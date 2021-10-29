Как Адольф Гитлер, Мики Маус и Спанч Боб получили валидные COVID-сертификаты

Сначала Гитлер, затем Микки Маус и Спанч Боб получили валидные QR-коды о полной вакцинации greenpost

Потекли ключи к сертификатам вакцинации нескольких стран ЕС: Франции, Польши, Голландии. Свои QR-коды о полной вакцинации уже получили Адольф Гитлер, Мики Маус и Спанч Боб.

Об этом пишет Константин Корсун на своей странице в Facebook.

И теперь некий чел предлагает каждому желающему за 300 евро сделать валидный QR-код о полной вакцинации. Журналисты с ним связались, и чтобы убедить их, что он это может делать, продавец сформировал QR-код на имя Hitler Adolf, 01.01.1930 года рождения.

И этот код был (и остается) действительно валидным, его подлинность подтверждают соответствующие приложения нескольких стран Европы. И отечественная "Дія" его также охотно принимает. Хотя говорят, якобы в ЕС именно этот код уже аннулировали.

Известно про инцидент стало 27 октября, но по состоянию на 14 час. 30 мин. 28 октября 2021, "Дія" все еще подтверждает подлинность искусственно сгенерированного кода на несуществующего человека.

Глубину проблемы пока сложно оценить.

Представитель голландского Минздрава утверждает, что база не утекла, а просто кто-то из работников Минздрава Франции или Польши создал несколько QR-кодов. Версия не выдерживает никакой критики, но ведь правительство всегда врет на первой стадии "отрицания", да?

Но прошли сутки, а QR-код на имя Adolf Hitler, 01.01.1930 года рождения – все еще валидный. По крайней мере – в Украине.

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А это может означать, что корень проблемы европейские бюрократы до сих пор не обнаружили.

Или обнаружили, но ничего не могут с этим поделать.

Или контрмероприятия потребуют значительно большего времени.

Если проблема очень серьезная – например, дискредитированные принципы и алгоритмы, инфраструктура и методика генерации ключей для сертификатов (которые затем трансформируются в QR-коды) – придется аннулировать все сертификаты, которые были выпущены до этого.

Аннулировать все миллионы ковид-сертификатов, выданные гражданам стран ЕС: и на двойную вакцинацию, и на антитела, и на "переболел". В том числе те, которые печатались на бумаге (а таких довольно много). И заменить их на новые – при условии, если доподлинно разобрались в сути проблемы. И поняли как сделать так, чтобы ситуация не повторилась. Не сомневаюсь, что разберутся, вопрос лишь – насколько быстро.

И если проблема действительно серьезная, отзывная компания может занять несколько месяцев.

Какая-то часть продвинутых пользователей сделают это быстро и удаленно, но ведь замена бумажных сертификатов с напечатанными на них QR-кодами – это значительно более долгий процесс.

Например, представьте себе пару счастливых немецких "аналоговых" пенсионеров, которая получила свои бумажные ковид-сертификаты о полной вакцинации и поехала в кругосветное путешествие.

Если однажды ЕС аннулирует все выданные ранее сертификаты, сертификаты немецких пенсионеров могут внезапно превратиться в тыкву, и в какой-нибудь Индонезии их не выпустят с круизного лайнера на землю и изолируют на карантин. Да еще и полицию вызовут за недействительный сертификат вакцинации. "Подделка электронного документа", как говорят в отечественном минцирке.

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Использовать QR-код Гитлера – категорически не советую, поскольку через пару дней он все же будет аннулирован. Не исключено также, что и будет отслеживаться. Это не будет трудно сделать технически, если/когда глубоко разобраться в сути причин возникновения инцидента. Страны ЕС и сам ЕС привлекут лучшие профессиональные компании и разберутся. В Украине в подобной ситуации только распилили бы на это деньги "между своими", но там "не Украина".

Но насколько болезненным и длительным будет решение выявленной проблемы – то уже другое дело. Так, чтобы не локально, а системно решить, для всех стран ЕС.

И тут все зависит от масштаба проблемы: маленькую полечат за несколько дней, большую – за несколько месяцев, грандиозную – не меньше года.

В 2017 году правительство Эстонии было вынуждено признать скомпрометированными 760 тысяч сертификатов эстонских ID-карт через риск угона цифровых личностей граждан. Процесс замены сертификатов занял больше двух месяцев, в течение которого полицейские участки выдавали новые сертификаты почти круглосуточно, без выходных. А это всего лишь 760 тысяч сертификатов. Население стран ЕС – около 500 миллионов. Пусть если ковид-сертификат выдан каждому третьему – это уже более 150 миллионов. Вот и считай.

Хотя в большинстве стран ЕС дела с национальной кибербезопасностью на порядок лучше, чем в любой "Неньці", все же госуха – она всегда госуха.

Чиновники многих стран обожают хранить все сокровища в одной огромной супер-пупер-защищенной башне. И давать от нее ключи другим чиновникам. Поэтому утечки баз данных из государственных реестров – практически неотвратимы. Либо свои продадут доступ, либо хакеры хакнут, либо социнженерия сработает, либо сами же что-то поломают в системе – результат всегда один и тот же: в какой-то день базы появляются в продаже.

Поэтому единственное, как мы можем хоть как-то защищаться – предоставлять государству как можно меньше информации о себе. Если это возможно. И соцсетей это также касается, между прочим: их базы данных так же регулярно хакают.

А еще можем лупить палкой по спине тупеньких криворуких киберчиновников, которые постоянно нам врут, глядя прямо в глаза. Заставить их работать и сотрудничать, а не транжирить наши деньги "на кибербезопасность" и оставаться безнаказанными при полном отсутствии какого-либо результата. Которые еще и ведут себя агрессивно. "Бред" говорят, "это нас заказали" говорят – когда специалисты тыкают их носом в их собственное дерьмо.

Но для большинства украинского "населения" существующие проблемы с национальной кибербезопасностью не выглядят проблемой. "Это что-то там про хакеров" – и это звучит примерно как "светские новости голливудских звезд". Возможно, когда отсутствие этой самой коллективной кибербезопасности коснется смартфона каждого украинца – возможно тогда "роль кибербезопасности" немножко поднимется в статусе.

Хотя это не точно.

UPD: А вот здесь появились еще и сертификаты на Мики Мауса и Спанч Боба.

UPD2: Северная Македония внесла в черный список сертификаты, выписанные на имена Мамы Джо, Спанч Боб, Гитлер. Но это не более, чем удары по хвостам: механизма отзыва сертификатов не предусмотрено, а если отозвать ключи – пострадают тысячи легальных владельцев валидных сертификатов.

Константин Корсун