Киевские власти разрешили возвести высотку в Быковне. Жители категорически против

Фото из открытых источников

Вчера на своем заседании Киевсовет изменил целевое назначение трех земельных участков по проулку Радистов в Деснянском районе (поселок Быковня), находящихся в частной собственности гражданина Шпаковича Юрия Евгеньевича.

Целевое назначение изменено с "для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок)" на "для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры".

Интересно, что функциональное назначение земельных участков в соответствии с генпланом города Киева - территории усадебной жилой застройки, а согласно детальному плану территории земельных участков почему-то относятся к территории многоквартирной жилой застройки средне- и малоэтажной жилой застройки. Странное уточнение детальным планом генерального плана, не так ли?

Также вызывает вопрос, каким образом комплекс многоквартирного жилого дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры будет строиться на земельных участках, каждый из которых размером 0,1000 га? О чем, кстати, отметил на пленарном заседании депутат Киевсовета Игорь Кириленко.

Вокруг этих проектов решений открыто шли разговоры в кулуарах депутатского корпуса об их личном лоббировании депутатом Киевсовета - представителем избирателей Деснянского района, первым заместителем председателя постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Виктором Грушком (депутатская фракция политической партии "УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко") и председателем указанной постоянной комиссии депутатом Киевсовета Михаилом Терентьевым (депутатская фракция политической партии "УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко"). Первый из них даже взял слово на пленарном заседании, чтобы заверить депутатский корпус в абсолютной адекватности строительства жилого дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры на территории Быковни.

И это несмотря на реальную ситуацию, которая существует в этом микрорайоне Киева: полное отсутствие какой-либо инфраструктуры для обеспечения нормального функционирования будущего строительного "монстра". Отсутствуют объекты транспортной инфраструктуры, тепло- и энергосети, сети водоснабжения и водоотведения. Отсутствуют школы, детские сады, поликлиники и больницы, которые бы могли обеспечить обучение и медицинское обслуживание даже ныне проживающих на этой территории киевлян.

Местная община выступает категорически против такой застройки. Рассмотрение проектов решений в Киевсовете неоднократно переносилось из-за этого. И хоть как ни пытался Виктор Грушко убеждать на пленарном заседании, что застройщик, подписывая гарантийное письмо, достиг согласия с местными жителями, все же их представитель во время своего выступления отметил, что община против такого строительства.

Однако несмотря на несоответствие генеральному плану, отсутствие какой-либо инфраструктуры, сопротивления общины коррупционные схемы альянса Грушко - Терентьев победили в Киевском городском совете и изменение целевого назначения состоялось.

Интересно, что на это скажет людям председатель политической партии "УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко", мэр Киева господин Виталий Кличко.

Игорь Смолов

Оригинал - на сайте 112ua.tv.