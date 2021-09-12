Из школы Зеленского в Кривом Роге выгоняют 900 детей, чтобы сделать приятно президенту

Офис президента

Об этом пишет Telegram-канал "ЗеРада".

Моя дочь учится в школе № 95, г. Кривой Рог. Это школа, в которой учился наш "глубоко уважаемый" президент Зеленский.

Несколько дней назад нас, родителей, собрали классные руководители и сообщили следующую новость: школу закрывают на капитальный ремонт.

Сроков проведения капитального ремонта нам не сообщили. Я только могу предположить, что это займет не менее 2 лет.

Как будет происходить учебный процесс. Ученики будут ходить в соседние школы. Таких школ 3. Каждый день школы для занятия ребенка будут меняться. Время обучения будет после 2-3 часов дня во вторую смену. Каждый день по 7 уроков. Это во сколько будут заканчивать учебу? В 10 вечера? О каком нормальном учебном процессе можно говорить?

Мы выяснили, что про это решение было известно еще в июле-августе 2021 года, когда еще возможно было подать документы в другую школу.

Нам не обеспечили вообще никаких условий. Нам не сообщили никакой конкретики, как будет происходить процесс обучения. Это было типа хи-хи-ха-ха, ну теперь будет так, крепитесь...

На вопрос, а можно забрать документы и перейти в другое заведение, мы получили ответ, да, пожалуйста, забирайте, если вас там примут, сдавайте экзамены и переходите. Нам вообще не оставили никаких вариантов. Сейчас нас нигде не примут. Нам не предложили нормальных условий обучения. Нам вообще ничего не предложили, а просто поставили перед фактом.

Мой ребенок, как и многие другие, не имеет нормальной возможности учиться. Даже условия удаленного обучения и то выглядят лучше. И таких детей более 900 человек. Это школа президента, и то, что происходит, - это полный позор. Кто-то наживается на этом. А мой ребенок фактически лишается образования и будущего.

Для того чтобы поступить в эту школу, мы ходили 1 год на подготовку и сдавали экзамены. Ну если так происходит, обеспечьте нормальный переход в другие заведения при желании. Нет, об этом и речи нет.

Не знаю, как это поможет, но может что-то случиться. Мы простые люди, и на нашем уровне вообще я не вижу выхода.

Мы, родители, которые желают будущего своим детям, в отчаянии.

Итак: Местные власти под руководством "смотрящего" Юзика решили сделать приятно президенту и отремонтировать его школу. Дело благое, но и тут Зе-команда смогла облажаться. На 900 детей просто наплевали.

Чтобы президент как простой учитель, а простой учитель как президент.