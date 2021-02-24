Как в США борются с "расизмом в математике"

Школьник у доски на уроке математики РИА Новости

Власти штата Орегон увидели в традиционном курсе математики "идеи превосходства белой расы". Объективность и сосредоточенность на правильном ответе теперь считается расизмом, вместо этого власти хотят ввести новый курс "этноматематики".

Об этом пишет Fox News.

В рамках этих курсов с учителями будут обсуждать, в том числе то, как "культура превосходства белых" якобы "просачивается на уроки математики".

Департамент образования штата Орегон недавно призвал преподавателей зарегистрироваться для прохождения курсов, продвигающих так называемую этноматематику, и отметил, что помимо всего прочего культура превосходства белых проявляет себя в сосредоточенности на поиске правильного ответа.

В информационной рассылке, опубликованной на прошлой неделе, Департамент образования Орегона рекламирует микрокурс "Путь к равенству в математике" (Pathway to Math Equity Micro-Course), стартующий 21 февраля и рассчитанный на учителей средней школы. Это курс должен научить преподавателей пользоваться набором инструментов для "ликвидации расизма в математике". На официальном сайте курса сообщается, что он был разработан совместно комитетом по вопросам образования округа Сан-Матео штата Калифорния, организацией Education Trust-West и другими.

В рамках этого курса с преподавателями будут обсуждать то, как "культура превосходства белых" якобы "просачивается на уроки математики". Среди прочего к проявлениям белого супрематизма составители курса отнесли "сосредоточенность на получении "правильного ответа", требование, чтобы "студенты "показывали свои работы", и некоторые другие проявления.

"Концепция о том, что математика исключительно объективна, является однозначно ложной, и ее нельзя преподавать в таком ключе, – говорится в документе под названием Equitable Math ("Справедливая математика"). – Отстаивание идеи о том, что всегда есть правильные и неправильные ответы, препятствует объективности и порождает страх перед открытым конфликтом".

Департамент образования Орегона во главе с Кольтом Джиллом (Colt Gill) подтвердил факт проведения этого курса для преподавателей. Руководитель отдела по связям с общественностью департамента Марк Сигел (Marc Siegel) выступил в защиту образовательной программы "Справедливая математика", сказав, что она "помогает преподавателям освоить ключевые инструменты взаимодействия, выработать стратегии для улучшения ситуации со справедливыми показателями для чернокожих, латиноамериканских и иноязычных студентов и наладить связи с другими представителями профессионального сообщества".

В практическом пособии под названием Dismantling Racism ("Ликвидация расизма"), выпущенном в рамках этой программы, "объективность" – описанная как "убежденность в том, что существуют такие понятия, как объективность и нейтральность" – названа характерной чертой культуры превосходства белой расы.

Вместо того чтобы концентрироваться на правильном ответе, эта программа призывает учителей "предлагать как минимум два ответа, которые могут решить поставленную задачу".

Она также призывает учителей "бросать вызов стандартизированным тестам, находя "правильный" ответ, но при этом обосновывая и другие ответы путем разбора исходных предпосылок, содержащихся в задаче".

На также призывает учителей "сконцентрироваться на этноматематике", которая включает в себя целый ряд рекомендаций. Одна из них обязывает преподавателей "распознавать и бросать вызов методам, с помощью которых математика используется для защиты капиталистических, империалистических и расистских взглядов".

Эта рассылка появилась на фоне шумихи вокруг критической теории расы и курсов по продвижению разнообразия в государственных учреждениях. К примеру, в прошлом году разразился настоящий скандал после того, как Национальный музей афроамериканской истории и культуры опубликовал весьма противоречивый фрагмент презентации о "белости".

В той презентации музея различные "аспекты и убеждения касательно белости" были разбиты на категории, такие как "грубый индивидуализм" и "история". К примеру, в категории "будущая ориентация" в этой таблице значились "отсроченное вознаграждение" и "планирование будущего" – и они были названы идеями, навязываемыми культурой белых.

Составители курса, продвигаемого департаментом образования Орегона, ссылаются на практическое пособие "Ликвидация расизма" 2016 года.

"Мы можем претендовать на то, что мы "открыли" или "владеем" идеями, описанными в этом практическом пособии, не более, чем Колумб может претендовать на "открытие" или "владение" Америкой", – говорится в одном из разделов пособия.

Пока неясно, до какой степени преподаватели будут руководствоваться рекомендациями этого конкретного пособия, составленного группой DismantlingRacism.org, однако оно, по всей видимости, стало одним из источников, которые легли в основу материалов предлагаемого курса.

"Эти стандарты для ликвидации расизма в математике описывают ключевые характеристики преподавателей математики, готовых бороться с расовыми предрассудками, а также критические подходы для ликвидации белого супрематизма на уроках математики, визуализируя токсичные характеристики культуры превосходства белой расы", – говорится в программе курса.

Там также сказано, что "основываясь на этих стандартах, учителя будут работать с необходимыми практическими материалами, чтобы перестроить свои методические принципы и практики в сторону антирасистского преподавания математики. Ставя антирасизм в центр нашего внимания, мы можем создать модель преподавателя математики, отвергающего расовые предрассудки".

В одном из разделов практического пособия "Ликвидация расизма" говорится, что "в нашем обществе только белые люди могут быть расистами, потому что только у белых людей как группы есть такая возможность". Другой раздел пособия, очевидно, оправдывает антиполицейские настроения.

"В некоторых случаях предрассудки угнетаемых людей ("нельзя доверять полиции") необходимы для выживания", – говорится в пособии.

Более того, в этом пособии нашли отражение решительно антикапиталистические настроения.

"Мы не сможем ликвидировать расизм внутри системы, которая эксплуатирует людей ради частной прибыли, – говорится там. – Если мы хотим ликвидировать расизм, мы должны создать движение за экономическую справедливость". В одной из таблиц говорится о протестующих, требующих повышения налогов для корпораций. Там же приведены цитаты самопровозглашенного социалиста Говарда Зинна (Howard Zinn) и революционера-марксиста Че Гевары, хотя эти цитаты касаются скорее активизма в целом, нежели экономики.

Антирасисткие программы вызывают самую разную реакцию, от резкой критики до поддержки.

К примеру, на прошлой неделе политолог Кэрол Суэйн (Carol M. Swain) сказала в интервью Лоре Ингрэм (Laura Ingraham) из Fox News, что некоторые образовательные программы, "выдвигаемые активистами движения Black Lives Matter и принимаемые во многих местах, на самом деле оказывают разрушительное воздействие на чернокожее население, на чернокожие семьи и ситуацию с расовой справедливостью".

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Анджела Онвуачи-Уиллиг (Angela Onwuachi-Willig), эксперт по критической теории расы в Школе права Бостонского университета, сказала в интервью газете Boston Globe, что критическая теория расы помогла людям понять сложность концепции расы и выйти за рамки тех упрощенных нарративов, которые, возможно, им внушались.

"В расизме нет ничего сверхъестественного, – сказала она. – В сущности раса и расизм заключены во всем, что мы делаем в нашем обществе. Они вмонтированы в наши институты. Они вмонтированы в наши умы и сердца".

Адвокат М. И. Харт (M. E. Hart), который проводит подобные курсы, сказал в интервью газете Washington Post, что эти курсы помогают людям выполнять "обещание их страны: "Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными".

Сэм Дорман

Перевод: ИноСМИ