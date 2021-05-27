Инвестиции в 2021 году: Куда вкладывать деньги?

Пешеход проходит мимо дисплея, который показывает информацию о фондовых рынках EPA-EFE

Мировая экономика оправляется после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Волатильность на фондовых рынках растет. А потому лучшее время для инвестиций - сейчас. Куда вкладывать деньги?

Об этом пишет Михаил Ритчер на сайте Investory News.

Первая половина 2021 года ознаменовалась сильным ростом фондовых индексов США и всего мира. Так, фондовый индекс S & P500, который повторяет динамику 500 крупных компаний США широкого рынка, вырос на 11,74%, NASDAQ100 - сто крупных технологических компаний, которые торгуются на бирже NASDAQ - вырос на 4,86%. В свою очередь индекс MSCI ACWI Index, который повторяет динамику изменения капитализации крупных и средних компаний из 50 стран мира (23 развиты и 27 развивающиеся страны), вырос на 8,85%.

Такой рост за такое короткое время больше исключение, чем правило. Будет ли оно продолжаться в будущем и куда будут вкладывать свои активы мировые инвесторы разберем далее.

Пандемия COVID-19 полностью остановила мировую экономику. Люди боялись выходить на работу, а власти запрещали это делать даже самым бесстрашным. Производство остановилось. Спрос на сырье упал, а нефти стало так много, что ее продавали за отрицательную стоимость (ровно год назад стоимость барреля нефти составляла минус $40). Состояние ужаса, депрессии и полного краха. Но даже из такого положения есть выход.

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Центральные банки начали политику количественного смягчения. Коротко говоря, ЦБ печатает деньги, выкупает за них активы у банков, а банк под низкую процентную ставку выдает кредиты населению и компаниям. В итоге, рост дешевых денег в мире и низкий уровень процентной ставки. Такая ситуация сложилась не только в США, но и во всем мире.

Наученные горьким опытом мирового финансового кризиса власти США понимали, что дешевые кредиты не означают роста спроса на них. Ведь в 2008 году кредиты были также дешевыми, но компании боялись брать деньги - не было спроса на продукцию, а банки боялись выдавать. Поэтому были приняты дополнительные меры стимулов. Каждому безработному американцу выдали пособие объемом почти 75% от его зарплаты в течение всей пандемии. Данные меры действуют до сих пор.

Экономика начала восстановление. Безработица упала со страшных 14,8% до 6,1%. Инфляция же, начала взрывной рост до 4,2% с 0,1% годом ранее. Если бы инфляция выросла до таких уровней раньше, ФРС уже принимали бы жесткие меры по сокращению денежной массы и росту процентных ставок. Но в августе 2020 года, она сместила таргет с инфляции на безработицу. Теперь целью ФРС является снижение уровня безработицы до доковидного уровня. При этом поддержка инфляции - на среднем уровне 2% в течение года.

Если вы заснули на предыдущем абзаце - просыпайтесь, сейчас будет простыми словами - во что инвестировать во второй половине 2021 года.

Обычно лето - период застоя и сильных движений не намечается. Именно летом и нужно накапливать хорошие активы, в октябре докупать и закрывать все в середине февраля.

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Удачным активом, при такой макроэкономической ситуации, которая сложилась сейчас, являются акции недооцененных компаний (value stocks) то есть те, которые торгуются ниже своей справедливой цены, имеющих положительный чистый доход и двузначные темпы ее роста. Сюда относятся компании, которые работают в туристическом секторе, авиаотрасли, нефтяные и сырьевые компании, сектор развлечений и гостиничный бизнес. А учитывая переход в цифру, недооцененные технологические компании дадут самый больший возврат на инвестиции в будущем.

Самый простой способ купить недооцененные компании - это приобретение ETF-фонда (паевой инвестиционный фонд, торгующий на бирже), который повторяет динамику изменения цен недооцененных акций. Сюда относятся фонды компании по управлению активами Vanguard или iShares с тикером VTV или IUSV, которые можно купить на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Среднегодовая доходность таких фондов за последние шестнадцать лет составила около 8,5%.

Учитывая большую сумму денег "на руках" американцев (свыше $3 трлн), которые не израсходованы и не запущены в экономику, а также возможность легкого входа на первичный рынок размещения ценных бумаг (IPO) благодаря компании Robinhood (американский розничный брокер), ожидаем рост в этом сегменте. Инвестировать можно как в отдельные компании, выходящие на IPO так и покупая ETF-фонды с тикером FPX или IPO.

Ну и, конечно же, криптовалюта. Рынок сильно упал за последнюю неделю, при этом спрос на цифровые активы остался. Поэтому покупка самых популярных криптоактивов по рыночной капитализации может принести стабильную, хоть и рисковую, доходность. Сюда относятся такие криптовалюты как: Bitcoin, Ethereum, Binance coin, Dogecoin, XRP, Polkadot, Uniswap, Charlink, Solana, The Graph. Также можно приобрести на фондовой бирже ETF-фонда Bitcoin, который повторяет динамику. Тикер BTCC, торгуется на Toronto Stock Exchange.

С учетом всех выше упомянутых факторов, портфель сбалансированного инвестора может состоять из:

20% ETF-фонда VTV;

20% ETF-фонда IUSV;

10% фонда ETF FPX;

10% ETF-фонда IPO;

5% криптовалютный портфель или ETF-фонда BTCC;

35% наличные деньги, на которые покупаются отдельные акции недооцененных компаний.

В заключение. Вербальные интервенции ФРС по поводу повышения процентных ставок или ужесточения монетарной политики приведут к эмоциональным распродажам на рынке акций, а также падению цен на долгосрочные облигации. Такое заявление можем ожидать в июле, что и будет лучшим месяцем для инвестирования. Поэтому половину инвестиционного портфеля, описанного выше, можно приобрести уже сейчас, а вторую половину - после заявления ФРС о повышении процентных ставок.

Волатильность на фондовых рынках растет. Неопределенность повышается. Лучшее время для инвестиций - СЕЙЧАС, если эти инвестиции осознаны, поняты и с учетом всех рисков.