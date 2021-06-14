Как будет действовать НАТО в случае военного столкновения с Россией

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Автор американского издания с восхищением рассказывает о взаимодействии различных родов войск НАТО, не скрывая, что противником будет Россия

Об этом пишет The National Interest.

Друг с другом разговаривают не только натовские командиры и солдаты, но и их системы вооружения.

Если США неожиданно будут втянуты в полномасштабную войну с Россией на европейском континенте, руководство Пентагона наверняка постарается немедленно задействовать весь натовский арсенал.

Например, польские F-35 могут обнаружить подвижные цели, такие как российские корабли в Балтийском море, и мгновенно передать координаты американскому эсминцу, чтобы тот осуществил пуски противокорабельных ракет. Возможно, польские F-35 будут действовать совместно с датскими и норвежскими F-35, а их летчики будут управлять из своих кабин передовыми беспилотниками. Один из таких дронов может обнаружить российские средства ПВО вблизи украинской границы. В этом случае F-35, включенный в общую систему передачи данных, сможет быстро передать данные о цели подразделениям сухопутных войск США, имеющим на вооружении высокоточное управляемое оружие большой дальности. Именно такой сценарий ведения войны разработали в Пентагоне и в НАТО.

При ведении боевых действий такого рода надо будет в полной мере задействовать новые сетевые технологии, искусственный интеллект и компьютерную автоматизацию, чтобы обеспечить рассредоточенные, но хорошо вооруженные войска союзников сетевой связью для распознавания целей, ведения огня с применением оружия большой дальности и обмена оперативной информацией в условиях серьезных угроз.

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Такие задачи требуют расширения пентагоновской программы межвидового совместного командования и управления во всех доменах с подключением к ней союзников по НАТО. Ее участники называют такую концепцию "миссией партнерской среды". Ее можно назвать главной тактической целью современной войны, где основную роль играет информация.

"Мы намерены решить задачи по синхронному синтезу данных в разных сферах. Поэтому мы намерены объединить дублирующие сети и системы партнеров, и интегрировать стратегические и тактические системы", - сказала директор подразделения управления, связи и киберопераций Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США бригадный генерал Жаклин Браун (Jacqueline Brown), выступая на вебинаре под названием "Обеспечить партнерскую среду в условиях ненадежных сетей и инфраструктуры".

Цель всех этих усилий состоит в том, чтобы взять быстро расширяющуюся многодоменную совместимость и подключить к ней партнеров. Многое можно сделать за счет использования высокоскоростной обработки данных при помощи искусственного интеллекта. Это позволит собирать, анализировать и интегрировать разнообразные массивы информации.

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"У нас большое количество источников информации, которые помогают нам понимать оперативную обстановку. Но если откровенно, делиться этой информацией по-прежнему трудно", - рассказал на вебинаре заместитель начальника штаба по стратегии и интеграции бригадный генерал Джеффри Валенция (Jeffrey Valenzia).

В основном это относится к скорости передачи информации и к широко обсуждаемым срокам передачи данных "от датчика стрелку". Американское военное командование называет это "скоростью актуальности", рассказал участник обсуждения из компании военно-промышленного комплекса США "Рэйтеон".

"Рэйтеон" приходится от одной конечной точки до другой учитывать встроенное в систему и допустимое время ожидания, так что иногда принимать решения приходится очень быстро. Если время ожидания небольшое, делать это скрытно очень сложно, поскольку обеспечение скрытности требует дополнительного времени задержки", - сказал Эд Конклин (Ed Conklin), работающий в "Рэйтеон" директором по технологиям в подразделении разведки, космоса и передовых концепций.

По его словам, для сокращения времени задержки важно найти технические средства для сопряжения разных узлов и налаживания взаимодействия между ними. Это помогает направлять нужные данные в нужное место в нужное время.

"Главное - организовать всю систему, или экосистему, реализуемую в рамках миссии партнерской среды, чтобы она соответствовала всем требованиям по времени запаздывания на разных уровнях данных. Решением этой проблемы занимается "Рэйтеон", - сказал Конклин.

Крис Осборн

Перевод: ИноСМИ