Как "подзаработать" на домашнем насилии?

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Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект 3908-1 об усилении ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола. Соответствующее решение поддержали 328 народных депутатов Украины.

Об этом пишет Telegram-канал "Адвокат Права".

(заголовок для привлечения вашего внимания и никоим образом не касается позиции канала, мы против насилия в любом его проявлении!)

Законопроект, согласно пояснительной записке, разработан с целью совершенствования правового регулирования привлечения к ответственности за совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или неуведомление о месте своего временного пребывания, а также практической реализации права пострадавшего лица на возмещение материальных убытков и морального вреда, причиненных в результате домашнего насилия.

Новый законопроект предусматривает, что за совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола будут отвечать также военнослужащие, полицейские и другие лица, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов.

Справочно. Ранее привлечение к ответственности военнослужащих было более сложным, ведь такое нарушение не предусматривалось, как связанное со службой.

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Также в законопроекте предлагают ввести такой вид административного наказания, как общественно полезные работы. В пояснительной записке к проекту отмечают, что это оплачиваемые работы, сумма за которые будет перечисляться пострадавшему лицу.

Есть ли в этом логика?

Возможно, да. Ведь нередко уплата штрафа происходит из семейного бюджета, к которому все же в большинстве случаев имеет отношение пострадавшая сторона.

В то же время предлагается увеличение сроков привлечения к административной ответственности от 3 до 6 месяцев.

За первое нарушение будут назначать штраф от 170 до 340 грн, или общественные работы на 30-40 часов, или общественно полезные работы от 100 до 240 часов, или административный арест до 10 суток.

За повторное совершение домашнего насилия в течение года будут назначать общественные работы от 240 до 360 часов.

Законопроектом также предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые предусматривают: