Кабмин вместо выполнения обещаний устраивает цирк с футболками сборной

Министры пришли на заседание Кабмина в футболках сборной Украины по футболу Фото из открытых источников

Об этом пишет Владимир Кацман на своей странице в Facebook.

Правительство, которое мы заслужили?

Продолжают цирк.

Вместо того чтобы выполнить свое же обещание поднять пенсии людям 75+... Вместо снижения цифр в платежках... Вместо закупок признаваемых ВОЗ вакцин... Вместо создания реальных рабочих мест и экстренных мер против рекордной безработицы... Вместо остановки убийственной для медицины "реформы Супрун"... Вместо попытки (!) поднять зарплаты врачам и учителям... Вместо реального техоснащения армии...

ФОПовцам - тычки и толчки силовиков, пенсионерам - дуля, молодежи - сокращение вузов и отсутствие карантинной методики обучения математике...

А тут - поддержка футболками... Пафосные слова...

Они развлекают друг друга тем, что примазываются к достижению локального спортивного успеха нашими сборниками-футболистами, хотя до этого, еще без футболок, ничтоже сумняшеся срезали бюджетные ассигнования на спорт, науку, культуру, медицину и образование...

Они проработали год и работают дальше без утвержденной в парламенте программы. Без отчета перед ВР, как и предыдущие три правительства...

Они считают себя спецами пиара. А на деле - жулики высшей пробы...

Владимир Кацман