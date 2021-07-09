Из очередного суда Медведчук выходит победителем: Он разгромил все претензии прокуроров, а Зеленский фактически включил режим хунты

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Зеленскому не дает покоя Медведчук. Президент настолько боится лидера ОПЗЖ, что, наплевав на Конституцию и всевозможные законы, отдает указания судьям держать своего оппонента под домашним арестом. Словно мы не в Украине, а в Мьянме, где военные годами удерживали оппозиционера Аун Сан Су Чжи в ее доме, чтобы она не смогла принимать участия в политической жизни страны. Да, Зеленскому пока далеко до военной хунты, но он уже уверенно идет по этому пути.

Вчерашнее судилище над Медведчуком показало всю слабость власти и ее наплевательское отношение к законам. Написанные в Офисе президента тезисы обвинения ожидаемо были разбиты в пух и прах адвокатами Медведчука, который и сам доктор юридических наук и разбирается в законодательстве получше прокуроров и судей. Но также ожидаемо все эти аргументы защиты были проигнорированы судом. Потому что решение о продлении Медведчуку домашнего ареста было написано задолго до вчерашнего дня. Судебную систему Офис президента в очередной раз переломал через колено.

Решение по Медведчуку – это сигнал всем политикам, бизнесменам, активным гражданам. Только попробуйте пойти против режима и с вами будет то же, что и с Медведчуком. Только власть не учла пару моментов.

Первый – Медведчук для Украины сделал в разы больше, чем Зеленский. Сделал больше, пребывая в оппозиции. Договорился о приемлемой цене на газ с Россией, что позволит снизить тарифы для украинцев, договорился о производстве в Украине эффективной вакцины от коронавируса, добился снятия российских санкций с ряда украинских предприятий, организовал борьбу против преступного закона о продаже земли. На будущих выборах Медведчук составил бы серьезнейшую конкуренцию Зеленскому. И именно потому вся президентская вертикаль занимается тем, чтобы дискредитировать Медведчука.

Украинцы могут умножить два на два, чтобы понять, что Зеленский на этом фоне не сделал ничего из обещанного. Зато натворил много чего, о чем украинцы и подозревать не могли, выбирая его в 2019 году. Тарифы, которые должны были снизиться, выросли на треть. Пока на треть, потому как власти говорят об их дальнейшем повышении. Землю вскоре продадут иностранцам – законы уже приняты, остались формальности. Все больше украинцев эмигрирует за рубеж, потому что в Украине им делать нечего и жить не на что. Казалось бы, ну хоть к пандемии власть отнесется серьезно, но нет – Зеленский лично отказался от закупки и производства вакцины "Спутник V", что привело к провалу вакцинации населения. Наша страна – худшая в Европе по охвату населения вакцинами от коронавируса. А фонд, который был сформирован для борьбы с пандемией, был растрачен властью на дороги. А если точнее, был расхищен.

А второе – есть еще фактор Путина. Президент РФ уже дал понять Зеленскому, что без освобождения Медведчука никаких контактов между Киевом и Москвой не будет. И Зеленский, понимая это, все равно повышает ставки. Ставит личное выше государственных интересов. Обещал закончить войну, но ради войны с Медведчуком фактически ставит это обещание в разряд невыполнимых.

Игорь Вальский