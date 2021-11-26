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Гужва о пресс-конференции Зеленского: Страна увидела сломленного и неадекватного человека, в заявления которого поверить невозможно

Игорь Гужва
Игорь Гужва

Журналист, политолог

Владимир Зеленский. Пресс-марафон 26 ноября 2021 года

 Офис президента
Оригинал размещен на странице Игоря Гужвы в Facebook.
 
Пресс-конференция Зеленского закончилась. Вместо 3 часов она шла более 5 часов.
Задумка ее была понятна.
 
Зеленский выложил домашние заготовки, чтоб перебить главные информудары против себя.
Ахметова и его телеканалы он планировал "припечатать" историей про подготовку госпереворота (доказательств не представлено, но, типа, эмоционально сильно звучит).
 
Тех, кто качает зраду по "вагнергейту" - феерическими историями про Бурбу, который хотел украсть формулу коронавируса и желал бойни в самолёте с вагнеровцами.
 
Ну и остальное по мелочам.
 
И, собственно, план был реализован. Но то, как это было сделано, а главное - нервные срывы президента, перечеркнули всю задумку на корню.
 
Страна увидела сломленного и неадекватного человека, в заявления которого поверить невозможно.
 
Если Зе как-то хотел хотя бы стабилизировать непростую для себя политическую ситуацию, то эффект он получил ровно обратный.
 
Это было примерно как пресс-конференция ГКЧП с трясущимися руками Янаева.
 
Игорь Гужва
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