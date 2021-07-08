Как одна чашка кофе в день влияет на ваше здоровье, - исследование

Кофе полезен для здоровья Shutterstock

Кофе снижает риск развития диабета второго типа, синдромов Паркинсона и Альцгеймера, депрессии… Список длинный. Но автор популярной научной работы о влиянии кофе призывает нас к сдержанности - бывают и случаи, когда кофе не так уж полезен.

Об этом пишет Videnskab.dk.

Большинство из нас пробовали его хотя бы раз в жизни. Многие пьют его почти каждый день. Кое-кто вообще без него жить не может. Может быть, вы прямо сейчас его пьете?

Речь, конечно же, идет о любимом виде спорта датчан: поглощении кофе. Не будет преувеличением сказать, что мы, датчане, любим кофе. Вообще-то мы обеспечили Дании как минимум четвертое место в мире в рейтинге потребления кофе на душу населения.

По этой же причине датский Совет по профилактике заболеваний в прошлом году опубликовал отчет, в котором собраны все существующие исследования, имеющие отношение к кофе и ряду серьезных и распространенных у нас заболеваний. И сделанный в отчете вывод нам понравился: кофе полезен для здоровья!

Но всегда есть некоторые "но". Случается, что кофе не так уж хорош. Кроме того, мы вообще-то не знаем, почему кофе полезен. Мы дали главному автору доклада возможность уточнить основные тезисы кофейного отчета.

Новости по теме: Основы здорового питания: Пять заболеваний, которые возникают при отказе от завтрака

"Нам было важно развеять некоторые мифы о кофе, и мы это сделали. Например, кофе не вызывает рака или проблем с сердцем. Но бывают обстоятельства, когда пить кофе нужно с осторожностью, так что будьте уверены: этот отчет - не просто гимн во славу исключительно положительных эффектов кофе", - говорит профессор и главный врач Кьель Хермансен (Kjeld Hermansen).

В этих случаях кофе может принести пользу

Несколько самых позитивных выводов отчета сводятся к тому, что умеренное количество кофе может давать оздоравливающий эффект.

Три-четыре чашки в день способствуют:

снижению риска развития диабета второго типа и синдрома Паркинсона на целых 25%;

снижению риска образования тромбов и развития инсульта на 10%;

и, наконец, похоже, что кофе оказывает благотворный эффект при болезни Альцгеймера и депрессии.

"На самом деле в отчете упомянут ряд исследований, которые указывают, что у тех из нас, кто пьет кофе, некоторые формы рака не развиваются в той же степени, как у тех, кто его не пьет", - говорит Кьель Хермансен, сотрудник Института клинической медицины, а также отделения Медицинской эндокринологии Орхусской университетской больницы.

Но здесь есть существенные оговорки. Хотя база данных, на которую опирается отчет, очень велика и никакие датские научные работы ранее не охватывали столько аспектов, пока нельзя говорить о надежных доказательствах насчет рака, рассказывает эксперт: "Речь идет лишь о предположениях и намеках, но нам очень не хватает исследований в этой области".

Новости по теме: Напиток, который в разы улучшает работу мозга, – исследование

Беременные и страдающие от тревоги, остерегайтесь кофе

В отчете "Кофе, здоровье и болезни" сделаны и менее приятные выводы, на основании которых ученые призывают к осторожности.

Например, нужно с осторожностью пить кофе, если вы страдаете от тревожного невроза, беременны или получаете с пищей слишком мало кальция.

У тех, кто уже страдает тревожными расстройствами, кофеин может вызывать тревогу.

Беременным следует выпивать не более трех чашек кофе с кофеином в день. Возможно, большие объемы плохо сказываются на беременности.

Тем, кто потребляет мало кальция, возможно, не стоит принимать кофеин, потому что он усиливает выведение кальция с мочой, а значит, может увеличивать риск переломов и остеопороза.

Однако, как подчеркивает Кьель Хермансен, в вышеперечисленных пунктах ключевое слово - "кофеин". Важная отличительная особенность исследований, проведенных в этой области, заключается в том, что во многих из них изучается лишь влияние кофеина, который приравнивают к кофе.

Мы не знаем, почему кофе полезен

Вопрос в том, что имеется в виду, когда мы говорим о "кофе". Идет ли речь о кофеине? Или о сотнях биоактивных веществ, которые содержатся в черном напитке и действие которых, вероятно, никогда не удастся тщательно изучить по отдельности?

"Важно помнить, что когда мы говорим о кофе, то имеем в виду напиток, в котором много различных веществ. А что за вещества или комбинации веществ дают положительный эффект, мы на самом деле не знаем", - объясняет Кьель Хермансен. Например, положительная связь между кофе и снижением риска развития диабета второго типа отмечается и тогда, когда человек пьет кофе без кофеина, а это значит, что оздоровительный эффект нашего любимого напитка с кофеином может и не быть связан.

Новости по теме: Шесть продуктов, которые укрепят иммунитет и замедлят старение

По словам Хермансена, чтобы надежно продемонстрировать положительный эффект биоактивных веществ, нужно провести большие интервенционные клинические исследования при участии контрольных групп, изучая каждое вещество в отдельности. А это очень сложно, дорого и долго.

"Исследования о кофе, которые у нас сейчас есть, - это в основном обсервационные исследования, то есть большие популяционные исследования, по результатам которых нельзя что-то сказать наверняка о причинах и следствиях".

Кофе - это не просто кофе

Кроме того, любой истинный любитель черного напитка согласится, что кофе - это не просто кофе. Есть большая разница, как вы его варите: в турке, во френч-прессе или в кофеварке с фильтром. И не исключено, что влияние на здоровье у разного кофе будет разное.

"Наши знания о кофе в первую очередь касаются старого кофе, который заваривали через фильтр, а о более современных видах вроде каппучино, латте и растворимого мы знаем не так уж много", - рассказывает Кьель Хермансен. Кроме того, он подчеркивает, что нет исследований о потреблении по-настоящему больших объемов кофе, будь то напиток "старого" или "нового" типа.

"У нас нет надежных данных касательно потребления более восьми чашек кофе в день, но нельзя сделать вывод, что чем больше кофе вы пьете, тем здоровее становитесь. Самого положительного эффекта можно добиться, если пить от трех до четырех чашек кофе в день, но мы не знаем, что происходит, когда объемы кофе намного больше".

Датский Совет по профилактике заболеваний планирует еще раз пересмотреть свой отчет через несколько лет и сравнить его выводы с результатами исследований в этой области, которые появятся за это время.

Датчане выпивают от трех до четырех чашек кофе в день. Кофе пьют 86% всех мужчин и 76% всех женщин. С возрастом мы пьем все больше кофе.

Шарлотте Прайс Перссон

Перевод: ИноСМИ