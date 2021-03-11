Какие подводные камни нардепы готовят "евробляхерам"?

Фото из открытых источников

Народные депутаты продолжают вносить поправки в законопроект о растаможке автомобилей на еврономерах, который был принят Верховной Радой в первом чтении. И если предыдущие поправки делали этот законопроект более либеральным, то внесенные на этой неделе – наоборот.

Об этом пишет "Адвокат Права" в Telegram-канале

В частности, глава профильного комитета по вопросам таможенной политики и налогов Даниил Гетманцев предложил ограничить срок льготной растаможки "евроблях" сроком в 3 месяца вместо полугода, как сегодня записано в законопроекте. Кроме того, его предложение – ограничить действие закона только на легковые автомобили, а грузовики и мотоциклы исключить из перечня.

Вот еще несколько инициатив:

Ограничить возможность льготной растаможки автомобилей, которые соответствуют экологическим нормам не ниже Евро-2, то есть изготовленными не ранее 2007 года. Растаможить по льготным ставкам только автомобили, которые въехали в Украину до 31 декабря 2019 года (в нынешней редакции законопроекта – до начала 2021 года).

Новости по теме: Как "объехать" закон: Зачем Украине растаможка "евроблях" за 1 тысячу евро

Ранее были внесены поправки, которые дают возможность некоторым категориям населения растаможивать "євробляхи" по нулевому тарифу, а также еще больше продлевают срок действия закона. Кроме того, существует правка, которая позволяет растаможивать даже те "евробляхи", которые ввезены в течение 2021 года.

Какие именно правки народные депутаты оставят в законе, а какие решат не принимать, будет решено путем голосования в зале Верховной Рады во время обсуждения этого законопроекта во втором чтении.

"Адвокат Права"