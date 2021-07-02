Индия и Пакистан: Как ядерные державы воевали с друг другом украинским оружием

Пакистанский танк "Аль-Халид" Фото из открытых источников

Поставки продукции оборонной промышленности двум непримиримым наследникам Британской Индии занимает особое место в истории экспорта оружия Украиной.

Об этом пишет Денис Москалик на своей странице в Facebook.

Определяющим здесь является не только вопрос масштабов поставок, их чрезвычайное значение для целых родов войск вооруженных сил обеих стран, но и то, что в данном случае Украина успешно поставляла оружие сразу двум ядерным державам, которые находятся между собой в состоянии бесконечного конфликта.

На период поставки продукции ВПК из Украины в Индию и Пакистан, с начала 1990-х по вторую половину 2010-х, приходится целый ряд вспышек древнего индо-пакистанского конфликта: Каргильская война 1999 года и пять пограничных конфликтов 2001-2002, 2008, 2011, 2014-2015 и 2016-2018 годов. Соответственно Украина в это время оказывала действенную поддержку обеим сторонам в деле борьбы против подлого агрессора и защите территорий от вражеских посягательств.

В сфере экспорта оружия Украина наладила сотрудничество прежде всего с Индией. Это было продолжением еще советского опыта кооперации и поставок вооружений, что было успешно налажено после обретения Индией независимости в 1947 году.

В 1955 проходит визит премьер-министра Индии Джавахарлала Неру в СССР, и соответственно Никиты Хрущева в Индию. Хрущев заявляет о поддержке индийского правительства в вопросах спорных территорий Кашмира и португальских колоний в Индии. Нью-Дели начинает получать военную помощь от Москвы.

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Соответственно Пакистан, со своей стороны, в период холодной войны ориентировался на Соединенные Штаты. Именно с его территории тогда вылетел Фрэнсис Пауэрс и поставлялись афганские моджахеды.

Соответственно история экспорта оружия в Индию, первоначально, была реализацией заказов еще советского периода. Первыми среди таких стали заказы на газотурбинные корабельные двигатели ДР-76 и ДР-77. В 1992-2002 годах 14 ДР-76 и 12 ДР-77 были успешно поставлены в Индию из Украины. Данные двигатели предназначались для корветов типа "Вир" - модификации советских ракетных катеров "Тарантул", поставленных для ВМС Индии из России. Всего такими двигателями ДР-76 было оснащено семь, а ДР - 77-соответственно шесть таких кораблей.

Корвет типа "Вир" Фото из открытых источников

Также в 1997-2001 был реализован еще более древний заказ на 12 газотурбинных корабельных двигателей ДТ-59 для трех индийских эсминцев типа "Дели". Заказ был осуществлен еще в 1986, но нужное оборудование было доставлено уже после распада СССР.

Корабельный газотурбинный двигатель ДТ-59 Фото из открытых источников

Соответственно, уже в 1994 в Украине был заказан, а в 1995 доставлен в Индию, мобильная трикоординатная радиолокационная станция СТ-68. Станция была продана в единственном экземпляре.

В 1996 индусы решили уделить больше внимания военно-воздушным силам. Для нужд индийских ВВС в Украине было закуплено 8 истребителей Миг-21УМ, а также сразу 436 ракет класса "воздух-воздух" Р-27, модификации Р-27ER (AA-10C) и Р-27ET (AA-10D) соответственно. МиГи были предоставлены Индии в течение 1997-2000, а ракеты - в течение 1997-2004.

Ракета класса "воздух-воздух" Р-27 Фото из открытых источников

В 1996 также начинается масштабное сотрудничество Украины с Пакистаном в сфере ВПК. В противовес Индии, которая проявляла больше интереса к корабельным двигателям и ракетам для истребителям, Пакистан в первую очередь интересовали танки и двигатели для них. Так в 1996 было совершен крупнейший в истории Украины одновременный заказ сразу на 320 танков Т-80УД. Данные машины были успешно поставлены в Пакистан в течение 1997-1999 годов, как раз к Каргильской войне.

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Пакистанский Т-80УД Фото из открытых источников

Индия, в свою очередь, продолжала усиливать собственный флот. Для этого в 1997 году в Украине было заказано 8 газотурбинных корабельных двигателей ДС-71 и 6 ДТ-59. Двигатели предназначались для шести фрегатов типа "Тальвар", купленных Индией у России, и одного корвета типа "Вир". Именно для последнего требовались два ДС-71. Все указанные двигатели были успешно поставлены в 2002-2004 годах.

В 1999 году происходит Каргильская война. Между Индией и Пакистаном начинается новый виток напряжения. Здесь отдельно проявил себя индийский флот, продемонстрировав правильность политики его усиления, в том числе за счет поставок с Украины.

Дело в том, что несмотря на то, что основные боевые действия в 1999 году велись в гористой местности в Кашмире, в округе Каргил, военно-морские силы Индии в это же время провели операцию "Тальвар". В ходе нее индийские военные корабли были переброшены в Аравийское море и провели демонстрацию возможностей блокады побережья Пакистана.

