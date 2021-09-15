К чему приведет повышение налогов на труд?

Налоговые накладные начали регистрировать по новой форме Фото из открытых источников

В правительстве, на фоне растущих из года в год кассовых разрывов Пенсионного фонда, всерьез задумываются повысить налоговую нагрузку на труд. К чему это приведет?

Об этом пишет Вячеслав Черкашин на своей странице в Facebook.

В последнее время силами отдельных представителей исполнительной власти регулярно стали "вбрасывать" идеи о якобы неправильности и вредности снижения налоговой нагрузки на труд. Речь идет о снижении ставки единого социального взноса (ЕСВ) до 22% в 2016 году (Закон № 909 от 24.12.2015 года).

Причины такого поведения в целом понятны. Правительство с треском провалило все сроки проведения второго этапа пенсионной реформы (введение накопительной системы), под который требуются дополнительные поборы с бизнеса на фоне растущих из года в год кассовых разрывов Пенсионного фонда. Хотя, прежде всего, солидарная система трещит по швам не из-за снижения налогов, а под давлением демографической ситуации и трудовой миграции, вызванной во многом отсутствием позитивных экономических стимулов и также хронически неэффективной социальной системой государства. Гораздо проще найти козла отпущения, объявив "ересью" снижение налогов на труд, и тем самым как-то оправдать свои недоработки и внушить украинцам мысль о неизбежности в будущем роста налогового давления на зарплаты (и овцы целы, и волки сыты).

Теперь несколько слов о текущей ситуации с налогами на фонд оплаты труда. Украина слабо конкурентна среди схожих по экономическому развитию стран. Ситуация на самом деле еще хуже, потому что в большинстве стран отсутствует третий налог на зарплату - вспоминаем наш якобы временный военный сбор, в то же время в других странах есть большой спектр изъятий и льгот, базы налогообложения, что абсолютно не свойственно нашей налоговой системе.

Яркими примерами являются:

ограничения в праве на налоговую скидку для физических лиц - предпринимателей (ФЛП) и работающих по гражданско-правовым договорам - доступ к налоговой скидке имеют только наемные рабочие;

запрет на перенос убытков для ФЛП на общей системе налогообложения (хотя юридические лица таких ограничений не имеют).

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Ловушка высоких налогов на труд порождает негативные экономические эффекты. По расчетам Министерства экономики Украины 4,1 млн трудоспособных граждан сегодня отсутствуют на налоговой карте Украины, а наличие огромного теневого сектора обходится бюджету и Пенсионному фонду от 24 до 94 млрд гривен в год. И поднятие налогов или других обязательных платежей на фонд оплаты труда, который так активно лоббируется правительством - лишь будет ухудшать ситуацию.

На риторический вопрос "Что делать?" Существует несколько ответов, которые основываются на положительном опыте разных стран мира.

Во-первых, не искать решение там, где его нет. Повышение налогов на зарплаты или поднятие пенсионного возраста - это временное и не всегда удачное решение. В качестве сути успешного рецепта хочу процитировать слова автора "немецкого экономического чуда" - доктора Людвига Эрхарда: "Куда легче дать каждому по большему куску от большого, все увеличивающегося в своих размерах пирога (доходов государства), чем получить выгоду из споров о распределении маленького пирога", когда выгода одних должна быть компенсирована невыгодой других. То есть, будущей пенсионной катастрофы можно избежать только благодаря устойчивому экономическому росту.

Именно это в состоянии покрыть растущий дефицит Пенсионного фонда, желание политиков актуализировать пенсии и другие полезные социальные инициативы. Для примера - ежегодный 10% рост ВВП в среднем даст 150 млрд дополнительных налогов в бюджет в год.

Во-вторых, необходимо сместить акценты в развитии нашего государства. Налоговая и, шире, фискальная политика должна быть модернизирована таким образом, чтобы обеспечить наиболее благоприятную основу для роста экономики и гармоничный способ привести к увеличению доходов бюджета.

Добиться этого позволяет фискальный маневр, основанный на последних достижениях современной экономической мысли, а именно:

различные налоги имеют неодинаковые последствия для экономического роста. Согласно выводам исследований специалистов OECD, наиболее вредными для роста экономики являются прямые налоги (налоги на прибыль и с доходов физических лиц - НДФЛ), которые уменьшают стимулы к труду и инвестированию, в том числе и в человеческий капитал;

снижение ставки НДФЛ на 1% увеличивает реальный ВВП на 0,78% в течение следующих трех лет, при этом снижение налогов для физических лиц с низким и средним уровнем дохода влияет на рост экономики больше, чем снижение налогов для налогоплательщиков с высоким уровнем дохода;

снижение налогов приводит к положительному влиянию на экономический рост, хотя сила этого эффекта зависит от того, какие налоги сокращаются, для кого и когда. При этом снижение налогов демонстрирует наиболее сильное положительное влияние в условиях экономического спада (рецессии).

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Следовательно, правильным шагом станет снижение самых вредных для развития экономики налогов (НДФЛ, ЕСВ), с компенсацией недопоступлений в бюджет и ПФ за счет сокращения неэффективных расходов бюджета и частичной компенсацией более лояльными налогами (налог на имущество, косвенные налоги).

И делать это необходимо уже сейчас - во время кризиса. На сегодня публично обсуждаются две законодательные инициативы, направленные на снижение налоговой нагрузки на трудовые доходы: проект, разработанный представителями профильного комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики), и проект, подготовленный Экономической экспертной платформой и Центром умных решений. Первый предполагает объединение ЕСВ по НДФЛ и постепенное снижение ставки объединенного налога с текущих 22% + 18% до 25% (единая ставка), при этом пониженные ставки 5% и 9% (дивидендный доход и другие виды пассивных доходов) будут увеличены до 15%. Второй представляет собой инициативу по поэтапному (2-3 года) снижение ставок ЕСВ с 22% до 10% и НДФЛ с 18% до 10%, что приведет к потенциальным потерям бюджетов в объемах 156-166 млрд грн в первый год.

Недопоступления в госбюджет и ПФ нейтрализуется замещением утраченных доходов, в основном местных бюджетов, доходами от реформированного налога на имущество (перевод налогооблагаемой базы рыночную стоимость), модернизация НДФЛ (переход на прогрессивное налогообложение), сокращения неэффективных и временное замораживание роста текущих расходов бюджета, а также приоритетное целевое перенаправление сверхнормативных доходов бюджета.

Последнее является дополнительным компенсатором или подушкой безопасности для проводимой реформы. Так, для примера - сверхнормативный прирост уплаты НДС за прошлый год составил 22 млрд грн (борьба со скрутками).

Оба решения требуют дальнейшей проработки, но являются хорошей, адекватной альтернативой подходу безальтернативного прямого повышения налогов на труд, что проталкивает правительство.

Одно из самых реформаторских государств нынешнего времени - Сингапур - в контексте реализации долгосрочной стратегии выживания сегодня обсуждает, среди прочего, и так называемую политику рискованных решений, что позволяет ставить смелые задачи и выполнять их, получая конкурентные преимущества и сохраняя позицию лидера в регионе. Предлагаемые инициативы по фискально ответственному снижению нагрузки на фонд оплаты труда, несомненно, относятся к политике успеха и процветания Украины!

Вячеслав Черкашин