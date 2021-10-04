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Илья Кива: Единственная возможность "офшорного" Зеленского удержать власть - просить защиты у Виктора Медведчука

Илья Кива
Илья Кива

Народный депутат IX созыва от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь"

112ua.tv

В отношении существующего сегодня офшорного скандала, связанным с президентом Зеленским. Очень явно, что американцы через свою группу Сороса в Украине сливают Зеленского. Сливают они, показывая его криминальную-коррупционную составляющую. Что дает возможность сегодня всем противником объединить силы и фактически добиться отстранения Зеленского от власти.

Как бы парадоксально сегодня это ни звучало, но единственной, наверно, реалистичной возможностью удержаться у власти у Владимира Александровича, офшорного Зеленского, теперь есть только примирение и просьба о защите и помощи у раннее так ненавистного Владимира Путина.

А кто бы мог этот мост воссоединить? Ой как неудобно получилось, кум Путина, которого ранее Зеленский чуть не упрятал в тюрьму - Виктор Медведчук. Вот как бывает. Это еще раз показывает, насколько американцы являются действительно надежными стратегическими партнерами.

Зеленский превратился, знаете, как будто в Афганистан номер 2, который кинули, оставили на растерзание шакалов и растерзание всех тех, кто хочет выпить его крови. Зеленский за это многим людям настроение попортил.

Назвался груздем, паренек, - полезай в корзину, а если шо, Владимир Александрович, мы ждем вас на заседании своей фракции. Только вы заседаете в Трускавце, а мы - в Святогорске.

Добро пожаловать, Владимир Александрович.

Илья Кива

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