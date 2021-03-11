Хороший понт - дороже денег, и в этом вся украинская власть: Кузьмин о подозрениях нардепам из-за Харьковских соглашений

Заседание СНБО Офис президента Украины

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На всех украинских телеканалах обсуждают заявление секретаря СНБО о готовящихся "пидозрах" за государственную измену для 236 нардепов, проголосовавших 10 лет назад за ратификацию Харьковских соглашений. Что тут можно сказать? Никто из них не сядет, никого не накажут: Конституция и законы Украины освобождают депутатов от какой-либо ответственности за результаты голосования в Раде. К чему это пустое сотрясение воздуха? Как говорил один широко известный в узких кругах ограниченных лиц персонаж: "хороший понт – дороже денег...". В этом вся украинская власть.

На всех украинских телеканалах обсуждают заявление секретаря СНБО о готовящихся «пидозрах» за государственную измену для... Опубліковано Ренатом Кузьминим Четвер, 11 березня 2021 р.

Ренат Кузьмин