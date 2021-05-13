Ипотека для переселенцев под 3%: Сколько платить каждый месяц?

Госмолодежьжилье, немецкий банк KFW и профильное министерство объявили о старте новой ипотечной программы для переселенцев. Что необходимо знать для участия в программе?

Об этом пишет Руслан Калинин на своей странице в Facebook.

Продолжаю разбирать наиболее частые вопросы. Для того чтобы понять, стоит ли подаваться на участие в программе именно в данный момент, нужно рассчитать ежемесячный платеж и понять, на сколько это семье по карману. Подробный расчет под ваш случай помогут сделать специалисты вашего регионального управления Госмолодежьжилье. Но давайте рассмотрим приблизительный пример.

Ежемесячный платеж

Основные условия программы: кредит – под 3% годовых, первоначальный взнос – 6% от общей стоимости жилья, максимальный срок кредита – 20 лет (240 месяцев).

Пример:

Молодая семья из двух человек хочет взять кредит на покупку квартиры в Киеве. Они могут рассматривать квартиры до 52,5 кв. метра. Предположим, они решили выбрать вторичный рынок. Есть личные сбережения, которых хватит только на первоначальный взнос и нет на данный момент денег на ремонт квартиры на первичном рынке. Кроме того, они хотели бы сразу заехать в купленную квартиру и перестать платить за съемное жилье.

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Для поиска подходящих вариантов я ввел на сайте olx вводные данные – г. Киев, до 52 кв. м, цена не более 27 тыс. за кв. м. На картинке показаны абсолютно случайные варианты. Выбираем двухкомнатную квартиру 51 кв. м за 1 млн 400 тыс. грн.

Фото из открытых источников

Расчет:

Общая стоимость квартиры – 1 млн 400 тыс. грн.

Первоначальный взнос – 84 тыс. грн.

Сумма кредита – 1 316 000 тыс. грн.

Две составляющие ежемесячного платежа: тело кредита и 3% годовая ставка.

Расчет ежемесячного платежа тела кредита: сумма кредита/количество месяцев = 5483 грн.

Проценты: сумма кредита (за вычетом ежемесячного платежа за тело кредита) × 3%/12 = 3245 грн.

Общий ежемесячный платеж составит 8728 грн.

Сумма платежа будет уменьшаться каждый месяц. Последний платеж составит 5496 грн.

Выплатить кредит можно и раньше без применения каких-либо штрафных санкций.

Дополнительные платежи

Единоразовый платеж при оформлении кредита: размер одной минимальной заработной платы (по состоянию на 1 января 2021 года составляет 6000 грн).

Ежегодный платеж: страховка жизни и ипотеки (0,2-0,4% от стоимости, в нашем примере это от 2800 грн).

Руслан Калинин