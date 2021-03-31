Идем к 3 гривням за киловатт: Как МВФ отрегулирует тариф на электроэнергию в Украине и что будет с платежками

Свет - и для квартир, и для лифтов, уличных фонарей и котельных, может подорожать почти вдвое Фото из открытых источников

Что будет с тарифами на электроэнергию в Украине, и сколько придется платить за свет?

Об этом пишет "Страна.ua".

"Страна" уже писала, как МВФ отреагировал на "тарифное творчество" украинского правительства.

Напомним: Кабмин за последние месяцы принял два важных решения по тарифам для населения.

Во-первых, был ограничен ценник на газ – на уровне 6,99 гривни за куб.

Во-вторых, недавно правительство определилось с ценой на электроэнергию для людей. С 1 апреля решено продлить действующий ценник – 1,68 гривни за киловатт. Кроме того, расширили список потребителей, которые могут платить за электричество по бытовому тарифу. В него попали, в частности, отдельные категории юрлиц (ОСМД), религиозные организации, дачные и садовые кооперативы.

Но в МВФ таким регулированием недовольны. Там побуждают власти отпустить цены в свободное плавание, а наименее платежеспособных потребителей поддерживать за счет субсидий из бюджета (финансирование которых, к слову, на этот год урезали).

По газу ситуация менее острая, так как уже с апреля фиксированный тариф убирается. А вот по электроэнергии у МВФ могут быть претензии. Что, скорее всего, заставит Кабмин отказаться от ценника в 1,68 гривни и перевести людей на "рыночный тариф".

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"Это значит, что стоимость электроэнергии для населения вырастет кратно. Минимум, до 3 гривен за киловатт", – говорит руководитель исследовательских проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. При этом он не исключает, что правительство может объявить еще один "переходной этап" – сначала повысить ценник до 2,2-2,5 гривни, а уже потом – отпустить его в свободное плавание. Если, конечно, МВФ позволит.

МВФ добавил напряжения

Напомним: эпопея с повышением тарифов на электроэнергию для населения тянется с прошлого года. Тогда представители зеленой генерации подписали с властями меморандум, по которому незначительно снижались тарифы по "зеленке", и были прописаны источники погашения долгов перед компаниями по возобновляемой энергетике. Один из них – повышение тарифа для населения.

Первый шаг Кабмин сделал с 1 января 2021 года – тогда был отменен льготный тариф на первые 100 киловатт (по нему ранее люди платили по 90 копеек за киловатт). Для всего населения, вне зависимости от объемов потребления, устанавливался единый тариф на уровне 1,68 гривни за киловатт. Он должен был действовать до 1 апреля 2021 года.

После чего эксперты прогнозировали рост ценника до 2,2-2,5 гривни, а то и выше.

Но на Кабмине 24 марта было принято решение не менять тариф для населения с 1 апреля – его и дальше оставили на уровне 1,68 гривни за киловатт.

Более того, правительство расширило категорию потребителей, которые могут платить за электричество по бытовому тарифу.

К примеру, в этот список попали жильцы общежитий (при условии расчета по индивидуальным, а не по общему, счетчикам), ОСМД (при расчете за электроэнергию для лифтов, придомовой территории и внутридомовых котелен), дачные кооперативы, юрлица, на балансе которых числятся дома для переселенцев, религиозные организации.

Также сохранили ночные тарифы по двух- и трехзонных счетчиках. По двухзонных с 23:00 до 7:00 нужно платить 50% тарифа, по трехзонному – с 8:00 до 11:00 – 1,5 тарифа, а с 23:00 до 7:00 – 0,4 тарифа (в остальное время обычный тариф 1,68 гривни за киловатт).

Такие тарифы должны были действовать, как минимум, до 1 мая. Но, как говорят наши источники на энергорынке, НКРЭ планировало начать первый этап повышения тарифов для населения до 2 гривен за киловатт не раньше июля, второй, до 2,5 гривни, с апреля 2022 года, а дальше – как пойдет. Это был так называемый мягкий план повышения тарифов.

На этот период предусмотрели компенсаторные механизмы для "Энергоатома" – ему разрешили зарабатывать, более активно работая на свободном рынке электроэнергии.

Но позиция МВФ может многое изменить. Тариф для населения в свете заявлений Йосты Люнгмана могут пересмотреть и раньше, не исключено, что уже с 1 мая.

