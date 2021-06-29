Как выглядит тайный пляж Зеленского в Кирилловке. Расследование

Скриншот с видео

Журналисты проникли на тайный пляж президента на о. Бирючем в Кирилловке

Оригинал - на сайте РИА "Мелитополь".

Журналистам пришлось пройти пешком 20 км, чтобы таки добраться до "острова президента" - резиденции Владимира Зеленского, расположившейся на даче "Хрущева".

Как выяснилось, попасть на экскурсию на остров Бирючий ни журналисты, ни туристы не могут. Заповедник закрыт, хотя в ОП обещали открыть его для туристов. Сотрудники Нацпарка объясняют это тем, что в гостиничных номерах идут ремонтные работы. Однако местные жители Кирилловки утверждают, что в направлении Бирючего часто видели движущуюся тяжелую технику. Поэтому не похоже, что ремонтируют несколько гостиничных номеров.

Журналисты "Watchdogs.Розслідування" прошли пешком 20 км до президентского пляжа с дачей. Выяснилось, что попасть на пляж, где отдыхает Владимир Зеленский, пешком может кто-либо. Пляж идеально вычищен. На нем стоят беседки и никаких заборов.

Говорят, что Владимиру Зеленскому эта дача особенно нравится, и в прошлом году он даже поздравлял украинцев с Днем Конституции именно с этой дачи. Сотрудник Нацпарка сообщил, что в прошлом году Владимир Зеленский был на острове три раза. А в этом году затеял грандиозную реконструкцию.

Рабочие, которые проводили строительные работы, готовя резиденцию к визиту главы государства, были в шоке, увидев перед собой журналистов "Watchdogs.Розслідування". Один из них сообщил, что пускают туда только по спецпропускам. А у них, якобы, даже телефоны забирают, чтобы они ничего не смогли сфотографировать.

С коптера журналисты сняли, как на территории резиденции строят бассейн, уже построена спортивная площадка, в доме меняют окна и устанавливают климатконтроль. Журналисты предположили, что стоить такой бассейн может порядка 3 млн грн. Реконструировали и дачу Хрущева, расположенную рядом с резиденцией главы государства. Ждали Владимира Зеленского 28 июня. Посетил ли он резиденцию на Бирючем, так и осталось загадкой.

Судя по тому, как в спешном порядке полиция ликвидировала шлагбаум при въезде на Степок, можно предположить, что резиденцию президент все-таки посетил.

Светлана Зализецкая