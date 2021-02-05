Гривня заметно укрепилась: Что происходит на валютном рынке Украины?

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Конец января – начало февраля ознаменовались укреплением гривни, причем в последнее время более заметным. Что же происходит?

Об этом пишет Сергей Фурса на своей странице в Facebook.

Во-первых, надо понять, что перед тем как укрепиться, гривня ослабла. Это случилось перед Новым годом. Традиционная слабость национальной валюты. И вызвана она была не фундаментальными факторами, а субьективными. А именно – очень активно тратил деньги Минфин. Украинское правительство в принципе знаменито тем, что в декабре выбрасывает на рынок очень много гривни. Так уж организованы бюджетные выплаты, что большая часть из них приходится на декабрь.

Мы все видели, как в конце декабря закапывают в обледеневшую землю новые детсткие площадки. Это традиционная история. В этом году она была отягощена еще и тем, что очень долго в бюджете было пусто. Шаром покати. Правительство не выполняло план по заимствованиям, потому что деньги никто не давал. И, соответственно, оно не могло эти деньги потратить. И только в конце года на фоне известий о том, что МВФ таки направит в Украину виртуальную миссию, удалось привлечь необходимую сумму. И тут же почти всю ее потратить. Что незамедлительно сказалось на курсе гривни.

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Таким образом, гривню просто качнуло, и она неизбежно должна была вернуться к объективным показателям. Что еще помогает?

Во-первых, то, что в мире остается очень много денег. Их просто некуда девать. И в такие моменты иностранные инвесторы готовы верить в Украину и верить в гривню и готовы активно покупать номинированные в гривне государственные облигации. В итоге, мы видим активную покупку ОВГЗ нерезидентами. Они заходят, продают свои кровные доллары, покупают гривню и уже на нее покупают облигации.

Во-вторых, суперконъюнктура на мировом рынке сырья. Тут вам и руда с металлом, и продукты питания. С одной стороны, восстановление мировой экономики и торговая война между Австралией и Китаем, от которой выигрывают украинские сталевары и рудокопы. Это помогает как лучше играть определенным футбольным командам, так и приводит к росту экспортной выручки, а значит, поддерживает гривню. С другой стороны, проблемы с урожаем 2020 года, когда погода была не очень, в том числе и в Украине, привели к росту цен на пшеницу и кукурузу. И эти доллары тоже заходят в Украину. Не все, но отчасти.

В результате, мы имеем тренд укрепления национальной валюты. И если Нацбанк не будет оказывать сопротивления, то тренд сохранится. И гривня легко может дойти до 27. А может, и дальше. Пока не встретит заградительный огонь НБУ. Все-таки регулятор хорошо помнит, чем закончилось укрепление гривни для Смолия.

Как долго это может продолжаться? Ближайшие месяцы это точно. Если, конечно, погода на мировых рынках не изменится. Уже ближе ко второму полугодию станут актуальными другие вопросы, в частности сотрудничество Украины с МВФ, которое сейчас вроде есть, но денег нет.

Пока инвесторов это устраивает. Тем более, они более чем благодушно настроены под давлением лишних денег. Но чем ближе сентябрь и выплаты по внешнему долгу, тем больше вопросов они начнут задавать.

Но это будет уже после лета. И это совершенно другая история.

Сергей Фурса