работа над демократией начинается у себя дома, и сказав, что США должны подавать пример миру.

"Укрепление нашей собственной демократии — это императив внешней политики, — сказал он. — В противном случае мы играем прямо на руку нашим противникам и конкурентам, таким как Россия и Китай, которые воспользуются малейшей возможностью, чтобы посеять сомнения в мощи нашей демократии. Мы не должны облегчать им задачу".

При этом прошлые попытки США установить демократию за рубежом он отверг.

"Мы не будем продвигать демократию дорогостоящими военными вторжениями и не будем свергать авторитарные режимы силой, — сказал Блинкен. — Эту тактику мы уже применяли в прошлом. При всех благих намерениях она не сработала. Эти попытки испортили репутацию работе по продвижению демократии и исчерпали доверие американского народа".

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Джо Байден пришел в Белый дом с обширной программой: обуздать коронавирус, ускорить восстановление экономики, пересмотреть климатическую политику и переосмыслить могущество технологических компаний.

Блинкен считает, что Америка должна вкладываться в собственные институты еще и потому, что ей предстоит "крупнейшее геополитическое испытание 21-го века: отношения с Китаем".

"Наши отношения с Китаем будут конкурентными, где надо, партнерскими, где возможно, и враждебными, где необходимо", — сказал госсекретарь. "Общий знаменатель здесь — подход к Китаю с позиции силы".

Блинкен, чья карьера во внешней политике насчитывает десятилетия, сказал, что очерченные им приоритеты (вероятно, "временным стратегическим руководством" Байдена тоже) — вопрос как внутренней, так и внешней политики.

"Такого не было никогда прежде в моей карьере — может быть даже за всю мою жизнь — различия между "внутренней" и "внешней" политикой попросту исчезли, — сказал Блинкен. — Наше внутреннее обновление и наша сила на мировой арене полностью переплетены. И наша работа будет учитывать эту новую реальность".

Нахал Туси



Перевод ИноСМИ