Как Россия пугает ВМС США "пирамидальными" НЛО

Бывший сенатор США утверждает, что президент России Владимир Путин стоит за "пирамидальными" НЛО, которые были сняты над кораблем ВМС США Из открытых источников

Президент России Владимир Путин направил НЛО "в форме пирамиды", которых сняли над кораблем ВМС США, и "в этом нет никаких сомнений". Об этом заявил бывший американский сенатор Гарри Рид.

Об этом пишет Daily Star.

Владимир Путин стоит за НЛО "в форме пирамиды", которых сняли роящимися над кораблем ВМС США, заявил бывший сенатор. По словам Гарри Рида (Harry Reid), "в этом нет никаких сомнений". Это заявление он сделал после того, как Пентагон подтвердил подлинность попавшей в сеть записи.

На снятых в июле 2019 года кадрах видно, как объект в форме треугольника или пирамиды парит высоко над ракетоносцем эсминцем "Рассел" (Russell). Официальный представитель министерства обороны также подтвердила, что видео подверглось исследованию со стороны Целевой группы по неопознанным летающим объектам Пентагона. "Они прилетают роем, как пчелы, как насекомые, их так много", - рассказал сенатор Рид новостному сайту Mystery Wire UFO.

На вопрос, могут ли эти объекты быть продвинутой китайской технологией, Рид ответил: "Всегда помните, Россия, Советский Союз, управляется человеком, который управлял КГБ. У них единовременно было не меньше 31 тысячи агентов. Тут замешана Россия, в этом нет никаких сомнений".

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Президент России 16 лет проработал офицером внешней разведки КГБ, пока не вышел в отставку в 1991 году, чтобы заняться политикой. Это случилось после того, как бывший офицер разведки США рассказал, что НЛО вывели из строя инфраструктуру ядерного оружия США. Эти заявления вызвали опасения, что Китай или Россия могут контролировать "иностранные враждебные технологии".

Луис Элизондо (Luis Elizondo) рассказал, что был директором Продвинутой программы идентификации аэрокосмических угроз (Advanced Aerospace Threat Identification Program), секретного подразделения Пентагона, которое, как сообщается, в 2007-2012 годах исследовало НЛО. Недавно эксперт заявил, что американское правительство готовится раскрыть "реальность" НЛО.

Как он заявил на пресс-конференции: "Я думаю, меня больше всего беспокоят инциденты с нашим ядерным капиталом. Похоже, существует весьма четкое соответствие между ААЯ (аномальными атмосферными явлениями), связанной с ними активностью и нашими ядерными технологиями. Будь то двигательные установки, системы вооружения или что-то ещё. Обеспокоенность вызывает то, что эти штуки действительно вывели из строя некоторые из наших ядерных мощностей. Итак, скажем, поместим это опять же в контекст иностранных враждебных технологий, если бы у России или Китая была возможность вывести из строя наш потенциал нанесения ядерного удара или обороноспособности".

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Между тем нашумевшая видеозапись НЛО "в форме пирамиды" может быть только началом, ведь стоящий за публикацией человек заявляет, что существует ещё "девять" видео. Джереми Корбелл (Jeremy Corbell) шокировал мир, когда опубликовал FLIR-видеозапись неопознанных объектов, парящих над эсминцем "Рассел" у побережья Сан-Диего.

На его сайте extraordinarybeliefs.com также размещены три фотографии "сферического" объекта, который 15 июля 2019 года заметила "уходящим под воду" команда эсминца "Омаха" (Omaha).

Позднее он также разместил четвертую фотографию, где изображена команда эсминца "Омаха", снимок, по его словам, является скриншотом из видео. Согласно заявлению другого эксперта, доклад об НЛО, подписанный президентом США Дональдом Трампом незадолго до того, как его сменил Джо Байден, мог бы показать, что нас мирно посещают высокоразвитые инопланетяне.

Так заявил профессор Дэниел Дрезнер (Daniel Drezner) через несколько дней после того, как в прошлом месяце бывший директор национальной разведки Джон Рэтклифф (John Ratcliffe) рассказал, что в архивах Пентагона хранятся рассекреченные материалы об аппарате, который "преодолевает звуковой барьер без звукового удара".

Берни Торре

Перевод: ИноСМИ