Как одна чашка кофе в день влияет на ваше здоровье, - исследование
Кофе снижает риск развития диабета второго типа, синдромов Паркинсона и Альцгеймера, депрессии… Список длинный. Но автор популярной научной работы о влиянии кофе призывает нас к сдержанности - бывают и случаи, когда кофе не так уж полезен.
Об этом пишет Videnskab.dk.
Большинство из нас пробовали его хотя бы раз в жизни. Многие пьют его почти каждый день. Кое-кто вообще без него жить не может. Может быть, вы прямо сейчас его пьете?
Речь, конечно же, идет о любимом виде спорта датчан: поглощении кофе. Не будет преувеличением сказать, что мы, датчане, любим кофе. Вообще-то мы обеспечили Дании как минимум четвертое место в мире в рейтинге потребления кофе на душу населения.
По этой же причине датский Совет по профилактике заболеваний в прошлом году опубликовал отчет, в котором собраны все существующие исследования, имеющие отношение к кофе и ряду серьезных и распространенных у нас заболеваний. И сделанный в отчете вывод нам понравился: кофе полезен для здоровья!
Но всегда есть некоторые "но". Случается, что кофе не так уж хорош. Кроме того, мы вообще-то не знаем, почему кофе полезен. Мы дали главному автору доклада возможность уточнить основные тезисы кофейного отчета.
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"Нам было важно развеять некоторые мифы о кофе, и мы это сделали. Например, кофе не вызывает рака или проблем с сердцем. Но бывают обстоятельства, когда пить кофе нужно с осторожностью, так что будьте уверены: этот отчет - не просто гимн во славу исключительно положительных эффектов кофе", - говорит профессор и главный врач Кьель Хермансен (Kjeld Hermansen).
В этих случаях кофе может принести пользу
Несколько самых позитивных выводов отчета сводятся к тому, что умеренное количество кофе может давать оздоравливающий эффект.
Три-четыре чашки в день способствуют:
- снижению риска развития диабета второго типа и синдрома Паркинсона на целых 25%;
- снижению риска образования тромбов и развития инсульта на 10%;
- и, наконец, похоже, что кофе оказывает благотворный эффект при болезни Альцгеймера и депрессии.
"На самом деле в отчете упомянут ряд исследований, которые указывают, что у тех из нас, кто пьет кофе, некоторые формы рака не развиваются в той же степени, как у тех, кто его не пьет", - говорит Кьель Хермансен, сотрудник Института клинической медицины, а также отделения Медицинской эндокринологии Орхусской университетской больницы.
Но здесь есть существенные оговорки. Хотя база данных, на которую опирается отчет, очень велика и никакие датские научные работы ранее не охватывали столько аспектов, пока нельзя говорить о надежных доказательствах насчет рака, рассказывает эксперт: "Речь идет лишь о предположениях и намеках, но нам очень не хватает исследований в этой области".
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Беременные и страдающие от тревоги, остерегайтесь кофе
В отчете "Кофе, здоровье и болезни" сделаны и менее приятные выводы, на основании которых ученые призывают к осторожности.
Например, нужно с осторожностью пить кофе, если вы страдаете от тревожного невроза, беременны или получаете с пищей слишком мало кальция.
- У тех, кто уже страдает тревожными расстройствами, кофеин может вызывать тревогу.
- Беременным следует выпивать не более трех чашек кофе с кофеином в день. Возможно, большие объемы плохо сказываются на беременности.
- Тем, кто потребляет мало кальция, возможно, не стоит принимать кофеин, потому что он усиливает выведение кальция с мочой, а значит, может увеличивать риск переломов и остеопороза.
Однако, как подчеркивает Кьель Хермансен, в вышеперечисленных пунктах ключевое слово - "кофеин". Важная отличительная особенность исследований, проведенных в этой области, заключается в том, что во многих из них изучается лишь влияние кофеина, который приравнивают к кофе.
Мы не знаем, почему кофе полезен
Вопрос в том, что имеется в виду, когда мы говорим о "кофе". Идет ли речь о кофеине? Или о сотнях биоактивных веществ, которые содержатся в черном напитке и действие которых, вероятно, никогда не удастся тщательно изучить по отдельности?
"Важно помнить, что когда мы говорим о кофе, то имеем в виду напиток, в котором много различных веществ. А что за вещества или комбинации веществ дают положительный эффект, мы на самом деле не знаем", - объясняет Кьель Хермансен. Например, положительная связь между кофе и снижением риска развития диабета второго типа отмечается и тогда, когда человек пьет кофе без кофеина, а это значит, что оздоровительный эффект нашего любимого напитка с кофеином может и не быть связан.
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По словам Хермансена, чтобы надежно продемонстрировать положительный эффект биоактивных веществ, нужно провести большие интервенционные клинические исследования при участии контрольных групп, изучая каждое вещество в отдельности. А это очень сложно, дорого и долго.
"Исследования о кофе, которые у нас сейчас есть, - это в основном обсервационные исследования, то есть большие популяционные исследования, по результатам которых нельзя что-то сказать наверняка о причинах и следствиях".
Кофе - это не просто кофе
Кроме того, любой истинный любитель черного напитка согласится, что кофе - это не просто кофе. Есть большая разница, как вы его варите: в турке, во френч-прессе или в кофеварке с фильтром. И не исключено, что влияние на здоровье у разного кофе будет разное.
"Наши знания о кофе в первую очередь касаются старого кофе, который заваривали через фильтр, а о более современных видах вроде каппучино, латте и растворимого мы знаем не так уж много", - рассказывает Кьель Хермансен. Кроме того, он подчеркивает, что нет исследований о потреблении по-настоящему больших объемов кофе, будь то напиток "старого" или "нового" типа.
"У нас нет надежных данных касательно потребления более восьми чашек кофе в день, но нельзя сделать вывод, что чем больше кофе вы пьете, тем здоровее становитесь. Самого положительного эффекта можно добиться, если пить от трех до четырех чашек кофе в день, но мы не знаем, что происходит, когда объемы кофе намного больше".
Датский Совет по профилактике заболеваний планирует еще раз пересмотреть свой отчет через несколько лет и сравнить его выводы с результатами исследований в этой области, которые появятся за это время.
Датчане выпивают от трех до четырех чашек кофе в день. Кофе пьют 86% всех мужчин и 76% всех женщин. С возрастом мы пьем все больше кофе.
Шарлотте Прайс Перссон
Перевод: ИноСМИ