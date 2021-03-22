Интересы Медведчука на 100% совпадают с интересами народа, и это остановит неизбежную гибель Украины

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

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"Глеб, а правда ли, что Медведчук с Порошенко реализуют совместный план по свержению Зеленского и разделению Украины на две части?" - спросил у меня сегодня коллега из Минска.

О "совместном плане" я ничего не слышал. Думаю, что никакого стратегического взаимодействия между Медведчуком и Порошенко нет. Хотя, конечно, они хорошо знают друг друга. И оба ненавидят Зеленского. Но цели у Медведчука и Порошенко – совершенно разные.

Медведчуку нужна вся Украина, которую он хочет превратить в федеративную парламентскую республику по типу Германии. Его интересы на 100% совпадают с интересами народа, ибо только переход к парламентской модели и отказ от института президентства может остановить неизбежную гибель Украины.

У Порошенко интерес другой. Он действительно заинтересован в развале Украины и создании на её обломках нескольких государств по типу Югославии. В этом случае он легко и быстро возьмёт себе Галичину и будет там править до самой смерти. При любом другом раскладе Порошенко власть больше никогда не возьмёт, ибо загнал себя в "рамки 25%".

Да, между Медведчуком и Порошенко есть определённая связь. Но никаких совместных политических планов у них нет. Вчера, например, толпа майданных бабуинов громила администрацию Зеленского. За чьи деньги? За деньги Порошенко. Какое к этому отношение имеет Медведчук? Никакого. Зато Порошенко с радостью поддержал закрытие телеканалов Медведчука. И даже требовал продолжения банкета!

Их объединяет лишь то, что оба – и Медведчук, и Порошенко – угрожают режиму Зеленского. Ослабляют его политически, экономически и информационно. Ну, и пусть продолжают в том же духе. Разве плохо?

Глеб Ляшенко