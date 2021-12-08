Издание "Телеграф" признало Медведчука главной силой, которая способна противостоять действующей власти!

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Об этом пишет Владислав Мулык на своей странице в Facebook.

Издание "Телеграф" составило рейтинг влиятельности украинских политиков на жизнь в стране. В Первой десятке почти все места заняли представители власти. При этом главный оппонент "зеленых", лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук оказался на высоком 5 месте. По сути, это свидетельство того, что Медведчук сегодня является главной силой, которая способна противостоять действующей власти, и вокруг которой будут объединяться недовольные политикой Зеленского.

В качестве аргументов такого выбора журналисты приводят следующее. Виктор Медведчук с последних парламентских выборов сумел вернуть себе солидный политический вес, став лидером крупнейшей оппозиционной партии ОПЗЖ, имеющей вторую по величине фракцию в парламенте. И хоть появление в Раде монобольшинства "Слуг народа" поначалу отвело оппозиции скорее роль статиста, с ростом внутренних противоречий во власти, политический вес противников Зеленского растет.

Несмотря на уголовное преследование и домашний арест, Медведчук активно участвует в политической жизни страны, используя публичность для донесения своей позиции, часто критичной по отношению к происходящему в Украине. У Медведчука есть особый козырь, которого точно нет больше ни у кого в нашей стране - поддержка со стороны президента России Владимира Путина. В западной прессе неоднократно писали, что Кремль выдвигал Зеленскому условие освободить Медведчука и прекратить политическое преследование. Очевидно, кроме собственного кума, опереться Путину в Украине не на кого, потому поддержка Медведчука со стороны президента РФ растет.

В условиях приближения парламентских и президентских выборов, этот бонус сильно повысит позиции Медведчука и его партии ОПЗЖ, ведь в пророссийском электоральном поле равных ему нет, что подчеркивает демонстративная поддержка даже представителей ОРДЛО. Застопорившийся процесс освобождения и обмена пленных, поставки и транзит российского газа в Украину, война на Донбассе - пожалуй, далеко не полный перечень вопросов, где Москва может делать ставку на Медведчука, предоставляя ему преимущество перед теми же Зеленским и Ермаком.

Более того, домашний арест лидера ОПЗЖ остается в фокусе внимания европейских и американских СМИ, а самого политика часто цитируют не только украинские, но и мировые агентства. При этом, даже будучи лишенным возможности выступать с трибуны Верховной Рады, нардеп проводит встречи с европейскими парламентариями, которые затем открыто говорят о давлении со стороны украинской власти с трибун Европарламента и других западных институций.

При этом другие критики Зеленского не могут похвастаться серьезными успехами. Ринат Ахметов – не политик. Он всего лишь пытается защитить свой бизнес, и вероятно, уже вскоре примирится с Банковой. Петр Порошенко замкнул себя в ограниченном электоральном поле, ориентируясь на узкую прослойку ура-патриотов и националистов, и уже не способен победить Зеленского. Даже с учетом падения рейтингов нынешнего президента. Виталий Кличко оказался в конце второго десятка потому, что мэру Киева не хватает харизмы и остроты.

Исходя из всего вышесказанного, позиции Медведчука в будущем будут расти. И никакие домашние аресты этому не смогут помешать. Репрессии против лидера оппозиции лишь усиливают эту оппозицию.

Владислав Мулык