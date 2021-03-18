Хаос в Европе: Вакцинация от COVID-19 провалилась на пороге третьей волны

Государственная служба статистики отказалась публиковать данные об умерших во время карантина, связанного с распространением COVID-19 Александр Коряков/Коммерсантъ

В Европе разразился идеальный шторм: свирепствуют мутации коронавируса, началась третья волна пандемии, а люди лишились главного орудия – вакцины.

Об этом пишет Berlingske.

Именно сейчас Европа должна была вступить на путь к свету в конце тоннеля. Вместо этого разразился идеальный шторм: свирепствуют мутации, началась третья волна пандемии, а мы еще и лишились главного оружия – вакцин. Британцы, глядя на нас, лишь качают головами.

Понедельник стал для Осло днем рекордов – но не в хорошем смысле, а в самом что ни на есть плохом. Такое ощущение, что через год после начала пандемии, все невзгоды в Норвегии начались заново.

Зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения и введены рекордно строгие ограничения.

Запрещено приглашать больше двух гостей. Все должны работать из дома. Школьников тоже отправили за домашний компьютер, хотя обычно норвежцы готовы очень далеко зайти, лишь бы уберечь их от лишений.

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"Мы на пороге третьей волны, – сказал заместитель директора Норвежского управления здравоохранения и социальных дел Эспен Роструп Накстад (Espen Rostrup Nakstad), по информации NRK. – По масштабам она уже сейчас как вторая, и ожидается, что в ближайшие недели она еще наберет силу".

Пока мы в Дании обсуждаем, когда и насколько быстро нужно вновь открывать общество, в Норвегии и многих других европейских странах заговорили о новом карантине.

"Может, у кого-то сейчас и есть ощущение контроля, но через пару недель все может пойти наперекосяк", – сказал недавно Berlingske норвежский эпидемиолог Стейнар Вестин (Steinar Westin).

Он был поражен, когда узнал, что в Дании обсуждают возвращение общества к нормальной жизни.

"Боюсь, за это придется заплатить множеством жизней, – сказал он. – Может быть, стоит быть осторожнее. Вот вам урок из Норвегии".

Поднимается волна

По всей Европе только Словакия делает больше анализов, чем Дания, но при этом Дания все равно находится в самом низу европейского рейтинга по количеству зараженных на душу населения.

Однако по всей Европе мы видим множество примеров того, как моментально поднимается третья волна и захлестывает слабо вакцинированное население.

В половине Италии закрыты магазины, рестораны и школы. В Париже ситуация настолько "тревожная", что, похоже, городу предстоит еще один жесткий карантин. Немецкие власти наблюдают за "экспоненциальным ростом" количества случаев заражения и говорят, что страна на пороге третьей волны. В Польше дела уже сейчас идут ужасно, а во многих регионах Восточной Европы регистрируется самое высокое количество погибших в сутки с момента начала пандемии.

Трагично и тревожно, что одновременно с ростом количества зараженных все больше европейских стран лишаются важнейшего оружия против вируса – вакцины.

Вакцинация на паузе – и за это придется заплатить

Все больше европейских стран приостанавливают использование вакцины AstraZeneca из страха, что она вызывает тромбозы, пусть и в редких случаях. Во вторник Швеция стала очередной страной ЕС, объявившей о приостановке использования этой вакцины.

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Дело приняло серьезный оборот еще в понедельник, когда такие важнейшие члены ЕС, как Германия, Испания, Франция и Италия, объявили о временной приостановке, после того как еще на прошлой неделе от вакцины AstraZeneca временно отказались небольшие страны, такие как Дания, Австрия и Норвегия.

В общей сложности более десяти стран ЕС приостановили использование вакцины, которую разработал Оксфордский университет, а производит и распространяет шведско-британская компания AstraZeneca.

Ожидается, что в четверг Европейское агентство лекарственных средств представит выводы по результатам предварительного исследования, проведенного с целью определить, существует ли связь между отдельными случаями образования тромбов, в том числе со смертельным исходом, и использованием вакцины AstraZeneca. На прошлой неделе Агентство предварительно заявляло, что вакцина AstraZeneca никак не связана с повышенным риском тромбозов, и теперь предполагается, что оно повторит тот же вывод после более масштабного и подробного исследования.

В понедельник Агентство установило, что среди привитых этой вакциной очень мало пострадавших от тромбозов, и в среду на короткой пресс-конференции это повторили еще раз.

"Мы по-прежнему убеждены, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают риски побочных эффектов", – сказал Глава Европейского агентства по лекарственным средствам Эмер Кук (Emer Cooke) на встрече с прессой во вторник.

В связи с этим стоит повторить, что различные органы здравоохранения по всей Европе решили приостановить вакцинацию, опираясь скорее на принцип предосторожности, чем на хорошо задокументированные основания для опасений по поводу серьезных побочных эффектов.

Однако эта задержка тоже имеет свою цену.

В Бельгии, где решили продолжать прививать граждан вакциной AstraZeneca, министр здравоохранения Франк Ванденбрук (Frank Vandenbroucke) заявил, что приостанавливать использование этой вакцины было бы "безответственно".

"Приостанавливать вакцинацию, хорошо осознавая, что вирус продолжает распространяться среди населения, было бы безответственно, ведь вакцина – это надежное, эффективное и безопасное средство от этой болезни", – сказал он в понедельник.

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Согласно результатам проделанной ранее во Франции аналитической работы, если ежедневно прививать 100 тысяч человек старше 50 лет, 15 жизней в день оказываются спасены. А как отмечает журналист The Economist, сейчас в Германии на складах хранятся 1,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca. Если ориентироваться на приведенные выше подсчеты, погибнут 1 785 человек, которых иначе можно было бы спасти.

Европа – главный проигравший на Западе

Ожидается, что в долгосрочной перспективе люди начнут с еще большим недоверием относиться к вакцине AstraZeneca, у которой уже и так не раз бывали неприятности, с тех пор как в январе ее одобрили к использованию в странах ЕС.

Национальным органам здравоохранения, например, в Германии, уже сейчас приходится изо всех сил убеждать граждан, чтобы те согласились привиться этой вакциной.

В то же время масштабная приостановка использования вакцины AstraZeneca резко контрастирует с тем, что происходит в Великобритании, которая уже привила более 11 миллионов граждан этой вакциной и до сих пор не отмечает ничего необычного. По той же причине британцы с таким недоверием, судя по различным высказываниям, следили за событиями в Европе в последние дни.

С учетом ситуации в ЕС британское здравоохранение, похоже, сочло необходимым отстаивать свое решение продолжать использование вакцины. И высказалось оно весьма сухо. "Великобритания использовала 11 миллионов доз вакцины AstraZeneca, и до сих пор не было зарегистрировано заметного роста числа случаев тромбозов", – заявило в понедельник британское Управление по работе с вакцинами.

События последних дней укрепляют ЕС на позиции главного проигравшего в гонке западных стран, рвущихся вернуться к привычным будням.

Израиль – вообще отдельная история. Американцы сейчас выходят на новые рекорды скорости, что касается вакцинации: в среднем в день прививаются около 2,5 миллиона жителей страны. Франция прививает такое количество за 12 дней.

По количеству прививок на душу населения программа вакцинации Великобритании в три раза превосходит программу ЕС. Австралия и Новая Зеландия сильно отстают по числу прививок, но благодаря закрытым границам там и заражений почти нет.

А вот путь Европы к свету в конце тоннеля, похоже, лишь удлиняется.

Миккель Даниэльсен, Микаэль Альсен

Перевод: ИноСМИ