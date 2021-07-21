Из-за "пробуксовки" с делом Медведчука ОП взял курс на уничтожение независимости судебной власти

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жинь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Об этом пишет Даниил Богатырев на своей странице в Facebook.

Между тем вчера перенесли суд по апелляции на избрание меры пресечения Виктору Медведчуку. Отсрочили до 30 июля, в связи с "несвоевременным поступлением материалов дела". Слежу за этой историей, потому, что она может стать одним из маркеров "начала конца" ручного управления страной при помощи санкций СНБО и преследования политических оппонентов "по беспределу".

Действия суда (за которым стоит Офис президента) в этом плане показательны. Реальных доказательств у прокуроров нет, значит, по всем формальным признакам, надо отменять меру пресечения и отпускать. Но сделать этого не могут по политическим причинам, так как в этом случае промах власти с уголовным преследованием Медведчука стал бы очевиден. Ну, а это, в свою очередь, повлекло бы за собой волну "отката" в других делах против политических оппонентов, оспаривание санкций в судах, и самое главное - саботаж указаний ОП звеньями "президентской вертикали" на местах.

Именно поэтому ОП ведет войну против Конституционного суда – а теперь еще и Верховного суда. После того как Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения главы КС, ГБР возбудило дело против судей. "Пробуксовка" с делом Медведчука наглядно демонстрирует, почему ОП взял курс на уничтожение независимости и подчинение судебной власти, о чем вчера после суда заявил сам политик.

Потому власти и тянут время в этом деле, перенося заседания по формальным причинам. Но вечно затягивать рассмотрение апелляции не получится. Рано или поздно, это дело развалится. Ну, а что будет дальше, я описал выше.

Даниил Богатырев