Гужва: На следующей неделе Зеленский передаст во внешнее управление внутреннюю политику Украины

Владимир Зеленский Офис президента

Оригинал на странице Игоря Гужвы в Facebook.

Завтра, 12 июля, Зеленский будет встречаться с Меркель.

В четверг 15 июля, Меркель летит на встречу с Байденом.

А в конце июля должен состояться визит Зеленского в Вашингтон.

Такой график дипломатических маневров, которые разворачиваются сейчас вокруг Украины. Он определит многие из того, что произойдет в ближайшее время.

О чем будут говорить - понятно. Три ключевых момента: Донбасс и отношения Украины с Россией, Северный поток-2, выполнение Киевом требуемых Западом "реформ".

По Донбассу и России - пока все в большом тумане. Слишком велико несовпадение позиций. Вопрос может сдвинуться только если США вдруг решат жестко надавить на Киев по вопросу выполнения политической части Минских соглашений. Но пока каких-либо подтверждений такой готовности Вашингтона нет.

А вот по Северному потоку-2 и "реформам" понимания и конкретики гораздо больше.

Хоть на Банковой и заявляют, что Зеленский везет на встречу с Меркель некие аргументы для остановки строительства СП-2, на самом деле позиция Германии и США по этому поводу уже фактически сформирована и озвучивается через утечки в СМИ: газопровод будет достроен, но Украина может рассчитывать на некие компенсации (например, на инвестиции в модернизацию ГТС, чтоб по ней в Европу можно было гнать водород). Вот, собственно, о компенсациях и будут говорить Меркель с Зеленским, а потом и с Байденом (вопрос СП-2 значится в повестке встречи Меркель с президентом США).

Отдельный вопрос - получит ли эти компенсации Украина в реальности и когда именно. И в каком размере.

Но то, что их пообещают и даже что-то подпишут - это наверняка.

По "реформам" тоже все более-менее понятно. Вашингтон хочет, чтоб до визита Зеленского в Вашингтон были приняты все решения по ключевым требованиям - проголосованы и подписаны президентом законы об СБУ, о передаче решающего голоса при отборе членов судебных органов (ВСП и ВККС) "международным экспертам", утверждение победителем конкурса по САП устраивающей западные посольства кандидатуры, возвращение контроля над Нафтогазом его Набсовету (последний фактически управляется Западом).

Отдельный вопрос - Коломойский, по которому американское посольство уже прямо намекает, что пора бы возбуждать уголовные дела.

Для реализации этих планов в Украину направлен "смотрящий" - сотрудник Госдепа Джордж Кент, который временно возглавит посольство США в Киеве. Кент в свое время уже работал в посольстве в Украине, где и был фактическим идеологом создания инфраструктуры внешнего управления (антикоррупционные органы и прочее). И теперь ему поручили довести начатое до конца.

У Зеленского с большим скрипом выполняют предписания американцев (особенно по Коломойскому).

Более того, пытаются параллельно интриговать с китайцами - Украина отозвала свою подпись под документом об ущемлении прав уйгуров, Арахамия восхваляет мудрость Компартии Китая и лично товарища Си Цзиньпиня, а 30 июня китайцы подписали с украинским правительством соглашение об инвестициях в инфраструктурные проекты. Что может быть началом большого пути - инвестиции из Китая, теоретически, способны полностью закрыть потребность Украины во внешних ресурсах.

Американцам это все не нравится, а потому в кругах близких к "семипосольщине", ходят слухи, что даже визит Зеленского в Вашингтон якобы будет под вопросом, если Банковая не выполнит, то что требует Запад. Намекают и на другие кары - как минимум, на полный отказ в кредитах МВФ (которые, впрочем, сейчас Украине не столь критически важны как раньше из-за улучшение экспортной конъюнктуры). И это как минимум. В арсенале много и других средств, начиная от уголовных расследований за границей в отношении коррупции Зеленского и его окружения и заканчивая попытками расшатывания ситуации внутри Украины.

Банковая, где видят идеалом для себя Эрдогана (балансирующего на отношениях с разными центрами силы в мире), пытается маневрировать. Также как и Янукович в 2013 году с Соглашением об ассоциации с ЕС. Это Соглашение было важным этапом в процессе создания системы внешнего управления Украиной. Теперь же речь идет о передаче "внешним управляющим" контроля над внутренней политикой. Не менее судьбоносная тема.

Но пространства для маневра уже гораздо меньше, чем в 2013-м. По крайней мере до тех пор, пока продолжается война на Донбассе, оттягивающая огромные ресурсы, обнуляющая отношения с Россией и усиливающая зависимость от Запада.

Игорь Гужва