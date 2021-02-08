Как встреча с Месси превратила жизнь афганского мальчика в ад?

Муртаз Ахмади в Кабуле, Афганистан AP Photo

В 2016 году мальчик из афганской глубинки получил мировую известность благодаря своему кумиру - легендарному Лионелю Месси. Аргентинский футболист встретился с пятилетним Муртазой, их совместное фото облетело весь мир. Мало кто знает, но после этого события в жизни ребенка и его семьи начался настоящий ад.

Об этом пишет Al Jazeera.

В январе 2016 года афганский мальчик Муртаза Ахмади получил широкую известность после встречи с аргентинским футболистом Лионелем Месси. Но встреча со звездой футбола стала для него проклятием, так как вскоре его жизнь превратилась в ад.

Афганский мальчик приобрел международную известность, когда ему было пять лет. Его старший брат опубликовал в Facebook фотографию Муртазы в самодельной футболке, изготовленной из полосатого пластикового пакета, на котором маркером была выведена фамилия Месси и номер 10. Фотография маленького Муртазы, появившаяся в социальных сетях, вызвала ажиотаж во всем мире.

Во вторник, 2 февраля, британское издание Bleacher Report вновь обратилось к истории Муртазы Ахмади, рассказав, что что жизнь мальчика превратилась в ад после того, как Месси увидел его фотографию и встретился с ним в столице Катара (Дохе) после товарищеского матча между "Барселоной" и "Аль-Ахли".

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Радость бедной афганской семьи от того, что Месси обнял ребенка, безумно фанатевшего от капитана "Барселоны", вскоре обернулась кошмаром для него и его семьи. Они не могли себе даже представить, что встреча с Лионелем Месси в конечном итоге приведет к тому, что им будут угрожать расправой. Более того, семья Муртазы боялась, что мальчика похитят, поэтому они были вынуждены спрятать его в Кабуле.

Брат Муртазы говорит, что Месси испортил им жизнь, когда передал посылки для мальчика. Бедная семья думала, как и их соседи, что они получат финансовую помощь, так как у них не было денег, чтобы купить ребенку футболку его любимой футбольной звезды. Но семью ждало разочарование: в посылках был только футбольный мяч и футболка сборной Аргентины.

Отец мальчика Ареф Ахмади утверждает, что их проблемы начались с этих двух посылок, поскольку люди считали, что Месси отправил им большую сумму денег. Семью стали преследовать, а в их дом начали наведываться местные "авторитеты", которые хотели украсть деньги или похитить ребенка, чтобы впоследствии попросить за него большой выкуп, а также им отправляли письма с угрозами. Таким образом, отец мальчика был вынужден обратиться в иностранные посольства с просьбами о политическом убежище, но они все были отклонены.

"Мы думали, что Месси поступит так же, как Роналду (будет помогать ребенку материально). Мы поехали в Доху, чтобы Месси мог что-то сделать для него, но он ничего не сделал для Муртазы", — добавил он.

После товарищеского матча между "Барселоной" и "Аль-Ахли" Муртаза вернулся в Афганистан, где его жизнь превратилась в ад. Люди поверили, что Месси дал мальчику денег. Они стали угрожать ребенку, который из-за этого перестал ходить в школу. Муртаза не мог выйти из дома или заниматься любимым делом — играть в футбол. В конце концов семья отправила его к дяде в Кабул, где его никто не знает. Но после серии терактов в афганской столице мальчик был вынужден вернуться к своей семье, опасавшейся за его жизнь.

"Там так много взрывов. Мне негде играть, у меня нет друзей", — сказал сам Муртаза.

Несмотря на все страдания, мальчик остался верен своей любимой звезде. Он подтвердил, что, несмотря на все, что с ним случилось, он ни о чем не сожалеет: "Я снова надену футболку, потому что я обожаю Месси".

Перевод: ИноСМИ