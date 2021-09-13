Как редкая находка открыла совершенно новую сторону Вселенной

Иллюстрация пути звезды S2 мимо сверхмассивной черной дыры в центре галактики Млечный путь, выполненная Европейской южной обсерваторией AP Photo

Случайное открытие темной звезды, которой более 10 миллиардов лет, может показать нам абсолютно новую сторону Вселенной. В прошлом году астроном-любитель случайно обнаружил мертвую звезду, древнюю, как Млечный путь. Что она поможет узнать о космосе?

Об этом пишет The Daily Beast.

Млечный Путь стал еще более загадочным и странным. Точнее, мы стали намного лучше понимать, какая это загадочная и странная галактика.

Не исключено, что Млечный Путь буквально кишит мертвыми звездами, часть которых почти такого же возраста, как и сама эта галактика.

Благодарить за это открытие мы должны астронома-любителя, которому нравится глазеть на звезды. Как-то раз поздно вечером Дэн Кейселден (Dan Caselden) играл в видеоигру Counter-Strike, и вдруг созданная им программа для анализа данных НАСА по исследованию звезд обнаружила нечто странное.

Огромный холодный объект, быстро движущийся в космосе на расстоянии 50 световых лет от Земли. "Система радостно указала мне на место в космосе, где не было абсолютно ничего интересного, - рассказал Кейселден изданию "Дейли Бист" (The Daily Beast). - Но в нижнем левом углу был едва заметный объект, стремительно мчавшийся через весь экран". Поскольку Кейселден нашел этот объект, не прилагая никаких усилий, он назвал его Случайностью.

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Кейселден тут же оставил товарищей по видеоигре и немедленно сообщил подробности своего открытия знакомым астрономам, с которыми он сотрудничал. Эти сообщения положили начало тщательным трехлетним исследованиям, которыми занялась группа ученых, недавно приступившая к публикации первых результатов.

Похоже, Кейселден обнаружил коричневого карлика, звезду в 75 раз больше массы Юпитера, которой так и не удалось зажечься и стать небесным светилом того типа, которое согревает и освещает нашу планету.

Коричневые карлики холодные и темные. Такие мертвые звезды встречаются довольно часто, но обычно они немного теплее и ярче, а также находятся гораздо дальше от Земли, чем Случайность. "Она действительно выделялась", - сказал о своем коричневом карлике Кейселден.

Световой спектр Случайности указывает на то, что она содержит очень мало метана, который обычно присутствует в коричневых карликах в больших количествах. Дефицит метана может быть признаком того, что Случайность сформировалась тогда, когда и в самом Млечном Пути было очень мало газа. "Случайность очень старая, скорее всего, ей больше 10 миллиардов лет", - сказал изучавший этот объект астрофизик из Калифорнийского технологического института Федерико Марокко (Federico Marocco).

Возраст Случайности вызывает удивление. Еще большее удивление вызывает ее близость к Земле. "Мы думали, что таких старых коричневых карликов не существует, но мы также полагали, что они встречаются невероятно редко, - рассказал Марокко в публикации НАСА. - Шансов найти такого карлика столь близко к Солнечной системе было так мало, что это можно считать удачной случайностью. А может быть, это говорит о том, что они встречаются чаще, чем мы думали".

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Иными словами, если случайный взгляд на случайно выбранный участок космического пространства недалеко от Земли позволил отыскать столь странную звезду как Случайность, то более комплексное исследование может преподнести гораздо больше чудес.

"Случайность показывает нам, что у Млечного Путина еще есть тайны, ждущие разгадок", - сказал другой астроном из Калифорнийского технологического института Дж. Дейви Киркпатрик (J. Davy Kirkpatrick), тоже исследовавший Случайность.

Есть немало подсказок, указывающих на то, что Млечный Путь - это намного более странная галактика, чем нам когда-то казалось. За последние несколько лет ученые заметили там блуждающие планеты-одиночки, свободно летающие по всей галактике, поскольку они не привязаны ни к одной звезде.

А еще они обнаружили очень странную "звезду-зомби", которая очевидно выжила после столкновения с другой звездой и сейчас летит по Млечному Пути подобно осколку от взрыва. Следуя по своей траектории, она может преодолеть невообразимое расстояние в холодном космическом мраке между нашей галактикой и следующей.

Новые, более совершенные технологии способны помочь таким любителям как Кейселден и профессионалам Марокко и Киркпатрику в поисках гораздо более странных вещей на огромных просторах космоса, которые смогут больше рассказать нам о нашей галактике. Стоит отметить, что те данные, которыми воспользовался Кейселден, чтобы впервые взглянуть на Случайность, были получены с инфракрасного космического телескопа НАСА Wide-Field Infrared Survey Explorer, или WISE.

Чтобы посмотреть на нее поближе, ученые использовали наземный телескоп из обсерватории Кека на Гавайях, а также космические телескопы НАСА "Хаббл" и "Спитцер".

Последующие исследования помогли им лучше понять Случайность. Но при их проведении поблизости не удалось найти новые коричневые звезды такого же как у Случайности цвета, температуры и состава. "Где другие Случайности? - спрашивает Кейселден. - Чтобы выяснить это, нам могут понадобиться новые инфракрасные телескопы".

Так уж получилось, что НАСА готовится вывести на орбиту новый современный инфракрасный телескоп "Джеймс Уэбб", запуск которого неоднократно переносили.

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Получив в свое распоряжение этот телескоп, Кейселден, Марокко и Киркпатрик смогут отыскать в небе других старых и холодных коричневых карликов. Теперь они уже знают, что надо искать. "Случайность показала нам, что мы должны рассматривать более широкий круг возможностей, думая о том, как могут выглядеть очень холодные объекты, - сказал Киркпатрик. - При проведении поисков других малозаметных обитателей околосолнечного пространства нам надо будет забрасывать более широкую сеть".

Кейселден уже знает, как назовет следующего найденного им коричневого карлика. "Я хочу, чтобы новая система, созданию которой я посвятил все свое свободное время в последние годы, нашла еще одну Случайность. Но ее я назову Закономерность".

Дэвид Экс

Перевод: ИноСМИ