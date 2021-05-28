Инфляционный бум и биржевой крах: Можно ли избежать очередного финансового кризиса?

Западной экономике грозит опасный "перегрев". Это связано с тем, что после длительного локдауна начался стремительный бум в США и Европе. И этот постковидный бум может в недалеком времени обернуться серьезным финансовым кризисом.

Об этом пишет ИноСМИ.

Известный немецкий экономист Хенрик Мюллер уверен, что на страны Запада надвигается очередной финансовый кризис. На страницах делового издания "Менеджер мэгэзин" (Manager Magazin) Мюллер описывает тревожные признаки предкризисной ситуации.

В то время как центробанки и правительства стран Запада демонстрируют показное спокойствие, все больше фактов указывает на перегрев экономики. Это приведет на первом этапе к всплеску инфляции, а затем – к финансовому кризису.

В данное время, пишет Мюллер, между собой конкурируют две версии того, как будет развиваться мировая экономика. Согласно первой (оптимистической) версии, которую продвигают крупные банки и правительства, уже скоро на финансовые рынки вернется "нормальность". Экономика западных стран, утверждают банкиры, все еще сильно ослаблена в результате коронавирусного кризиса и требует масштабной поддержки государства.

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Действительно, темпы инфляции растут, однако глава ЕЦБ Кристин Лагард успокаивает общественность, говоря, что это якобы временное явление. Такой же позиции придерживается ее коллега, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. Он также заверяет, что "все успокоится само собой", инфляция – временное явление, а создание новых рабочих мест позволит ее обуздать. Смысл заявлений как Лагард, так и Пауэлла предельно ясен: ни в коем случае нельзя лишать экономику государственной поддержки. Центральные банки и министры финансов должны и дальше закачивать триллионы долларов и евро в экономику.

Но есть и другая, более пессимистическая версия событий. Бывший министр финансов США Ларри Саммерс заявил недавно на конференции глав центробанков в Атланте, что западной экономике грозит чрезвычайно опасный "перегрев". Это связано с тем, что после длительного локдауна начался стремительный бум, который особенно заметен в США. Население снова активно покупает товары, а администрация Джо Байдена стимулирует спрос путем долларовой накачки, которая уже привела в США к беспрецедентно высокому бюджетному дефициту – до 16,5% ВВП за минувший год.

По мнению Саммерса, это добром не кончится. Чрезмерный потребительский спрос неизбежно разгонит инфляцию. В один прекрасный день ФРС должна будет "нажать на тормоза", сократить скупку долговых бумаг и поднять учетную ставку. Столь резкая смена курса застанет врасплох финансовые рынки, которые слишком "расслабились", полагая, что ФРС продолжит политику низких ставок. В результате грянет очередной финансовый кризис. Иными словами, за инфляционным бумом последует стремительный разворот в политике центробанков, который спровоцирует биржевой крах.

Этот сценарий, считает Хенрик Мюллер, необходимо рассматривать как чрезвычайно вероятный. Но именно такую логику событий серьезно недооценивают на всех уровнях. Это особенно ярко видно на примере США, но уже начинает проявляться и в Европе, где успешная кампания по вакцинации дала толчок экономическому росту.

Мюллер отмечает важную особенность нынешнего экономического бума. В период после Второй мировой войны экономические циклы спада и подъема в мире происходили неравномерно, что способствовало саморегулированию мировой экономики. Однако сейчас впервые наблюдается синхронизация экономических циклов, что стало результатом пандемии covid-19 и одновременных мер по стимулированию экономики. Это может означать, что все финансовые системы также войдут в кризис одновременно. Центральные банки вливают в экономику гигантские суммы, в то время как парламенты и правительства дают на это добро.

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В США и Евросоюзе в 2020-2021 годах в экономику влили в четыре раза больше денег, чем во время финансового кризиса 2008 года. Столь же экспансивным денежным курсом идет Китай. Эта политика, судя по всему, продолжится и в следующем году: запланированные средства на инфраструктурные и социальные проекты в США и фонд восстановления Евросоюза, призванные стимулировать спрос, финансируются в долг, который не перестает расти.

В то же время искусственно созданный спрос уже привел к дефициту сырья и промышленных полуфабрикатов. Согласно опросу мюнхенского экономического института IFO, 45% немецких компаний-производителей испытывают нехватку сырья и материалов, это самый высокий показатель за последние 30 лет. Наблюдается дефицит не только древесины, но также компьютерных чипов и контейнеров для морских перевозок.

Хенрик Мюллер суммирует: не только в США, но и в еврозоне угроза кризиса чрезвычайно велика. Если все пойдет по пессимистическому сценарию, описанному Ларри Саммерсом, то нынешняя модель финансирования, которая кажется сегодня надежной, попросту обрушится. Как следствие пойдет волна банкротств и финансово-экономических потрясений. Нынешний постковидный бум может уже в недалеком времени обернуться серьезнейшим финансовым кризисом. Действительно, финансовые рынки начинают сомневаться в оптимистическом сценарии, о котором настойчиво вещают центробанки. В США уже ряд месяцев на рынках капиталов растут долгосрочные процентные ставки, аналогичная картина наблюдается и в Европе.

Инвесторы учитывают перспективу роста инфляции и повышения процентных ставок, пытаются зафиксировать прибыль. Пока что процентные ставки низки, а котировки высоки, однако тенденция к повышению ставок свидетельствует о том, что все большее число инвесторов опасается биржевого краха.

Профессор Кингстонского университета в Лондоне Стив Кин (Steve Keen) также считает, что очередного финансового кризиса избежать не удастся. Кин основывается на полувековом опыте мирового экономического развития. По его мнению, финансовый кризис неизбежен, так как для этого созрели все предпосылки: чрезмерная закредитованность граждан, высокая долговая нагрузка государств, а также перегрев экономики, вызванный искусственным закачиванием триллионов долларов.

Дмитрий Добров