Имеет ли право полицейский лишать водителя прав?

Лишить человека водительских прав может только суд slovoidilo.ua

В случае совершения правонарушения, полицейский имеет право временно изъять водительское удостоверение. Как получить права назад, и можно ли предотвратить их изъятия?

Об этом пишет Telegram-канал "Адвокат Права".

Согласно пункту 3 Порядка временного изъятия удостоверения водителя на транспортное средство и его возврата, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17 декабря 2008 года №1086 ЕДИНСТВЕННЫМ ОСНОВАНИЕМ для временного изъятия удостоверения водителя является совершение административного правонарушения, за которое может быть наложено административное взыскание в виде лишения права управления транспортным средством.

Следовательно, если лицо не является виновным в совершении такого правонарушения, то изымать у него водительское удостоверение полицейский не имеет ПРАВА.

Такие же положения содержит и ведомственная инструкция по оформлению полицейскими материалов об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированных не в автоматическом режиме, утвержденная приказом МВД Украины от 07 ноября 2015 года №1395. Более того, согласно пункту 4 этой инструкции полицейский в протоколе должен указать статью Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), по которой составлен протокол, санкция которой предусматривает наложение административного взыскания в виде лишения права управления транспортным средством.

Подчеркиваем! Речь идет об изъятии водительского удостоверения, лишить последнего может только суд!

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За что же могут изъять/лишить прав?

За деяния, предусмотренные статьями 121, 122, 122-2, 123, 124, 126, 130 КУоАП.

Как осуществляются изъятия водительского удостоверения и его возвращение?

О временном изъятии водительского удостоверения полицейский должен сделать запись в протоколе об административном правонарушении. Удостоверение водителя изымается до вступления в силу постановления суда по делу об административном правонарушении. Изъятое водительское удостоверение в течение трех суток передается на хранение в соответствующий территориальный орган МВД (Нацполиции). А в случае совершения лицом, которому уже выдано временное разрешение на право управления транспортным средством, повторного административного правонарушения, за которое предусмотрено лишение такого права, новое разрешение выдается только после окончания срока действия предыдущего, но на срок не более чем три месяца с даты совершения такого правонарушения.

Обращаем внимание, что временное изъятие водительского удостоверения является ПРАВОМ работника полиции, а не обязанностью.

Вернуть водительское удостоверение не сложно, но эта процедура требует от водителя особой внимательности и знания закона. Итак, когда в течение трехмесячного срока суд не рассмотрел дело или не вынес решение о лишении вас права управления авто, вы должны обратиться в офис полиции с заявлением о возврате документа. В том случае, если решением суда на вас было наложено денежное взыскание, придется сначала оплатить штраф.

Когда водителя штрафовать нельзя?

При предъявлении квитанции о его уплате полицейские должны вернуть ваше удостоверение. Отдать права полицейские обязаны и после предъявления вами судебного решения о закрытии дела.

Чтобы получить обратно свои права, нужно предоставить:

временное разрешение на право управления автомобилем;

копию судебного постановления;

копию квитанции об оплате штрафа.

Если же суд принял решение о наложении административного ареста, необходимо также предоставить справку об отбытии ареста.

Соблюдайте правила дорожного движения и будьте внимательны, чтобы избежать неприятных ситуаций и сохранить свое время и нервные клетки!