Как не быть обманутым страховой компанией в случае ДТП
Страховые компании имеют тенденцию значительно занижать сумму страхового возмещения, тем самым экономя на затратах.
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По статье 29 Закона Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", в случае ДТП возмещаются расходы, связанные с восстановительным ремонтом транспортного средства с учетом износа.
Что делать водителю, когда сумма страхового возмещения в разы занижена страховой компанией?
Уже на этапе оценки автомобиля экспертом страховой водитель должен предоставить свои возражения при осмотре авто экспертом. Об этом свидетельствует и судебная практика.
Во время осмотра авто водитель может привлечь независимого эксперта. Далее необходимо установить, соответствует ли отчет страховой требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества и содержит ли он недостатки, которые повлияли на достоверность оценки. В 89% случаев отчет таким требованиям не соответствует.
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Если вы не согласны с суммой, предложенной страховой, вам необходимо сообщить об этом в письменном виде страховую компанию и самостоятельно заказать товароведческую экспертизу автомобиля с целью определения реальной суммы нанесенного ущерба (если вы уверены, что страховой будет точно занижена сумма выплаты – закажите такую оценку до того, как ваше авто осмотрит эксперт страховой компании).
Далее необходимо написать обращение в страховую компанию виновника с целью выплаты разницы между фактическим размером ущерба/суммой, которая указана в отчете на ваш заказ, и страховой выплатой.
Если страховая компания откажет в выплате такой разницы, необходимо обращаться в суд. Ответчиком будет выступать страховая компания виновника в пределах лимита ответственности. В случае превышения такого лимита иск предъявляется как к страховой, так и к виновнику ДТП.
"Адвокат Права"