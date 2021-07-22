home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Киквидзе: Зе-власть в очередной раз проигнорировала Конституцию

Кирилл Киквидзе
Кирилл Киквидзе

Блогер

Конституция Украины Фото из открытых источников

Оригинал размещен на сайте "Корреспондент".

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда в который раз наплевали на законодательство, а именно Конституцию нашей страны.

Так, сегодня председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал три закона, необходимые для внедрения судебной реформы в Украине. Теперь эти акты направлены на подпись непосредственно нашему "гаранту" Конституции.

Стоит отметить, что Разумков не имел никаких правомерных оснований подписывать эти три закона, ведь были приняты 20 июля на внеочередном заседании парламента, в котором приняли участие лишь 99 народных депутатов. То есть на пленарном заседании отсутствовало необходимого для принятия решений в соответствии с требованиями Конституции Украины количества парламентариев.

Об этом напомнил и председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, обнародовав соответствующее решение Конституционного суда Украины, где сказано, что "Верховная Рада Украины правомочна принимать законы и реализовывать другие конституционно определенные полномочия при условии присутствия на ее пленарных заседаниях на момент голосования не менее того количества народных депутатов Украины, которое согласно Конституции Украины необходимо для принятия соответствующего решения".

Таким образом, правильно делает выводы Медведчук, Конституционный суд может признать неконституционными подписанные Разумковым законы в связи с нарушением установленной Конституцией процедуры их рассмотрения и принятия.

Фото из открытых источников

Кирилл Киквидзе

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

Редакция не несет ответственности за мнение, которое авторы высказывают в блогах на страницах ZIKUA.TV

Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

читайте также

Там, где время остановилось и природа ожила: Путешествуем по жемчужинам Польши от девственных лесов до горных озер Пять стран ЕС могут ввести новые COVID-ограничения на границе Лоукостеры, сервисы и дешевые билеты: Как полететь за 320 грн в Вену и бесплатно доехать куда угодно Обзор ситуации с коронавирусом в мире: В какие страны можно паковать чемоданы уже сейчас и куда не стоит ехать

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект