Гужва: Зеленский такой же представитель "партии войны", как и Бутусов, принципиальных отличий между ними нет

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Юрий Бутусов вчера опубликовал видео, где стреляет из орудия. И написал, что стреляет он по неподконтрольному Донбассу в отместку "за жертв советских репрессий". Добавив, что вероятно в результате этого выстрела погибли люди.

После поднявшегося скандала (это что, получается любой "Вася" может приехать на фронт и использовать запрещённые Минскими соглашениями вооружения да ещё и признаваться в убийствах людей?) Бутусов дописал, что видео сделано не сейчас, а несколько лет назад и не на Донбассе, а на учениях терробороны (видео действительно старое - он его публиковал 5 лет назад).

После этого с осуждением Бутусова выступили Министерство обороны и украинская делегация в ТКГ, а ГБР возбудило уголовное дело в том числе и по статье "развязывание и ведение агрессивной войны".

Юрий Бутусов расценил это как месть за перепалку на пресс-конференции с Зеленским, а также ещё одно доказательство, что во власти окопались "российские агенты".

Но на самом деле мотив власти совсем другой. Они воспользовались неадекватным поступком Бутусова с видео с глумливой подводкой, чтоб противопоставить его Зеленскому. Мол, в сравнении с такими неадекватными противниками, Зеленский ещё смотрится более-менее. Именно такая технология сейчас будет использоваться властями. И именно для этого и возбуждаются уголовные дела. И идёт прочая активность.

Хотя, по большому счёту, Зеленский такой же представитель "партии войны" как и Бутусов. Принципиальных отличий между ними нет.

Игорь Гужва