История "ПрикарпатЗападТранс" без эмоций

Эмоциями в этой истории являются санкции со стороны СНБО. А эмоции - плохой помощник для профессионалов, даже если они по профессии комик и ветеринар

Оригинал - на сайте Капитал.

Впрочем, начать можно и с эмоциональной истории: в конце 2014 года рядом с селом Смыга Ровенской области чуть было не сошлись в вооруженной разборке две патриотические группировки, вооруженные автоматическим оружием. Предметом противостояния патриотов был объект ЛПДС 5С - структурное подразделение ДП "ПрикарпатЗападТранс" (далее - ПЗТ). Вы, наверное, не удивитесь, когда узнаете, что ценой вопроса был не сам объект, а его содержимое - тысячи тонн дизельного топлива, которые находились в трубопроводе и резервуарах.

"Захватить, выкачать и продать" - эта нехитрая схема была весьма распространенной, начиная с весны 2014 года, и ей не брезговали даже патриотично (на тот момент) настроенные олигархи. Впрочем, в условиях полного паралича правоохранительных органов, эта схема работала и в меньших масштабах - на уровне отдельных складов, фермерских хозяйств, частных домов.

Однако, ПЗТ сумел сохранить как свою инфраструктуру - трубопроводы и хранилища - так и топливо своих клиентов.

Ограниченные возможности

ПЗТ - трубопроводная транспортная компания, которая владеет частью международного нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление". Функционал ПЗТ - принимать на транспортировку дизельное топливо, произведенное на нефтеперерабатывающих заводах в Российской Федерации и Республике Беларусь, транспортировать его по территории Украины и отдавать заказчикам либо в Украине, либо в Венгрии. И ВСЕ!

Принимать топливо в Европе (Венгрии) и транспортировать его в Украину технически невозможно. Также невозможно транспортировать топливо из одной точки Украины в другую по трассе трубопровода, ибо - еще раз обращаем внимание! - трубопровод, принадлежащий ПЗТ, является частью международного трубопровода, который изначально создавался как часть глобальной трубопроводной системы СССР. "Точки входа" в него расположены на территории РФ и РБ. И все.

До и после 2015-го

В 2014 году работа предприятия была парализована, причем не только налетами криминальных групп с патриотической символикой, но и судебными тяжбами, которые сопровождались арестами имущества. Плюс "частные" врезки в трубопровод по всей его длине, проходящей по Украине - при попустительстве (если не соучастии) правоохранительных органов.

В то время коллектив ПЗТ составлял 600 сотрудников, у которых начались задержки с выплатой заработной платы; в условиях простаивания трубопроводного комплекса начались увольнения.

В конце 2015 года ПЗТ была приобретена швейцарской компанией International Trading Partners AG у прежнего владельца - российского ЗАО "Транснефтепродукт".

Швейцарский собственник обеспечил охрану всего инфраструктурного комплекса предприятия, включая сохранность топлива, выплату задолженности по заработной плате, поддержание оборудования в технически исправном состоянии. И с июня 2016 года ПЗТ возобновил транспортировку дизельного топлива для своих клиентов.

Далее - обычная история: росли объемы транспортировки и, соответственно - налоговые поступления в бюджеты всех уровней в объеме десятков миллионов гривен. Создавались новые рабочие места с достойной оплатой в различных регионах - по всей трассе трубопровода, что создавало мультипликационный эффект: сотни новых рабочих мест создавались на смежных предприятиях и/или в смежных отраслях.

В марте 2019 у предприятия появился совладелец и стратегический партнер из Беларуси, приход которого позволил диверсифицировать источники отгрузки дизельного топлива в трубопровод. После более чем 25-летнего перерыва дизель производства Мозырского НПЗ стал также поступать в Украину по трубе с наименьшими транспортными затратами.

Эффект инвестиций

ПЗТ при новом собственнике провел масштабную модернизацию и расширение всей инфраструктуры, была запущена новейшая система контроля количества и качества нефтепродуктов.