"МВФ прямо не говорит о повышении цен. Но он говорит, что "Украина использует устаревшую инфраструктуру производства электроэнергии, большая часть которой является наследием советских времен". Это намек, что пора бы уже вводить RAB-тарифы, в которых будут заложены средства на модернизацию, и которые нужно учесть в тарифах для потребителей. МВФ также намекает, что не даст "добро" на перекрестное субсидирование по электроэнергии в бюджете", – считает аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

По 3-3,5 за киловатт

"Тот факт, что Кабмин долго тянет с итоговым решением по электроэнергии для населения, то и дело откладывая запуск рыночных цен, говорит лишь об одном – никто не знает, что делать. Вместо стратегических решений принимаются тактические. Понятно, что с открытием рынка электроэнергии для населения тариф тут же взлетит, причем, кратно. Что сразу же добавит социального напряжения и еще больше "уронит" рейтинги власти", – говорит Рябцев.

По его словам, рыночные тариф для населения будет, как минимум, 3 гривны за киловатт, а то и выше. В Министерстве энергетики озвучивали прогноз по тарифу без спецобязательств – 3,3 гривны за киловатт, то есть, вдвое выше нынешних ценников.

"Для тех, кто потребляет больше 300 киловатт в месяц, есть планы увеличить тариф до 3,42 гривни", – добавил эксперт энергорынка Олег Попенко.

Дело в том, что тариф в 1,68 гривни не покрывает затрат на производство и передачу электроэнергии. 90% этого тарифа идет на передачу, и только 10% (а это меньше 17 копеек) – производителям. При этом генерация стоит, минимум, 35-36 (такие цифры озвучивал "Энергоатом") копеек за киловатт.

В прошлом году "Энергоатом" уже получил убытков на 4,8 млрд. Есть еще и долги за отпущенную электроэнергию – больше 12 млрд. При этом, тот факт, что "Энергоатому" разрешили распродаваться на свободном рынке, еще не говорит, что ему удастся выпутаться из долгов, так как в первую очередь, он должен закрыть все потребности "Гарантированного покупателя", то есть, обеспечить дешевую электроэнергию для населения. А зарабатывать сможет на продаже "лишней" электроэнергии, которая непонятно в каких объемах будет, и по каким ценам в итоге уйдет. Ведь атомщики исправно снабжают супер-дешевой электроэнергией самых крупных своих покупателей – предприятия Коломойского и Ахметова.

Плюс неясно, что будет с тарифом на передачу электроэнергии, о необходимости очередного увеличения которого уже не раз заявлял регулятор.

И, главный вопрос, за счет чего платить по тарифам зеленой энергетики, долги по которым уже близятся к 20 млрд.

"Не исключено, что с подачи МВФ Украине перекроют кредитование возврата долгов по зеленой энергетике, как то, что, к примеру, не так давно получила "Укрэнерго" в размере порядка 11 млрд", – говорит Корольчук.

Глава Минэнерго пообещал, что уже в 2021 году государство все заплатит. Но для этого нужны деньги, и взять их, кроме как из карманов простых украинцев, фактически негде.

Когда взлетят тарифы?

В том, что тарифы на электроэнергию для населения повысят, на рынке никто не сомневается. Главная интрига сейчас – дата "Ч" и "этапность" – то есть, будет ли сразу "шоковое" повышение до 3-3,5 гривни, или его растянут (сначала до 2 гривен, потом до 2,5 гривни, затем д 3-3,5 гривни).

Изначально пересмотреть тариф намеревались с 1 июля.

Но позиция МВФ, как уже писалось выше, может ускорить переход на рыночные цены. Ценник может взлететь уже с 1 мая.

Что значит повышение тарифа для населения? При среднем потреблении в 300 киловатт в месяц платежка за электричество потяжелеет с нынешних 504 гривен до 900-990 гривен, то есть, почти вдвое. Но больше придется платить также за обслуживание дома, так как взлетят тарифы на освещение придомовой территории, лифты, электроэнергию для котельных.

То есть, общие расходы среднестатистической семьи только по электроэнергии могут вырасти на 700-1000 гривен в месяц. С учетом того, что повышаются и остальные тарифы (скажем, в мае свои предложение по тарифам на холодную воду и водоотвод подадут водоканалы, также с мая вырастет цена на газ, а с осени – на отопление), общая платежка может стать рекордно высокой.

Понятно, что параллельно с повышением ценника для населения, нужно увеличивать и финансирование субсидий, расходы на которые в этом году, наоборот, урезали. Но найдутся ли на это деньги в бюджете – вопрос пока открытый. Это значит, что и дальше будут расти долги населения по электроэнергии. А так как в вопросе электричества поставщики особо не церемонятся, начнутся массовые отключения от электричества.

Такие перспективы не сулят ничего хорошего рейтингу власти. А потому, вероятно, "время Ч" попытаются максимально оттянуть или растянуть во времени. Естественно, это не понравится МВФ. Но с Фондом у правительства много и других проблем, которые не позволяют получить кредит. А потому, возможно, и требование резко "отпустить" тарифы правительством будет также проигнорировано.

Людмила Ксенз