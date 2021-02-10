Какую криптовалюту стоит покупать, кроме биткоинов?

Биткоин Фото из открытых источников

Биткойн — крупнейшая криптовалюта в мире, но на рынке представлены и тысячи других криптовалютных токенов. Например, в течение последней недели бОльший интерес пользователей Google вызывает Dogecoin, криптовалюта-мем, с недавних пор получающая широкую поддержку знаменитостей.

Об этом пишет Forbes.

Вы, наверное, никогда не думали о догикоине (Dogecoin) или не собирались инвестировать в догикоин, пока не прочитали твит Илона Маска (Elon Musk) об этой криптовалюте, который произвел такой же эффект, как скупка в старые добрые времена акций компании "ГеймСтоп" (GameStop).

Покупатели "разогрели" догикоин, подняв цену токена на 359% за четыре недели, в основном это произошло после того, как Маск написал об этом в "Твиттере" около двух недель назад. Этот показатель лучше, чем рост акций "ГеймСтоп", цена которых выросла примерно на 28%. И это лучше, чем рост биткоина, который в то время "остывал" и за четыре недели вырос всего на 10,7%.

Доги побеждает.

У меня нет этих монет. Когда мир был свидетелем разгара драмы с акциями "ГеймСтоп", я купил "Нокию" (Nokia). Она подешевела на 20% по сравнению с той ценой, по которой я ее купил. Но не надо меня жалеть, я потратил на нее всего 120 долларов. Надо было купить догикоины.

"Догикоин — это принадлежность к закрытому авторитетному клубу: владение этой криптовалютой является тайным условным жестом, указывающим на то, что вы являетесь частью племени и понимаете шутки на пять миллиардов долларов, — говорит Джехан Чу (Jehan Chu), соучредитель и управляющий партнер гонконгской компании "Кенетик Кэпитал (Kenetic Capital). — Поддержка догикоина Илоном не является свидетельством неинформированности и неопытности. Он по своей природе способен понимать чего стоит тот авторитет специалиста по криптовалютам, который он зарабатывает у людей, поддерживая доги".

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Крис Маршалек (Kris Marszalek), соучредитель и генеральный директор торговой платформы Crypto. com, говорит, что 29 января из-за высокого спроса они добавили догикоин в свой ассортимент. На популярной торговой платформе Coinbase эта монета недоступна. А ныне печально известная торговая платформа для розничных инвесторов Robinhood, которая лишила пользователей возможности покупать акции "ГеймСтоп", приостановила торговлю догикоинами во время пикового спроса.

"За пять дней с момента запуска догикоин вошел в топ-10 самых торгуемых монет, причем 44% из них поступили из Северной Америки и 46% — из Европы", — сказал Маршалек о своем решении продавать эти токены на Crypto.com.

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Теперь, когда все чувствуют себя богатыми, накупив биткойнов, что еще можно купить? Я продал все свои монеты XRP и месяц назад купил криптовалюту Stella Lumens. Я буквально купил ее, потому что она торговалась по цене меньше доллара и была в топ-20 монет на торговой платформе Coinbase.

Но мне удалось найти еще кое-кого, кому нравится эта монета, так что в отношении своей покупки я теперь чувствую себя лучше.

"На данный момент это мое главное капиталовложение, — говорит Мати Гринспен (Mati Greenspan), основатель аналитической консалтинговой компании Quantum Economics, об альтернативах биткоину. — Я чувствую, что у него отличный потенциал". Здесь у Гринспена есть счет eToro CopyTrader. А я за состоянием его портфеля не слежу.

Гринспен является консультантом новой компании под названием "Чилиз" (Chiliz), которая выходит на рынок фанатских токенов таких спортивных команд, как "Ювентус", "Барселона" и "Милан". "Просто там огромный потенциал", — говорит он об их монете CHZ. Она стоит около двух центов.

