К нам задом, к лесу передом: Как Украина превращается в "фасадную" демократию

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и Государственного секретаря США Энтони Блинкена, Киев, 6 мая 2021 года Офис президента Украины

Оригинал - на сайте "Капитал".

Политологи в своё время много говорили о "фасадной" демократии, как характерной черте постсоветских политических систем. Что имеется в виду? Демократия существует преимущественно на показ, потому что в современном мире принято называть и легитимизировать политические системы при помощи ссылок на демократию. На деле же такая демократия лишена своего социально-экономического содержания - вспомним, что на рубеже 19-20-х веков призыв к демократии социальной воспринимался как революционный. А сегодня в развитых странах - это в целом политический и общественный мейнстрим.

К сожалению, подобные "фасадные" тенденции мы наблюдаем в Украине и в сфере экономической политики. Провозглашая курс на евроинтеграцию и украшая фасады госучреждений (и снова фасады) флагами Евросоюза, украинские власть имущие - согласно свидетельству англоязычной газеты Brussels Times, публикуемой в столице объединённой Европы Брюсселе - проводят на самом деле противоположную политику. Процитируем первоисточник, статью под названием European values are not just about EU flags ("Европейские ценности не сводятся к европейским флагам"): "Борьба с коррупцией заменяется борьбой с крупным и средним бизнесом, справедливое налогообложение заменяется усилением налогового бремени, судебная система, как отмечает ПАСЕ, заменяется решениями Офиса президента и ещё нескольких должностных лиц (здесь безусловно имеются в виду санкции, вводимые СНБОУ против граждан Украины, политиков и бизнесменов. - Автор.), средства, предоставляемые Западом именно на борьбу с коронавирусом используются, как и раньше, не по назначению да ещё и с привкусом коррупции".

Лишь одна вещь остаётся неизменной - иностранные инвесторы, которые по идее являются носителями европейских практик и идеалов - испытывают такие же трудности в Украине Зеленского, как это было при Януковиче и Порошенко. Целый ряд европейских инвесторов, которые пытаются выйти на украинские рынки, особенно на аграрный рынок, вынуждены его покинуть. Мы можем вспомнить случай с TIU - канадской компанией, производящей "зелёную" энергию. Менеджмент этой компании инвестировал более 65 млн долларов в Украину, построив 4 станции на солнечных батареях, но это не спасло компанию от судьбы жертвы атаки рейдеров".

Дальше больше - законопроект №5600, предлагающий изменения к Налоговому кодексу - в случае принятия имеет шансы превратить Украину в страну с одним из самых высоких уровней налогообложения в мире: предлагается повысить сразу несколько десятков ставок налогов и ренты - начиная от акцизов на алкоголь и ренты на железную руду.

Те, кто знаком с алгоритмом действий заморских инвесторов знают, что первый шаг, который они предпринимают - это заказ аналитического отчёта о стране потенциального инвестирования. И первым разделом таких отчетов является оценка политической ситуации, ситуации с верховенством права и независимостью судов.

Естественно, что, узнав о том, что в Украине - единственной стране мира! - вводятся санкции против собственных граждан, любой здравомыслящий инвестор из цивилизованной страны постарается воздержаться от инвестирования до лучших времён. Ведь охват атак СНБОУ на собственных граждан не может не поражать - санкциям подвергаются и бизнесмены, и политики. И не просто бизнесмены, а представители крупного бизнеса как Дмитрий Фирташ и Павел Фукс, и не просто политики, а представители лидирующей оппозиционной партии, в частности, такой оппозиционный лидер как Виктор Медведчук. При этом, к примеру, как прямо заявил во время судебного заседания сам судья, никаких доказательств нет, а обвинения против В. Медведчука основываются на "честном слове прокуроров".

Расхождение между словами и делами у украинских властей достигает такого масштаба, что абсурдность реальности превосходит любые фантазии. В этом контексте вспоминаются слова Шекспировского персонажа: "If this were play’d upon a stage now, I could condemn it as an improbable fiction." ("Если бы я увидел это на сцене, я сказал бы, что в жизни такого вздора не бывает").

Павел Кутуев