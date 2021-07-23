Гужва: Зеленский уволил главу СВР Кондратюка из-за провала в отношениях с США и дела Чауса

Об этом пишет Игорь Гужва на своей странице в Facebook.

Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Валерия Кондратюка и назначил на его место Александра Литвиненко.

Источник "Страны" в силовых структурах рассказал свою версию, почему уволили Кондратюка.

"Кондратюк считался одним из основных каналов связей с американцами. По крайней мере, он так себя позиционировал. Поэтому на него возложили большой кусок работы по противодействию "Северного потоку-2" и по некоторым другим аспектам отношений с Вашингтоном. Кроме того, он отвечал за работу с мировыми СМИ против "Северного потока-2". И после провала по газопроводу его решили сделать одним из крайних. Хотя дело не в Кондратюке, а в том, что в принципе госмашина не работает. Особенно по внешним делам", – говорит источник.

Другой источник говорит, что главная причина – это дело Чауса, похищение которого, по данным СМИ, осуществили сотрудники украинской разведки. Как раз сегодня генпрокурор Молдовы официально заявил, что Чауса похищали украинские спецслужбы.

Интересна официальная биография нового директора СВР Александра Литвиненко, который при Зеленском возглавил Нацинститут стратегических исследований, а при Порошенко работал заместителем секретаря СНБО (то есть, замом Турчинова).

Самое забавное – образование.

В 2013 году он окончил Королевский колледж оборонных наук (RCDS) в Великобритании.

А в 1994 году – Институт криптографии, связи и информатики Академии Федеральной службы контрразведки России (!).

То есть теперь он обречён в украинском информпространстве быть "агентом двух разведок".

Многовекторно, однако.

Игорь Гужва

От редакции:

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Валерий Кондратюк является автором так называемых пленок Бигуса. Кондратюк вел записи по собственной инициативе в 2014-2016 гг., когда работал в Администрации президента Порошенко. Никаких законных оснований у него для этого не было, и записи он вел "на всякий случай".

Как говорится в публикациях, случай подвернулся в 2020 году, когда он принес Зеленскому эти записи как возможность дискредитировать Порошенко, отомстить ему за критику Зеленского и снять его с будущей избирательной гонки. У Зеленского за Кондратюка ухватились, дали ему хлебную должность главы Службы внешней разведки и ввели в состав СНБО. В этом году "пленки Бигуса" были опубликованы по указке главы ОП Андрея Ермака, сообщали СМИ.