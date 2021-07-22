Киквидзе: Зе-власть в очередной раз проигнорировала Конституцию

Конституция Украины Фото из открытых источников

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Президент Украины Владимир Зеленский и его команда в который раз наплевали на законодательство, а именно Конституцию нашей страны.

Так, сегодня председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал три закона, необходимые для внедрения судебной реформы в Украине. Теперь эти акты направлены на подпись непосредственно нашему "гаранту" Конституции.

Стоит отметить, что Разумков не имел никаких правомерных оснований подписывать эти три закона, ведь были приняты 20 июля на внеочередном заседании парламента, в котором приняли участие лишь 99 народных депутатов. То есть на пленарном заседании отсутствовало необходимого для принятия решений в соответствии с требованиями Конституции Украины количества парламентариев.

Об этом напомнил и председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, обнародовав соответствующее решение Конституционного суда Украины, где сказано, что "Верховная Рада Украины правомочна принимать законы и реализовывать другие конституционно определенные полномочия при условии присутствия на ее пленарных заседаниях на момент голосования не менее того количества народных депутатов Украины, которое согласно Конституции Украины необходимо для принятия соответствующего решения".

Таким образом, правильно делает выводы Медведчук, Конституционный суд может признать неконституционными подписанные Разумковым законы в связи с нарушением установленной Конституцией процедуры их рассмотрения и принятия.

Фото из открытых источников

Кирилл Киквидзе