Гужва о пресс-конференции Зеленского: Страна увидела сломленного и неадекватного человека, в заявления которого поверить невозможно

Владимир Зеленский. Пресс-марафон 26 ноября 2021 года Офис президента

Оригинал размещен на странице Игоря Гужвы в Facebook.

Пресс-конференция Зеленского закончилась. Вместо 3 часов она шла более 5 часов.

Задумка ее была понятна.

Зеленский выложил домашние заготовки, чтоб перебить главные информудары против себя.

Ахметова и его телеканалы он планировал "припечатать" историей про подготовку госпереворота (доказательств не представлено, но, типа, эмоционально сильно звучит).

Тех, кто качает зраду по "вагнергейту" - феерическими историями про Бурбу, который хотел украсть формулу коронавируса и желал бойни в самолёте с вагнеровцами.

Ну и остальное по мелочам.

И, собственно, план был реализован. Но то, как это было сделано, а главное - нервные срывы президента, перечеркнули всю задумку на корню.

Страна увидела сломленного и неадекватного человека, в заявления которого поверить невозможно.

Если Зе как-то хотел хотя бы стабилизировать непростую для себя политическую ситуацию, то эффект он получил ровно обратный.