Фрегат типа "Тальвар" Фото из открытых источников

В частности осуществлялось сопровождение нефтяных танкеров, шедших в пакистанский порт Карачи. Пакистанцы, боясь уничтожения собственных морских сил в Карачи, и были вынуждены вывести их из главной базы и рассредоточить по бухте вдоль побережья. Угроза танкерам вызвала дефицит горючего в Пакистане, поскольку поставщики не хотели рисковать, отказывались от контрактов и поднимали цены.

Кроме того, тогда же задержали у берегов Гуджарата северокорейский корабль "Ku Wol San", который перевозил 177 тонн деталей и компонентов для ракет. При этом, согласно документам, у него на борту должно было быть 13 тысяч тонн сахара и водоочистное оборудование.

Угроза блокады более мощными силами на море имела свой результат. Пакистан убрал свои войска с территории Индии, на которые они вторглись в начале Каргильской войны. Индия победила и заставила врага отступить. Важно заметить, что при этом Пакистан уже был ядерной державой, а само вторжение пакистанских войск в округ Каргил отрицалось официальным Исламабадом.

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Этому способствовали вполне объективные факторы: превосходство Индии на море и тотальная зависимость Пакистана от снабжения нефтепродуктами морем. По словам Наваза Шарифа, тогдашнего премьер-министра Пакистана, в случае начала морской блокады пакистанским войскам хватило бы горючего на шесть дней активных боевых действий, а в случае успешного удара индийского флота по Карачи, в котором размещалась половина пакистанских запасов нефтепродуктов - на три дня.

Таким образом, флот одержал победу в войне в горах за сотни километров от моря, перевесив факторы ядерного оружия и гибридной тактики. Поражение и отступление пакистанских сил нанесли мощный удар по репутации правительства и привели к военному перевороту в стране. Индо-пакистанский конфликт продолжился и вылился в серию пограничных инцидентов.

Тогда же, в 1999 году Пакистан заказал 15 танковых двигателей 6ТД для 15 танков MBT-2000/"Al-Khalid" (VT-1A), частично изготовленных в Китае. Двигатели были успешно доставлены в Пакистан в 2001 году.

В 2000 году Пакистан осуществляет еще один крупный заказ для усиления собственных бронетанковых сил. Речь идет о закупке сразу 320 танковых дизельных двигателей 5ТДФ для 320 танков Аль-Заррар - модификации китайских Тип-59. Поставка двигателей была произведена соответственно в 2004-2007 годах.

Пакистанский танк "Аль-Заррар" Фото из открытых источников

В 2002 Индия заказывает в Украине 6 истребителей Миг-21УБ, а Пакистан - еще 315 танковых дизельных двигателей 6ТД для танков "Аль-Халид". Соответственно Индия получает свой заказ уже в 2004 году, а Пакистан - в течение 2004-2014 годов.

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В 2003 Индия продолжает усиливать свой флот и заказывает в Украине 12 газотурбинных корабельных двигателей ДТ-59 для трех эсминцев типа "Калькутта", а также 8 истребителей МиГ-21УМ. Соответственно двигатели были поставлены в 2014-2016 годах, а истребители - тогда же в 2003 году.

Уже в 2006 году Пакистан заказал в Украине 4 транспортных самолета Ил-78М, Индия - по шесть газотурбинных корабельных двигателей ДС-71 и ДТ-59. Каждая партия из шести ДС-71 и шести ДТ-59 должна быть установлена на фрегаты типа "Тальвар". Соответственно Пакистан получил упомянутые самолеты в 2009-2011, а Индия свои двигатели уже в течение 2012-2013 годов.

В 2009 Индия заказывает крупную партию из 208 авиационных двигателей АИ-20Д-5М, предназначенных для модернизации самолетов Ан-32 в версии Ан-32RЕ. Поставка 110 двигателей была осуществлена в течение 2011-2018 годов.

Авиационный двигатель АИ-20 Фото из открытых источников

В 2012 меры по усилению военно-воздушных сил были дополнены заказом Индией 360 ракет класса "воздух-воздух" Р-27. Ракеты были поставлены в Индию в 2013 году.

Уже в 2013 году Индия заказала 16 газотурбинных корабельных двигателей ДТ-59, а Пакистан 110 танковых дизельных двигателей 6ТД. Корабельные двигатели предназначались для 4 построенных в Индии эсминцев типа "Висахапатнам", а дизели - для 110 пакистанских танков "Аль-Халид". Соответственно двигатели для пакистанских танков были поставлены в течение 2014-2019 годов. В 2016 Пакистан сделал дополнительный заказ на 200 танковых дизельных двигателей 6ТД. 35 из них были успешно поставлены уже в 2019-2020 годах.

Танковый двигатель 6ТД Фото из открытых источников

В 2018 году Индия сделала заказ на 8 корабельных газотурбинных двигателей ДТ-71 и еще 8 ДТ-59. Данные двигатели предназначены для восьми фрегатов типа "Тальвар", построенных в России.

Индо-пакистанский конфликт длится со времен разделения Британской Индии, продолжался и будет продолжаться, несмотря на ядерное оружие и мирные инициативы. А значит всегда будет работа для поставщиков оружия, к числу которых относится и Украина.

Денис Москалик