Я попросил Дэниела Вулфа (Daniel Wolfe), управляющего криптофондом из Москвы в Halycon Global Opportunities, который был создан экспатами из США и Лондона, назвать мне несколько альтернативных криптовалют, о которых я никогда не слышал. О двух из тех, что он назвал, я слышал — Cardano и Binance Coin.

"Блокчейн криптовалюты Cardano был создан одним из активных разработчиков платформы Ethereum, — говорит он. — Это блокчейн, который строится и выпускается поэтапно, основываясь на ряде принципов проектирования. Это позволяет проводить экономические транзакции, которые содержат больше информации, важной для институциональных инвесторов, корпораций и регуляторов", говорит он, объясняя, почему Cardano является фаворитом среди серьезных криптовалют на протяжении последних трех лет. Монета стоит меньше доллара, поэтому не будет разорительным купить пару сотен монет Cardano и положить их на счет на платформе Coinbase, и посмотреть, что будет дальше.

В отношении Binance: "Монета должна цениться, поскольку платформа Binance продолжает развиваться как одна из крупнейших криптовалютных бирж, — говорит Вулф. — Делая ставки на монеты Binance, инвесторы могут получать долю в интересных новых токенах".

В это же время в прошлом году цена монеты Binance (BNB) составляла примерно 21 доллар. Сейчас она подорожала и стоит более 70 долларов.

В последние несколько месяцев рост криптовалюты BNB не столь заметен, как рост догикоина. Но в более долгосрочном плане ее показатели гораздо лучше.

В прошлое воскресенье вечером в программе "Гуд Тайм Шоу" (Good Time Show) в интервью через приложение "Клабхаус" (Clubhouse) Маск рассказал о своей недавней "вылазке" в качестве лица, повлиявшего на состояние рынка криптовалюты.

"Я должен следить за тем, что здесь говорю, потому что кое-что из этого действительно может изменить ситуацию на рынках, — пошутил он. — Многие мои друзья уже давно пытались убедить меня заняться биткоином. Мне надо было купить биткоины восемь лет назад", — сказал он.

Саймон Ким (Simon Kim), генеральный директор венчурного фонда Hashed, который недавно собрал 120 миллионов долларов, сказал, что во время ажиотажа среди розничных инвесторов, вызванного СМИ, ни биткоины, ни альткоины больше не покупает.

"Но мы, конечно же, чувствуем, что число тех, кто проявляет интерес к биткоину, выросло", — говорит Ким. В отношении догикоина он сказал: "Это как памятная монета, которая не имеет реальной ценности, кроме симпатичного смайлика. Сейчас принято говорить: „Если вы хотите измерить пузыри на крипторынке, посмотрите на цену доги". Сейчас мы наблюдаем в основном бычий крипторынок".

Если бы пять лет назад вы вложили в догикоин 100 долларов, сегодня он стоил бы более 16 тысяч долларов.

Именно из-за таких графиков рынка инвесторы покупают то, что им не нужно, о чем они ничего не знают, и в конечном итоге могут потратить деньги на монету, созданную ради шутки.

Это кажется нереальным.

Если догикоин является — или была — монетой, созданной шутки ради, то, как говорится, многие на ней зарабатывают, хотя другие считали, что это невозможно.

"Мы начали заниматься догикоином уже очень давно, конечно же, до Илона Маска, — говорит Гринспен. — Его твиты были очень кстати и, безусловно, очень помогли нашим клиентам. Как и на всех рынках, риск заключается в том, что можно потерять свои деньги. Тем более что речь идет о совершенно новых рынках и экономических моделях. Связанный с этим риск гораздо выше. Но высока и вероятность получить выгоду".

Многомиллиардная криптоэкономика выведет на рынок более крупные бренды. Блокчейн-компании запустят новые сервисы, которые в конечном итоге получат поддержку ряда компаний из списка Fortune 500. Эти компании будут способствовать дальнейшему продвижению биткоина и повышению оптимизма инвесторов в отношении этой криптовалюты. И в отношении альт-монет с милыми смайликами. Желаю вам выбрать в этой гонке правильную "собаку".

Кеннет Рапоза

Перевод: ИноСМИ