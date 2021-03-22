Хохот в Кремле: Байден не в себе и неадекватен

Президент США от Демократической партии Джо Байден EPA-EFE

Автор американского издания пишет о том, что президент США Джо Байден не в себе и другие страны видят эту слабость, и "набрасываются" на Вашингтон.

Об этом пишет Fox News.

Бывший советник Трампа утверждает, что сейчас "мы в меньшей безопасности" из-за оплошностей Байдена.

В пятницу, 19 марта, бывший старший советник Трампа Стивен Миллер (Stephen Miller) предупредил, что словесные промахи и оплошности президента Байдена превращаются в "кризис национальной безопасности".

"Наши противники по всему миру - Иран, Россия, Венесуэла и Китай - смотрят на Соединенные Штаты и их главного представителя, президента нашей страны, которые неспособен выдержать даже безобидное интервью без шпаргалки - и который трижды упал, поднимаясь по лестнице. Печально видеть такое", - сказал Миллер в ходе своего выступления на программе "Hannity" телеканала Fox News.

Комментарии Миллера прозвучали после того, как ведущий программы Шон Хэннити (Sean Hannity) продемонстрировал видео, в которых Байден просит дать ему "шпаргалку", отвечая на вопросы, и называет вице-президента "президентом Харрис".

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Ранее в пятницу, 19 марта, Байден несколько раз споткнулся, поднимаясь по трапу на борт самолета президента США на объединенной базе Эндрюс в Мериленде.

"Это не доставляет мне никакого удовольствия, - сказал Миллер. - Это чрезвычайно серьезно. Я поднимался и спускался по этой лестнице много раз. Она не скользкая - ВВС заботятся о том, чтобы она не была скользкой".

Хэннити отметил, что пресса по большей части обошла вниманием этот инцидент с поднимающимся по трапу Байденом, сравнив это с тем, как широко и активно СМИ освещали эпизод, когда тогдашний президент Трамп с опаской спускался по пандусу после мероприятия в Уэст-Пойнт, штат Нью-Йорк.

Хэннити продемонстрировал отрывки из репортажей Джонатана Лемайра (Jonathan Lemire) из агентства Associated Press и Джо Скарборо (Joe Scarborough) из MSNBC, которые критиковали Трампа и рассуждали о том, действительно ли его физическая форма позволяет ему выполнять функции президента.

В то время Лемайр сказал, что, учитывая физическую форму Трампа, ему не следовало критиковать Байдена во время президентской кампании 2020 года.

"Я указываю на то, что очевидно, потому что он президент Соединенных Штатов, лидер свободного мира, главнокомандующий вооруженных сил. Это самая трудная работа в мире - самая напряженная работа в мире", - прокомментировал Хэннити.

Позже в программе Миллер сказал, что президент России Владимир Путин отчетливо видит очевидную степень ясности сознания Байдена, и именно поэтому бывший агент КГБ недавно предложил американскому президенту устроить дебаты в прямом эфире - после того, как Байден назвал его "убийцей".

"Они открыто смеются над нами. Они смеются над президентом Байденом. Это унизительно, и все осложняется тем фактом, что наш главнокомандующий „не в себе‟ и неадекватен", - сказал Миллер.

"Нас ждут неловкие эпизоды, подобные тому, что случилось на Аляске, где Китай осмелился прочесть нам лекцию о правах человека. А [госсекретарь США Энтони] Блинкен и [советник по вопросам национальной безопасности Джейк] Салливан просто видели и терпели это?" - рассуждал Миллер.

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Миллер подытожил, что американские дипломаты "извинялись за Америку" отчасти потому, что у них "нет руководителя наверху". "Президент не в себе. Другие страны видят эту слабость, и они набрасываются. Теперь мы все в большей опасности".

Чарльз Крейц

Перевод: ИноСМИ