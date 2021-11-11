Известный юрист из Германии будет защищать Медведчука в ЕСПЧ, на подходе адвокаты из США и Великобритании. Весь мир увидит разгром Зеленского и его приспешников в суде

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Оригинал - на сайте Skeptic.

Сегодня доктор юридических наук Бертран Мальменьдье, известнейший немецкий адвокат, присоединился к команде защиты лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука. Это усиление позиций Медведчука в юридической плоскости с очевидным прицелом на победу в ЕСПЧ. Сфабрикованные уголовные дела против председателя политсовета ОПЗЖ уже были раскритикованы ведущими международными правозащитными организациями и европейскими политиками, теперь же команда Медведчука готовится выиграть дело в европейском суде и на весь мир показать, что Зеленский и его команда занимаются не развитием страны, а банальным уничтожением политических оппонентов и выстраиванием авторитарной власти. Такая мощная юридическая команда сделает из Зеленского нерукопожатного недодиктатора, с которым даже встречаться в приличном обществе не станут.

Юрист из Берлина доктор Мальменьдье изучал право, медицину и философию в Лионе, Женеве и Берлине, защитил докторскую диссертацию в области истории публичного права. Имеет огромный опыт исследовательской и учебной работы, а также адвокатской практики. На пресс-конференции сегодня он анонсировал подключение к процессу защиты Медведчука юристов из США и Великобритании. "Украина ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека, в частности, 14 статью, а потому обязана придерживаться того, что она подписала. Сейчас мы видим противоположное… И Евросоюз не может наказывать Россию из-за дела Навального, но при этом не замечать того, что происходит с господином Медведчуком", - заявил доктор Мальменьдье.

Сфабрикованные дела против Медведчука все больше затягивают Зеленского на дно. Зарубежные СМИ с момента начала репрессий против Медведчука опубликовали почти 115 тысяч публикаций, критикующих действия украинской власти. Свой протест выразили уже десятки европейских политиков самого высокого уровня, среди которых евродепутаты, сенаторы, депутаты национальных парламентов. Все они утверждают, что преследование лидера украинской оппозиции – это политический процесс, котором не может быть места в демократическом государстве.

"Виктор Медведчук – политический заключенный… У меня за плечами более десяти лет юридической практики. Я изучал право и практиковал во многих европейских странах, и я могу сказать, что действия в отношении Виктора нелепы. Это не закон, это политика, это политическое преследование человека, у которого просто есть другое мнение", - заявил во время визита в Украину депутат Европарламента от Германии Максимилиан Кра.

"Нас беспокоит то, что лидер оппозиции Виктор Медведчук отправлен под домашний арест и попал под санкции вне каких-либо судебных разбирательств, без суда и следствия и с залогом в 40 миллионов долларов", – заявила с трибуны на открытых дебатах в Сенате Франции сенатор Натали Гуле.

У Зеленского было достаточно времени, чтобы отказаться от преследования Медведчука. Президент решил, что позиция демократической Европы для него не так важна, как личная неприязнь и нереализованные амбиции. Что ж, теперь этот процесс переходит международную юридическую плоскость. И дело будет рассматривать не продажный украинский суд, а независимые европейские инстанции. А это значит, что после своего поражения в ЕСПЧ Зеленский получит европейские санкции. Как и все те, кто фальсифицировал дела против Медведчука. Бесславный конец для президента Зеленского.

Кирилл Ковальчук