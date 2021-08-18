Какие финансовые операции подлежат финмониторингу и в каком размере?

Финансовые операции независимо от суммы считаются подозрительными, если субъект имеет подозрение или достаточные основания для подозрения из открытых источников

С целью противодействия легализации доходов граждан, которые были получены преступным путем. Украинские власти усилили требования к финансовому мониторингу.

Об этом пишет Telegram-канал "Адвокат Права".

Немного сухой теории о том же финмониторинге, которую нужно знать:

В соответствии с подпунктом 67 пункта 1 статьи 1 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, – пороговые финансовые операции, подозрительные финансовые операции (деятельность).

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При этом, финансовые операции являются пороговыми, если сумма, на которую осуществляется каждая из них, РАВНА ИЛИ ПРЕВЫШАЕТ 400 ТЫС. ГРН (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи и/или азартные игры, – 55 тыс. грн) или равняется или превышает сумму в иностранной валюте, банковских металлах, других активах, эквивалентную по официальному курсу гривни к иностранным валютам и банковских металлов 400 тыс. грн на момент проведения финансовой операции (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи и/или азартные игры, – 55 тыс. грн), ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОГО ИЛИ БОЛЕЕ СЛЕДУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ:

зачисление или перевод средств, предоставление или получение кредита (займа), осуществления других финансовых операций в случае, если хотя бы одна из сторон – участников финансовой операции имеет соответствующую регистрацию, место жительства или местонахождение в государстве (юрисдикции), не выполняющий или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения (в том числе дипломатическое представительство, посольство, консульство такого иностранного государства), или одной из сторон – участников финансовой операции является лицо, которое имеет счет в банке, зарегистрированном в указанном государстве (юрисдикции); финансовые операции политически значимых лиц, членов их семьи и/или лиц, связанных с политически значимыми лицами; финансовые операции по переводу средств за границу (в том числе к государствам, отнесенным КМУ к офшорным зонам); финансовые операции с наличными (внесение, перевод, получение средств).

Финансовые операции или попытка их проведения независимо от суммы, на которую они проводятся, считаются подозрительными, если субъект первичного финансового мониторинга имеет подозрение или имеет достаточные основания для подозрения, что они являются результатом преступной деятельности или связаны или касаются финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения.