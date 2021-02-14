Истинная причина атаки Зеленского на телеканалы - падение его рейтинга

Владимир Зеленский на Донбассе Офис президента Украины

Оригинал на странице Facebook Рената Кузьмина

"Вот вам и истинная причина атаки Зеленского на телеканалы.

Как видите: эгоизм, самовлюбленность, политическая незрелость, неспособность к адекватной оценке ситуации, инфантильность в принятии решений, страх перед политическими оппонентами и зависть чужому успеху. Казалось бы, не нравится тебе информация, которую распространяют каналы- распространяй ту, которая тебе нравится. Но заткнуть рот оппоненту в качестве аргумента в споре — это уже слишком. Ведь свобода слова — это гарантированное Конституцией право свободно высказывать собственное мнение, даже такое, которое не нравится власти. Право собирать и распространять информацию. Любую, даже ту, которая дискредитирует власть.

Тебе кажется, что о тебе врут на телеканалах? Так сам говори о себе правду. Распространяй ее. Аргументированно докажи свою правоту. В судебном порядке заставь эти каналы извиниться и опровергнуть ложную информацию о тебе. Это и есть демократия. Это и есть правовое государство.

Так нет же, он взял и запретил. Запретил говорить. Запретил распространять информацию. Запретил критиковать себя. И сейчас упивается властью и своими диктаторскими возможностями. Сейчас он чувствует себя царем. Всемогущим правителем...

На очереди: роспуск Рады, обострение войны на Донбассе, объявление военного положения, отмена выборов, запрет на протесты и митинги, повышение тарифов, якобы для нужд армии и фронта, физическое устранение оппозиции и окончательное установление диктатуры.