live
Новости » Общество Читати новину українською

Как не быть обманутым страховой компанией в случае ДТП

Адвокат Права
Адвокат Права

Юридический Telegram-канал

Фото из открытых источников

Страховые компании имеют тенденцию значительно занижать сумму страхового возмещения, тем самым экономя на затратах.

Об этом пишет "Адвокат Права" в Telegram-канале

По статье 29 Закона Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", в случае ДТП возмещаются расходы, связанные с восстановительным ремонтом транспортного средства с учетом износа.

Что делать водителю, когда сумма страхового возмещения в разы занижена страховой компанией?

Уже на этапе оценки автомобиля экспертом страховой водитель должен предоставить свои возражения при осмотре авто экспертом. Об этом свидетельствует и судебная практика.

Во время осмотра авто водитель может привлечь независимого эксперта. Далее необходимо установить, соответствует ли отчет страховой требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества и содержит ли он недостатки, которые повлияли на достоверность оценки. В 89% случаев отчет таким требованиям не соответствует.

Новости по теме: Автоматическая фиксация нарушений ПДД: Как ездить по столице и не нарваться на штраф

Если вы не согласны с суммой, предложенной страховой, вам необходимо сообщить об этом в письменном виде страховую компанию и самостоятельно заказать товароведческую экспертизу автомобиля с целью определения реальной суммы нанесенного ущерба (если вы уверены, что страховой будет точно занижена сумма выплаты – закажите такую оценку до того, как ваше авто осмотрит эксперт страховой компании).

Далее необходимо написать обращение в страховую компанию виновника с целью выплаты разницы между фактическим размером ущерба/суммой, которая указана в отчете на ваш заказ, и страховой выплатой.

Если страховая компания откажет в выплате такой разницы, необходимо обращаться в суд. Ответчиком будет выступать страховая компания виновника в пределах лимита ответственности. В случае превышения такого лимита иск предъявляется как к страховой, так и к виновнику ДТП.

"Адвокат Права"

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

Редакция не несет ответственности за мнение, которое авторы высказывают в блогах на страницах ZIKUA.TV

Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

читайте также

Нардепы предлагают запретить омбудсмену жаловаться на Раду, Кабмин и президента Рада проголосовала за изменение правил выборов ректоров Нардепы приняли закон о дистанционной работе. Что предлагается Рада в первом чтении поддержала возобновление конкурсов на госслужбу

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Утреннее заседание Верховной Рады | 02.03.21
Личная вакцинация министра. Статистика COVID-19 | Брифинг Степанова | 02.03.21
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Анна Герман | Санкции против каналов. Дело Стерненка. Вакцинация | Голос народа | 25.02.21