Как следствие конкуренции, цены на дизельное топливо, импортируемое Украиной, стали падать - очевидно, что поставка нефтепродуктов по трубопроводу в разы дешевле транспортировки морем или по железной дороге. Премия к ценовым котировкам на дизель (одна из составляющих цены для покупателя) снизилась с $60-80 за тонну в период простоя ПЗТ до $20. Т.е., возобновление работы трубопровода с неизбежностью привело к снижению цены для потребителей по всей Украине.

В конце 2016 г. возобновилась транспортировка нефтепродуктов через территорию Украины в Европу: более миллиона тонн дизеля было прокачано в Венгрию для европейских потребителей.

Не весь транзит одинаково полезен?

Мантра про уникальный транзитный потенциал Украины существовала все годы независимости, пожалуй, до 2014 года. И хотя согласно государственной пропаганде уже 7 лет идет война с Россией, тот же "Нафтогаз Украины" почему-то яростно сражается за продолжение транзита российского газа через украинскую ГТС, и в целом - успешно. Хотя договор приходится заключать напрямую с российским "Газпромом". А учредителем "Газпрома", как прямо написано в его уставе, является Правительство Российской Федерации.

За газовыми баталиями как-то редко упоминается тот факт, что государственная "Укртранснафта" также заключает прямые договоры на транзит нефти с российскими компаниями.

Вопрос - почему власть во главе с Зеленским рассматривает точно такую же деятельность "ПрикарпатЗападТранса", всегда работавшего в украинском правовом поле и исключившего саму возможность контрабанды, как наносящую ущерб национальной безопасности?

Кто пострадал от деятельности ПЗТ?

Вопрос, вынесенный в подзаголовок, эквивалентен многовековому cui prodest? И ответ на него указывает на главных бенефициаров введения санкций против ПЗТ, заблокировавших работу предприятия.

Главными пострадавшими от работы "ПрикарпатЗападТранса" - обеспечивавшего поставки в Украину и транзит российского и белорусского топлива - были владельцы мощностей по морской и железнодорожной перевалке нефтепродуктов и аффилированные с ними трейдеры, которые несли потери из-за существенно более низких цен транспортировки по трубопроводу (см. выше)

Украинское нефтяное лобби начало издалека, сначала добившись в августе 2020 года от Кабмина ввода пошлины на дизельное топливо, произведенное в РФ и - внимание! - поставляемое трубопроводным транспортом. Т.е., никто не боролся с импортом топлива из России, борьба шла за перераспределение его потоков. И пошлины касались только одного украинского предприятия - ПЗТ.

Однако, несмотря на несомненные осложнения в работе ПЗТ, предприятие выжило за счет европейского транзита. Тогда профессиональные комики и ветеринары - во исполнение желаний нефтяного лобби - решили попросту отобрать у предприятия трубопровод, без которого оно действительно абсолютно неработоспособно.

Без суда, ссылки на закон и без доказательств - решением СНБО, которое действует исключительно в рамках ЗЕ-волюционной целесообразности".

Закономерный итог

На сегодняшний день вся деятельность ПЗТ заблокирована, имущество и оборудование арестовано. Его теперь ©охраняет государственная "Уктранснафта" и, разумеется, за бюджетные средства. Уплата всех видов налогов и сборов сократилась в 23 раза - с 358,3 млн. грн в 2016-18 до 15 млн. грн в 2021 году. И, очевидно, уже скоро упадет до нуля. Про отсутствие заработной платы для сотен сотрудников можно и не упоминать.

Криминальные группы ожидают в ближайшем времени возможности сделать новые "врезки" в трубу. Мы сами увидели, как цены на топливо растут, а ручное управление со стороны Кабмина не помогает.

А весь технологический комплекс ПЗТ превращается в груду металлолома, потому как ничего иного, кроме транспортирования российского либо белорусского топлива в Украину, либо через Украину в Венгрию, делать это предприятие не может. Можно, конечно, принять решение СНБО и приказать трубопроводу работать по реверсу, вот только это не поможет.

Несомненно, что выгоду от этого получает исключительно нефтяное лобби, но никак не Украина.

Дмитрий Джангиров